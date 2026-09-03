La Poste Mobile, opérateur historique adossé au groupe La Poste et désormais propriété de Bouygues Telecom, propose un forfait SIM 130 Go 5G sans engagement particulièrement généreux pour cette rentrée. Jusqu'au 4 octobre 2026, les quatre premiers mois d'abonnement sont intégralement offerts, avant un retour à un tarif de 10,99 euros par mois. Ce type de promotion reste rare dans un marché où les tarifs des forfaits mobiles ont eu tendance à stagner, voire à augmenter légèrement, ces derniers mois. Les personnes en quête d'un forfait généreux sans engagement peuvent consulter cette offre directement sur le site de l'opérateur pour vérifier si elle correspond à leur usage.

Avec une enveloppe de 130 Go utilisable en France métropolitaine, ce forfait vise aussi bien les utilisateurs quotidiens que les foyers cherchant à alléger une facture mobile sans multiplier les changements d'opérateur. La 5G est incluse sans surcoût, un avantage qui n'était pas systématique chez cet opérateur avant sa bascule progressive vers le réseau de Bouygues Telecom.