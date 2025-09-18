Il y a du nouveau chez Trust, pour vous assoir, pour travailler mais aussi pour jouer, le tout à un tarif abordable. Vous n'avez pas encore votre nouveau setup de rentrée ? C'est le moment !
Trust a lancé trois nouveaux produits quelques semaines après la rentrée. Pour les télétravailleurs comme les gamers, la souris sans fil multi-appareils Ferro Hyperscroll, la chaise Ruya Fabric et le clavier mécanique Xyra seront vos nouveaux alliés. Le tout, à un prix correct.
Ferro Hyperscroll : une souris multi-dispositifs éco-conçue
La Ferro Hyperscroll permet de connecter jusqu’à trois appareils simultanément, grâce à un récepteur USB-A 2,4 GHz et deux canaux Bluetooth. Le passage d’un appareil à l’autre s’effectue en un clic. Dotée d’une molette hyperscroll en métal avec fonction d’inclinaison, elle permet une navigation verticale et horizontale. Elle se dote d'un capteur fiable, allant de 1000 à 3200 DPI.
Le petit plus de cette souris, pas faite pour le gaming toutefois, ses boutons silencieux et deux boutons latéraux pour une navigation rapide. Son design est composé à 85% de plastique recyclé. Avec une autonomie pouvant atteindre 19 mois en Bluetooth, elle limite les remplacements de piles. La Ferro Hyperscroll est disponible au prix conseillé de 29,99 €.
Ruya Fabric : une chaise hybride pour le gaming et le télétravail
La Ruya Fabric allie confort et durabilité, avec un tissu 100% respirant favorisant une bonne circulation de l’air, même lors de longues sessions selon le constructeur. Son siège en mousse moulée et son dossier en mousse haute densité offrent un soutien optimal, renforcé par des coussins lombaires et cervicaux réglables et amovibles.
Cette chaise s’adapte à tous les usages grâce à ses nombreux réglages : hauteur ajustable, dossier inclinable, accoudoirs 3D et siège à inclinaison verrouillable. Son cadre en bois certifié FSC et son vérin de classe 4 (supportant jusqu’à 150 kg) assurent robustesse et longévité. Proposée à 249,99 €, elle se positionne comme une bonne alternative à des sièges gaming souvent plus onéreux.
Xyra : un clavier mécanique hot-swap pour une personnalisation totale
Le Xyra est le premier clavier gaming à structure Gasket de GXTrust, offrant une frappe douce et silencieuse. Compatible avec les commutateurs à 3 et 5 broches, il permet une personnalisation facile sans soudure. Livré avec des commutateurs linéaires LEOBOG Seiya (testés pour 60 millions de frappes), il propose également un éclairage RGB personnalisable via logiciel, 12 touches Fonction dédiées et un câble USB-C détachable.
Son design compact et son outil 2-en-1 inclus facilitent les modifications de touches et de commutateurs. Disponible à 89,99€, le Xyra s’adresse aux gamers, mais pas que.