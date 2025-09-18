Le petit plus de cette souris, pas faite pour le gaming toutefois, ses boutons silencieux et deux boutons latéraux pour une navigation rapide. Son design est composé à 85% de plastique recyclé. Avec une autonomie pouvant atteindre 19 mois en Bluetooth, elle limite les remplacements de piles. La Ferro Hyperscroll est disponible au prix conseillé de 29,99 €.