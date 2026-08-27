Très clairement, le plus gros atout de ce nouveau modèle réside dans sa batterie, à peine moins volumineuse que celle du modèle chinois. L'accu (en silicium-carbone) affiche une capacité de 9210 mAh, ce qui en fait la batterie la plus gigantesque jamais embarquée sur un smartphone en Europe — et a fortiori sur un mobile de seulement 8,6 mm d'épaisseur. D'après Xiaomi, son nouveau smartphone est capable d'endurer trois jours d'utilisation ininterrompus. La recharge (filaire uniquement), s'effectue à 100W avec le chargeur idoine.