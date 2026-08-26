À l'approche de la rentrée, revoir son forfait mobile permet souvent d'alléger la facture sans sacrifier le confort d'usage au quotidien. Le forfait B&YOU 100 Go 5G reste disponible à 13,99€/mois sans engagement ni condition annexe, une option à examiner de près avant de renouveler son abonnement actuel.
Le marché des forfaits mobiles sans engagement continue de s'agiter, entre séries limitées et offres permanentes qui se succèdent à un rythme soutenu tout au long de l'année. Dans ce paysage, B&YOU, la marque sans engagement de Bouygues Telecom, propose une formule à 100 Go de data en 5G, dont 35 Go utilisables en itinérance depuis l'Union européenne et les DOM, couplée à des appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. C'est cette combinaison entre volume de data et simplicité tarifaire qui permet de consulter dès à présent le détail de cette offre B&YOU directement sur le site de l'opérateur, sans condition de souscription croisée.
Ce forfait s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une formule mobile complète, au prix affiché, sans avoir à calculer une remise conditionnée à la souscription d'une box internet en parallèle.
Pourquoi choisir le forfait B&YOU 100 Go 5G ?
- 100 Go de data en 5G : une enveloppe confortable pour un usage quotidien intensif, dont 35 Go utilisables en itinérance en Europe et dans les DOM.
- Appels et SMS illimités : vers la France métropolitaine et les DOM, ainsi que des appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France, l'Europe et les DOM.
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment, sans justification à fournir ni frais de sortie prohibitifs.
Un forfait taillé pour un usage data intensif au quotidien
Avec 100 Go de data en 5G, ce forfait vise les utilisateurs qui consomment beaucoup de vidéo en streaming, de navigation ou d'applications gourmandes en données, sans avoir à surveiller leur compteur en fin de mois. Les 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM en font aussi un compagnon de voyage appréciable, sans option supplémentaire à activer avant de partir. Dans son comparatif consacré aux forfaits B&YOU, la rédaction de Clubic rappelle que cette marque sans engagement s'appuie sur le même réseau que Bouygues Telecom, dont la qualité de service est régulièrement bien notée par l'ARCEP. Ce socle réseau reste un argument de poids face à des concurrents low cost qui s'appuient parfois sur des infrastructures partagées moins performantes.
Une offre solo, sans bundle fibre à souscrire
Contrairement à certaines opérations où le prix du forfait mobile chute uniquement en cas de souscription conjointe à une offre internet, ce forfait B&YOU reste ici accessible seul, au tarif affiché de 13,99€/mois. Il n'apporte donc pas de remise additionnelle, mais il évite aussi tout calcul lié à une box fibre à souscrire en parallèle.
✅ Les points forts
- 100 Go de data en 5G, dont 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM
- Appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM
- Appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France, l'Europe et les DOM
- Sans engagement, avec résiliation possible à tout moment
- Réseau Bouygues Telecom, régulièrement bien noté par l'ARCEP sur la qualité de service
❌ Les limites
- Aucune remise supplémentaire sans souscription combinée à une offre internet B&YOU
- Carte SIM et frais d'activation facturés 1€ chacun à la souscription
- Frais de résiliation de 5€ appliqués sur les forfaits B&YOU sans engagement
- Service client principalement digital, sans accompagnement possible en boutique physique
Le forfait B&YOU 100 Go 5G s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent un forfait mobile généreux en data, sans avoir à jongler avec une offre fibre annexe ni à surveiller une date de fin de promotion. Sans engagement et proposé à un prix fixe de 13,99€/mois, il convient particulièrement aux utilisateurs qui privilégient la simplicité et la flexibilité, sur un réseau reconnu pour sa fiabilité.
Les foyers déjà abonnés, ou prêts à s'abonner, à une offre internet B&YOU auront en revanche intérêt à vérifier s'ils ne peuvent pas obtenir ce même forfait à un tarif réduit en le couplant à leur box. Pour les autres, ce forfait mobile reste une option solide et sans piège, à comparer avec son abonnement actuel avant de trancher.
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