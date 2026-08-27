Xiaomi présente en cette fin août sa nouvelle gamme de smartphones de milieu de gamme. Les REDMI Note 17 impressionnent tout particulièrement pour leurs promesses en autonomie.
Le fabricant chinois bouleverse son calendrier. Alors que les REDMI Note 15 sont arrivés en tout début d'année, Xiaomi veut prendre le train de la rentrée en marche et dévoile quatre nouveaux smartphones. Bonne surprise : les tarifs semblent rester stables
- L'écran hyper lumineux
- Deux jours d'autonomie garantis
- Un téléphone résistant et durable
Une autonomie hors du commun
Commençons par le gros morceau. Le Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max est un grand smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,83 pouces, cadencé à 120 Hz, pouvant atteindre une luminosité de 3500 nits. Il est animé par une puce Snapdragon 6 Gen 5 et se pare de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Très clairement, le plus gros atout de ce nouveau modèle réside dans sa batterie, à peine moins volumineuse que celle du modèle chinois. L'accu (en silicium-carbone) affiche une capacité de 9210 mAh, ce qui en fait la batterie la plus gigantesque jamais embarquée sur un smartphone en Europe — et a fortiori sur un mobile de seulement 8,6 mm d'épaisseur. D'après Xiaomi, son nouveau smartphone est capable d'endurer trois jours d'utilisation ininterrompus. La recharge (filaire uniquement), s'effectue à 100W avec le chargeur idoine.
La partie photo est revue à la baisse, par rapport au REDMI Note 15 Pro+. On compte ici sur un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1.5) et un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2.2). Aucun changement à noter sur l'optique avant, de 32 mégapixels.
Xiaomi a également présenté un REDMI Note 17 Pro, dont la batterie plafonne à 8340 mAh, et qui mise sur un processeur un peu moins véloce, le Snapdragon 6s Gen 4.
Les autres REDMI Note 17 passés à la loupe
Fidèle à ses habitudes, Xiaomi continue de décliner son modèle de base en deux versions : 4G et 5G. Deux smartphones gigantesques, pourvus d'un écran de 6,99" (c'est précis), cadencés à 120 Hz et affichant une définition Full HD, qui diffèrent uniquement par leur processeur. Le modèle 4G mise sur une puce Snapdragon 6s Gen 2, quant la version 5G propose l'inédite Snapdragon 4 Gen 4. La RAM s'étale quant à elle entre 6 et 8 Go.
Xiaomi met encore une fois le paquet sur la batterie, avec une capacité annoncée à 7700 mAh. La recharge est plafonnée à 45W en filaire sur ces modèles. Rien de particulier à signaler côté photo : les Note 17 n'affichent qu'un capteur grand-angle de 50 Mpx dont l'objectif ouvre à f/1.8.
Xiaomi REDMI Note 17, Note 17 Pro et Note 17 Pro Max : prix et disponibilités
Les nouveaux smartphones de Xiaomi sortiront dans les prochaines semaines et devraient donc se confronter assez directement aux nouveaux iPhone, dont on sait désormais qu'ils seront annoncés le 9 septembre. Comme indiqué plus haut, ils s'afficheront a priori à des tarifs similaires à la précédente génération, mais Xiaomi doit encore nous préciser les prix régionaux pour ses nouveaux modèles. Pour l'heure, seul le prix de départ des modèles Pro est connu.
- Xiaomi REDMI Note 17 Pro : à partir de 399$
- Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max : à partir de 499$
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