Alors que la peinture des Xiaomi 17 et 17 Ultra est encore fraîche, il semblerait que le fabricant chinois se prépare, déjà, à lancer ses déclinaisons « T », habituellement présentée en septembre.
Quelle mouche a piqué Xiaomi ? Un mois à peine après le lancement des modèles haut de gamme Xiaomi 17 et 17 Ultra, et seulement sept mois après notre test du Xiaomi 15T Pro, des fuites exhaustives nous alertent de la sortie prochaine d'une nouvelle paire de smartphones. Un changement de calendrier étonnant, pour le constructeur chinois, qui risque de brouiller les pistes dans un catalogue déjà très chargé.
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Des specs dans la continuité
Sans grande surprise, les Xiaomi 17T et 17T Pro devraient s'imposer comme des alternatives un peu plus abordables et moins performantes que les Xiaomi 17 et 17 Ultra. Ces deux smartphones seraient respectivement équipés d'un écran AMOLED 120 Hz et 144 Hz de 6,59" et 6,83", et tourneront, comme souvent, sous pavillon MediaTek.
En l'occurrence, on parle d'un SoC Dimensity 8500-Ultra (4 nm) sur le premier, et d'un surpuissant Dimensity 9500 (3 nm) sur le second. 12 Go de RAM, et entre 256 et 512 Go de stockage complètent le volet performances de la configuration.
Plus grand, le Xiaomi 17T Pro fera de la place pour une batterie gargantuesque de 7 000 mAh — 500 mAh de plus que son petit frère. Seul le Pro acceptera la recharge sans fil. En filaire, on plafonne à 67W sur le Xiaomi 17T, et 100W pour le modèle Pro.
Pour la photo, à première vue, c'est du pareil au même : grand-angle 50 Mpx, téléobjectif 50 Mpx au zoom optique 5x, ultrawide de 12 Mpx et capteur avant de 32 mégapixels. En réalité, le module principal (grand-angle) du modèle Pro est plus moderne, et annoncé comme étant plus lumineux — sans plus de précisions pour le moment.
Lancement en mai ?
Là où les infos de Dealabs étonnent, c'est qu'elles parlent d'un lancement… en mai ! Autrement dit, dans les prochaines semaines. Un agenda très inhabituel pour Xiaomi, qui lance habituellement ses gammes « T » juste avant l'automne.
Le site de bons plans en profite pour leaker les tarifs attendus en Europe… et malheureusement, il faut se préparer à une hausse des prix. Prévoyez 100€ de plus dans votre budget pour vous offrir les successeurs des Xiaomi 15T et 15T Pro.
- Xiaomi 17T : à partir de 749€ (12+256 Go)
- Xiaomi 17T Pro : 799€ (12+256 Go) ou 999€ (12+512 Go)
À première vue, difficile d'être convaincu que la hausse du prix est motivée par une montée en gamme. Les Xiaomi 17T et 17T Pro ont tout l'air d'être des successeurs « évidents » des modèles de l'an dernier, sans évolution majeure. On s'en doute : on paie plutôt là la crise des composants, et notamment la RAM, dont le prix a flambé ces derniers mois en raison de la ruée vers l'or entreprise par les promoteurs de l'intelligence artificielle.