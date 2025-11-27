La marque française The G-Lab lance deux nouveaux claviers mécaniques sans fil, les Keyz Elite 300 et 400, avec structure gasket, switchs pré-lubrifiés et triple connectivité, le tout sous la barre des 100€.
Vous me reconnaissez ? The G-Lab, la marque française de matériel informatique à petit budget qu'on croise dans la plupart des enseignes de la grande distribution, change de braquet et dévoile, en cette semaine de Black Friday, deux claviers mécaniques sans fil un peu plus premium : les Keyz Elite 300 et Keyz Elite 400. Format compact, structure gasket amortissante, switchs linéaires pré-lubrifiés, touches PBT double injection et triple connectivité (2,4 GHz, Bluetooth, USB-C)... L'ambition est d'offrir une frappe plus confortable et silencieuse avec des fonctions habituellement réservées aux modèles bien plus onéreux, le tout dans des formats compacts adaptés aux bureaux modernes.
Une fiche technique qui n'a rien à envier aux grands
Pour séduire au-delà de son public habituel, G-Lab n'a pas lésiné sur les arguments techniques. Ces deux nouveaux modèles intègrent en effet une structure gasket à 5 couches, une conception conçue pour absorber les vibrations et adoucir le son à la frappe.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Côté mécanique, on retrouve aussi des switchs linéaires pré-lubrifiés d'usine pour une fluidité immédiate, surmontés de touches en PBT double injection résistantes à l'usure. Cerise sur le clavier pour les amateurs de personnalisation : ces deux modèles sont hot-swappable, permettant de changer les interrupteurs sans aucune soudure ni prise de tête.
Taillés pour le sans-fil, ils proposent tous les deux une triple connectivité (2,4 GHz propriétaire via un dongle USB fourni - et qui peut se ranger dans le port USB Type-A du clavier, Bluetooth - version non précisée - et filaire USB Type-C) ainsi qu'une autonomie solide de 80 heures grâce à une batterie de 4 000 mAh.
89€ ou 99€ : lequel choisir ?
Le Keyz Elite 300 vise les setups épurés avec un format 75% proche du TKL, pensé pour le bureau comme pour le gaming. On retrouve une batterie de 4 000 mAh annoncée pour plus de 80 heures d'autonomie, un polling rate de 1 000 Hz (nombre d'échanges par seconde avec l'ordinateur auquel il est relié) et un rétroéclairage RGB discret. Son prix public est fixé à 89€.
Le Keyz Elite 400 reprend cette base, mais muscle la mise en scène : format 96% avec pavé numérique compact, RGB plus démonstratif (sous les touches et sur les côtés), molette multimédia retravaillée et isolation phonique renforcée. De quoi séduire créateurs de contenu et autres joueurs, pour seulement 99€ hors promotion. Nerces me souffle d'ailleurs dans l'oreillette que ces deux claviers vont bientôt passer sur son banc de torture… euh, de test. On en saura donc davantage sur la qualité de ces claviers mécaniques, proposés à un tarif agressif, dans les prochaines semaines.