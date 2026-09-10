Saily propose désormais un numéro américain associé à son eSIM pour 0,99€/mois. Les appels et SMS passent par un forfait séparé à partir de 0,99 €, ce qui en fait surtout une seconde ligne à configurer selon vos besoins.
Les eSIM de voyage règlent surtout la question des données mobiles, mais elles ne remplacent pas toujours une ligne classique pour téléphoner ou recevoir des SMS. Saily complète désormais son application avec un numéro américain en +1, conservé même lorsque le forfait de données change.
Pour les voyageurs qui veulent séparer leur numéro personnel des réservations, inscriptions et communications de déplacement, l’offre de numéro Saily à 0,99 €/mois répond à un besoin précis. Il faut toutefois garder en tête qu’une vérification d’identité est requise après l’achat et que les appels et SMS nécessitent leur propre forfait.
Le numéro de téléphone Saily est proposé à 0,99 €/mois chez Saily, avec un forfait appels et SMS à choisir séparément à partir de 0,99 €.
Pourquoi choisir le numéro de téléphone Saily ?
- Seconde ligne dédiée : Le numéro Saily permet de réserver un identifiant téléphonique distinct à vos déplacements, achats en ligne, inscriptions ou services qui demandent un numéro, sans communiquer systématiquement votre ligne personnelle.
- Numéro américain stable : Saily attribue un numéro en +1 qui reste le même lorsque votre forfait de données change, pratique si vous voyagez régulièrement ou souhaitez conserver un contact unique.
- Gestion regroupée : Le numéro, les données mobiles et les options d’appels et de SMS se pilotent depuis la même application Saily, ce qui simplifie les changements de destination ou de forfait.
Une seconde ligne pensée pour les voyages et les services américains
Dans notre avis consacré à Saily, nous avions surtout examiné son rôle d’eSIM de voyage ; l’ajout d’un numéro américain étend ici cet usage aux communications liées au séjour. Le principal intérêt reste de séparer les réservations, livraisons, achats en ligne ou inscriptions de votre ligne personnelle, tout en gardant un identifiant stable.
Le préfixe +1 peut aussi être utile lorsque vous avez besoin d’un numéro américain pour accéder à certains services réservés aux États-Unis ou rester joignable avec le même numéro. Les appels et SMS ne sont pas inclus dans les seuls 0,99€/mois du numéro : Saily propose des forfaits dédiés à partir de 0,99€, et les minutes couvrent à la fois les appels entrants et sortants.
Moins un forfait complet qu’un numéro à composer à la carte
Le positionnement est donc différent d’un forfait mobile classique tout compris : vous payez d’abord 0,99 €/mois pour conserver le numéro, puis vous ajoutez si nécessaire un forfait d’appels et de SMS et un forfait de données adapté à votre destination. Cette souplesse conviendra surtout aux voyageurs qui veulent une seconde ligne ponctuelle ou durable ; elle sera moins pertinente si vous cherchez un abonnement unique avec numéro local, voix, SMS et données inclus sans options séparées.
✅ Les points forts
- Numéro américain +1 distinct du numéro personnel.
- Abonnement au numéro annoncé à 0,99 €/mois.
- Numéro conservé même lorsque le forfait de données change.
- Données, numéro, appels et SMS gérés depuis l’application Saily.
❌ Les limites
- Vérification d’identité obligatoire dans l’application après l’achat.
- Appels et SMS nécessitent un forfait séparé à partir de 0,99 €.
- Les minutes d’appel sont décomptées aussi bien à la réception qu’à l’émission.
- Un numéro américain n’est pas adapté à ceux qui recherchent avant tout un numéro local dans leur pays de destination.
Avant de souscrire, vérifiez la compatibilité de votre appareil et les forfaits d’appels/SMS proposés dans l’application ; le numéro Saily reste affiché à 0,99 €/mois chez Saily.
À 0,99 €/mois, le numéro Saily vise un usage précis : ajouter une seconde identité téléphonique à une eSIM de voyage sans toucher à sa ligne principale. Le tarif d’entrée ne correspond pas à un forfait mobile complet, puisque les appels et SMS se choisissent séparément, tout comme les données mobiles. Pour un voyageur qui multiplie les inscriptions, réservations ou services américains et souhaite garder le même numéro +1 d’un déplacement à l’autre, l’idée peut être cohérente. La gestion centralisée dans Saily limite aussi les manipulations.
Le service demande en revanche une vérification d’identité et la vérification de la compatibilité de l’appareil avant l’achat. Il faut aussi intégrer le coût des forfaits d’appels et SMS si vous comptez téléphoner, ainsi que le fait que les minutes sont consommées dans les deux sens. Si votre besoin se limite à un numéro américain secondaire, l’offre reste simple à comprendre ; si vous cherchez une ligne locale complète et tout-en-un, un forfait mobile classique ou une autre solution pourra être plus adaptée.
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