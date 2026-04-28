Foire aux questions

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À quoi sert un switch analogique sur un clavier, et en quoi est-ce différent d’un switch mécanique classique ?

Un switch mécanique « classique » détecte surtout un état binaire : la touche est pressée ou non, avec une hauteur d’activation fixe (ou réglable par logiciel sur certains modèles). Un switch analogique mesure au contraire la course d’enfoncement de façon continue, un peu comme une gâchette de manette, ce qui permet de doser une action (marcher/courir, accélérer, braquer) selon la profondeur. Cela ouvre aussi la porte à des fonctions avancées comme des points d’activation multiples sur une même touche. L’intérêt se voit surtout en jeu, mais aussi dans certains usages créatifs où la nuance d’entrée compte.

Que change un capteur TMR dans la détection des switches analogiques ?

TMR signifie « Tunnel MagnetoResistance » : c’est une technologie de capteur magnétique qui mesure des variations de champ liées au déplacement de la touche. Par rapport à d’autres méthodes analogiques, l’objectif est d’obtenir une mesure plus stable et plus précise, avec moins de dérive et de bruit dans la lecture. Concrètement, cela peut améliorer la régularité du point d’activation et la finesse des réglages sur la course. Le résultat dépend ensuite de l’implémentation (firmware, calibration, qualité des aimants), pas du capteur seul.

Rapid Trigger, actuation réglable et “SOCD” : à quoi servent ces réglages dans les jeux compétitifs ?

Le Rapid Trigger permet de réarmer une touche dès qu’elle remonte légèrement, sans attendre un point de relâchement fixe, ce qui peut accélérer les enchaînements (strafe, tap-strafes, micro-corrections). L’actuation réglable (par exemple de 0,1 à 4 mm) sert à définir à quelle profondeur la touche « déclenche », pour privilégier soit la réactivité, soit éviter les appuis involontaires. La gestion des entrées opposées (souvent liée au SOCD, "Simultaneous Opposite Cardinal Directions") détermine quoi faire si deux directions contraires sont pressées en même temps (gauche/droite), afin d’obtenir un comportement cohérent. Ces fonctions visent la constance et la vitesse d’exécution, mais peuvent demander un temps d’adaptation et dépendent aussi des règles des compétitions et des anti-cheats.