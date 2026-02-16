Selon des informations publiées par Dealabs, les Xiaomi 17 et 17 Ultra seraient commercialisés en Europe aux mêmes tarifs que la génération précédente, malgré des évolutions techniques notables.
Le prix des smartphones augmente sans cesse. Cependant, Xiaomi devrait maintenir son Xiaomi 17 à des tarifs globalement conventionnels. En revanche, le Xiaomi 17 Ultra atteindrait des sommets dont seuls Apple et Samsung peuvent se targuer. Préparer une liquidation de votre PEL ou cassez votre tirelire, le tarif risque de piquer.
Un Xiaomi 17 au prix inchangé
Le Xiaomi 17 serait proposé à partir de 999 euros pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 1099 euros pour la variante 12 Go / 512 Go. Quatre coloris seraient disponibles : noir, vert, bleu et rose.
Quant au Xiaomi 17 Ultra, il serait affiché à 1499 euros en configuration 16 Go / 512 Go et à 1699 euros pour le modèle 16 Go / 1 To. Trois finitions seraient proposées : noir, blanc et vert. Ce tarif reste toutefois moins onéreux qu'un iPhone 17 Pro Max en configuration 1 To.
Un lancement juste avant le MWC 2026
- Des photos à tomber à la renverse
- Une autonomie en nette amélioration
- Les performances irréprochables
Toujours selon la même source, la présentation mondiale de la gamme Xiaomi 17 est prévue pour le 28 février 2026, soit quelques jours avant l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone.
Xiaomi profite généralement de l'événement pour dévoiler ses nouveautés avant que le salon ne concentre l'attention sur les annonces concurrentes.
Les caractéristiques des Xiaomi 17 et 17 Ultra
Le Xiaomi 17 embarquerait un écran LTPO AMOLED de 6,3 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un stockage pouvant aller jusqu'à 1 To. L'appareil disposerait d'un triple module photo de 50 mégapixels développé en partenariat avec Leica, ainsi que d'une batterie de 7 000 mAh compatible avec la charge filaire 100 W et la charge sans fil 50 W.
Le Xiaomi 17 Ultra se distinguerait par un écran LTPO AMOLED de 6,9 pouces, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, mais limiterait son stockage de 1 To. Sa batterie de 6 800 mAh prendrait en charge la charge filaire à 90 W et la charge sans fil à 50 W.
Les deux modèles fonctionneraient sous Android 16 avec l'interface HyperOS 3 et bénéficieraient d'une certification IP68, de haut-parleurs stéréo et de la prise en charge audio haute résolution.
Ces informations restent à confirmer officiellement par Xiaomi. La présentation du 28 février, si elle se confirme, devrait lever les dernières incertitudes.