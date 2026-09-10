Les eSIM de voyage règlent surtout la question des données mobiles, mais elles ne remplacent pas toujours une ligne classique pour téléphoner ou recevoir des SMS. Saily complète désormais son application avec un numéro américain en +1, conservé même lorsque le forfait de données change.

Pour les voyageurs qui veulent séparer leur numéro personnel des réservations, inscriptions et communications de déplacement, l’offre de numéro Saily à 0,99 €/mois répond à un besoin précis. Il faut toutefois garder en tête qu’une vérification d’identité est requise après l’achat et que les appels et SMS nécessitent leur propre forfait.