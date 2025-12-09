Lancé dans la foulée des nouveaux iPhone (tout en empruntant très clairement leur nomenclature), les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max devraient être commercialisés à l'international dans le courant du mois de janvier. Un lancement très en avance, par rapport au calendrier habituel du fabricant.
D'après l'informateur Abhishek Yadav sur X, les nouveaux smartphones Xiaomi sont attendus en Inde, et partout dans le reste du monde dès le mois prochain. Un coup d'envoi très prématuré, par rapport aux habitudes de la marque, qui s'explique peut-être par le retard annoncé des futurs Samsung Galaxy S26.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
La version internationale déjà repérée sur Geekbench
Ce qui pousse le leaker à prédire une commercialisation très prochaine, c'est notamment que le Xiaomi 17 vient d'être repéré sur les serveurs du logiciel de benchmarking Geekbench, que nous utilisons notamment pour éprouver les performances du processeur (promis, ce n'est pas nous qui avons fait fuiter le smartphone).
Comme on peut s'y attendre de la part d'un smartphone équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xiaomi 17 repart de son banc d'essai avec un score époustouflant : 3176 points en single-core et plus de 10 000 points en multi-core. Un smartphone très haut de gamme, auquel s'adjoignent dans l'exemple cité 12 Go de mémoire vive.
Rien de bien étonnant : chaque année, Xiaomi s'impose comme une vitrine technologique pour promouvoir le dernier SoC de Qualcomm. Même si, cette année, les REDMAGIC 11 Pro et OnePlus 15 l'ont devancé de quelques belles semaines.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Un modèle haut de gamme déjà passé au crible
L'avantage de parler d'un smartphone déjà commercialisé en Chine depuis des mois, c'est qu'on peut déjà se préparer et savoir à quoi s'attendre (en plus d'un prix qui devrait exploser, cette année).
En l'occurrence, GSM Arena s'est procuré le Xiaomi 17 Pro Max il y a quelques semaines et rend un verdict enthousiaste, notamment envers ce second écran dorsal, que notre confrère juge réellement utile, ou en tout cas plus qu'un simple gimmick. Le smartphone offre également une autonomie redoutable (la capacité de la batterie à l'international sera-t-elle aussi généreuse ?), et des performances naturellement spectaculaires.
Seul bémol ? Une configuration photo « peu inspirante, en particulier le téléobjectif 5x ». Sortie de piste pour Xiaomi qui, une nouvelle fois, est partenaire de Leica. Peut-être l'inévitable Xiaomi 17 Ultra corrigera le tir sur ce point ? Un smartphone qui, lui, se fait également attendre en Chine, et qui devrait donc sortir mi-2026.