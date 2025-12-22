On savait que ce n'était plus qu'une question de jours. En ce début de semaine, Xiaomi officialise enfin la date de la présentation de son nouveau fleuron, le Xiaomi 17 Ultra. Et, pour le coup, la marque chinoise se la joue Père Noël.
Alors que les rumeurs prédisaient une annonce le 26 décembre, ce sera finalement pour la veille. La marque invite le monde à tourner les yeux vers la Chine le 25 décembre pour la cérémonie de lancement officielle du smartphone haut de gamme Xiaomi 17 Ultra. L'occasion pour le fabricant de partager de nombreux visuels sur un nouveau modèle pas si différent de son prédécesseur, le Xiaomi 15 Ultra.
Un smartphone à l'apparence un peu plus sage
Finalement, les quelques photos fuitées partagées sur le net il y a plusieurs semaines n'avaient pas grand-chose à voir avec le Xiaomi 17 Ultra. Dans les nombreux rendus et vidéos promotionnelles partagées par la marque sur le réseau social Weibo, on s'aperçoit que le nouveau flagship reprend peu ou prou les mêmes lignes que son aîné. On retrouvera donc toujours cet (absurde) bloc d'appareils photo central, lequel nous confirme une nouvelle fois que le focus (vous l'avez ?) sera mis sur la photographie.
Xiaomi semble toutefois s'assagir dans le design. En tout cas, on s'éloigne du design inspiré des appareils photo rétro du précédent modèle. La marque semble miser sur des coloris plus consensuels, quoiqu'agrémentés de petites paillettes pour le modèle vert.
On remarque aussi que les boutons latéraux ont été retravaillés, ce qui leur donne presque un petit côté iPhone 4 qui n'est pas pour me déplaire.
Des caractéristiques musclées
Comme son prédécesseur, le Xiaomi 17 Ultra n'est pas attendu à moins de 1500€ sous nos latitudes. Si le lancement du 25 décembre est réservé à la Chine, il sera vraisemblablement annoncé pour l'Europe et le reste du monde dans le courant du premier trimestre 2026. On aura donc la confirmation de plusieurs rumeurs concernant ses caractéristiques assez vite. Xiaomi a d'ailleurs déjà partagé quelques détails techniques qui mettent l'eau à la bouche.
La marque confirme que l'écran OLED de son flagship sera parfaitement plat, et que le smartphone mesurera 8.29 mm d'épaisseur (c'est 1,1 cm de moins que le 15 Ultra). Il sera naturellement équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, comme l'écrasante majorité des smartphones premium de 2026. Pour la photo, on parle d'un capteur principal d'une taille de un pouce, et d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels — le tout serti d'objectifs signés Leica.