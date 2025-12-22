Finalement, les quelques photos fuitées partagées sur le net il y a plusieurs semaines n'avaient pas grand-chose à voir avec le Xiaomi 17 Ultra. Dans les nombreux rendus et vidéos promotionnelles partagées par la marque sur le réseau social Weibo, on s'aperçoit que le nouveau flagship reprend peu ou prou les mêmes lignes que son aîné. On retrouvera donc toujours cet (absurde) bloc d'appareils photo central, lequel nous confirme une nouvelle fois que le focus (vous l'avez ?) sera mis sur la photographie.