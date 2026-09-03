Alors que les prix des forfaits mobiles peinent à réellement baisser depuis la légère hausse générale observée ces derniers mois, La Poste Mobile propose un forfait 130 Go entièrement gratuit pendant quatre mois, jusqu'au 4 octobre 2026. Sans engagement et disponible sur le réseau Bouygues Telecom, cette offre mérite qu'on s'y attarde : voici ce qu'elle contient réellement, et pour qui elle a du sens.
La Poste Mobile, opérateur historique adossé au groupe La Poste et désormais propriété de Bouygues Telecom, propose un forfait SIM 130 Go 5G sans engagement particulièrement généreux pour cette rentrée. Jusqu'au 4 octobre 2026, les quatre premiers mois d'abonnement sont intégralement offerts, avant un retour à un tarif de 10,99 euros par mois. Ce type de promotion reste rare dans un marché où les tarifs des forfaits mobiles ont eu tendance à stagner, voire à augmenter légèrement, ces derniers mois. Les personnes en quête d'un forfait généreux sans engagement peuvent consulter cette offre directement sur le site de l'opérateur pour vérifier si elle correspond à leur usage.
Avec une enveloppe de 130 Go utilisable en France métropolitaine, ce forfait vise aussi bien les utilisateurs quotidiens que les foyers cherchant à alléger une facture mobile sans multiplier les changements d'opérateur. La 5G est incluse sans surcoût, un avantage qui n'était pas systématique chez cet opérateur avant sa bascule progressive vers le réseau de Bouygues Telecom.
Voici le forfait La Poste Mobile 130 Go 5G à 0€ pendant 4 mois au lieu de 10,99€ par mois chez La Poste Mobile !
Pourquoi choisir le forfait La Poste Mobile 130 Go ?
- 4 mois offerts : soit une économie immédiate d'environ 44 euros avant de payer 10,99 euros par mois.
- 130 Go de data 5G : de quoi couvrir un usage quotidien intensif, streaming et navigation compris.
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment, sans frais ni justification.
Un forfait pensé pour un usage quotidien sans concession
Dans ses comparatifs consacrés aux forfaits mobiles, la rédaction de Clubic souligne régulièrement que les offres autour de 130 Go se situent dans la fourchette la plus confortable pour un usage quotidien sans restriction. Le forfait de La Poste Mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM/COM, ainsi que 25 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM, décomptés de l'enveloppe principale. Ce volume de data suffit largement à couvrir la navigation quotidienne, le streaming audio et vidéo en qualité standard, ainsi qu'un usage ponctuel du partage de connexion. Les voyageurs réguliers en Europe profitent en prime d'une enveloppe data dédiée, sans surcoût additionnel.
Forfait 5G La Poste mobile SIM 130Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
0,00€
Pendant 4 mois puis 10,99 / Sans durée limitée
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Opérateur
La Poste Mobile
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
25Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
9.90€
Une promotion qui tranche avec un marché plutôt figé
Sur un marché des forfaits mobiles où les tarifs sont restés globalement stables après une légère hausse générale ces derniers mois, une promotion de cette ampleur constitue une exception notable, d'autant qu'elle intervient alors que La Poste Mobile achève sa bascule technique vers le réseau de Bouygues Telecom. Elle ne remplace toutefois pas une comparaison avec les forfaits à très faible volume de data, plus adaptés aux usages occasionnels et parfois encore moins chers sur la durée.
✅ Les points forts
- Quatre mois entièrement gratuits, soit une réduction immédiate sur la facture
- 130 Go de data 5G inclus sans option payante
- Aucun engagement, résiliation libre à tout moment
- Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM/COM
- Bascule progressive vers le réseau Bouygues Telecom, gage de couverture renforcée
❌ Les limites
- Le tarif repasse à 10,99 euros par mois dès la fin de la période promotionnelle, sans reconduction de la gratuité
- L'enveloppe data utilisable à l'étranger reste plafonnée à 25 Go, décomptés du forfait principal
- Des frais d'activation de la carte SIM peuvent s'appliquer, comme c'est l'usage chez la plupart des opérateurs
- L'offre est réservée aux nouvelles souscriptions, les abonnés déjà en place n'y sont pas éligibles
Le forfait 130 Go 5G de La Poste Mobile à 0 euro par mois pendant 4 mois, c'est par ici, avant le 4 octobre 2026 !
Ce forfait La Poste Mobile s'adresse en priorité aux personnes en quête d'un volume de data confortable sans vouloir s'engager sur la durée, dans un contexte où ce type de promotion reste peu fréquent sur le marché des forfaits mobiles. La gratuité pendant quatre mois permet de tester l'offre presque sans risque, avant de basculer sur un tarif qui reste compétitif face à la concurrence.
Les utilisateurs occasionnels, dont la consommation de data reste modeste, trouveront sans doute plus d'intérêt du côté des forfaits d'entrée de gamme, moins généreux mais tout aussi économiques sur la durée. Pour les autres, cette offre mérite d'être comparée rapidement avant l'échéance du 4 octobre 2026.
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