Logitech G a annoncé ce 3 février 2026, la commercialisation du G325 Lightspeed, un casque audio sans fil doté d'une connectivité hybride pour PC et consoles. Ce nouveau casque milieu de gamme est disponible en trois couleurs.
Le G325 Lightspeed se positionne sur le segment des périphériques légers avec un poids affiché de 212 grammes. Le constructeur précise que ce casque gamer est équipé de coussinets conçus pour un usage prolongé. L'appareil est décliné en trois coloris : Noir, Blanc et Lilas.
Un casque milieu de gamme pour tous les goûts
Logitech indique pour ce G235 Lightspeed, une autonomie supérieure à 24 heures. Les commandes physiques, incluant l'alimentation, le volume, le bouton permettant de couler le volume et l'activation du Bluetooth, sont intégrées directement sur l'écouteur.
Le casque intègre la technologie propriétaire Lightspeed via un récepteur USB 2,4 GHz, destinée à réduire la latence sur PC et consoles. En parallèle, le G325 dispose d'une connexion Bluetooth 5.2 pour les smartphones ou tablettes notamment. Un interrupteur deux positions permet aux utilisateurs de basculer entre la source audio USB et le Bluetooth comme sur le Logitech G321 Lightspeed précédemment testé.
Sur le plan acoustique, le périphérique délivre un son audio 24 bits. La captation vocale est assurée par un microphone à formation de faisceaux (beamforming). L'intégration logicielle via Logitech G HUB permet d'accéder à l'égaliseur et d'activer une réduction de bruit assistée par intelligence artificielle.
« Notre objectif est de proposer une expérience de jeu de qualité au plus grand nombre », a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. « C'est pourquoi nous avons concentré l'essentiel de notre savoir-faire dans le G325 : un confort durable, une connexion fiable et une grande autonomie, tout en restant sur un segment de prix très abordable. »
Prix et disponibilité
Le Logitech G325 Lightspeed est distribué dès maintenant sur le site officiel du fabricant ainsi que chez les revendeurs agréés tels que la Fnac, Amazon et Boulanger, au prix de 79,99€.