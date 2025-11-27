Côté mécanique, on retrouve aussi des switchs linéaires pré-lubrifiés d'usine pour une fluidité immédiate, surmontés de touches en PBT double injection résistantes à l'usure. Cerise sur le clavier pour les amateurs de personnalisation : ces deux modèles sont hot-swappable, permettant de changer les interrupteurs sans aucune soudure ni prise de tête.

Taillés pour le sans-fil, ils proposent tous les deux une triple connectivité (2,4 GHz propriétaire via un dongle USB fourni - et qui peut se ranger dans le port USB Type-A du clavier, Bluetooth - version non précisée - et filaire USB Type-C) ainsi qu'une autonomie solide de 80 heures grâce à une batterie de 4 000 mAh.