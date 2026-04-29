À première vue, difficile d'être convaincu que la hausse du prix est motivée par une montée en gamme. Les Xiaomi 17T et 17T Pro ont tout l'air d'être des successeurs « évidents » des modèles de l'an dernier, sans évolution majeure. On s'en doute : on paie plutôt là la crise des composants, et notamment la RAM, dont le prix a flambé ces derniers mois en raison de la ruée vers l'or entreprise par les promoteurs de l'intelligence artificielle.