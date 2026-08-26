Le marché des forfaits mobiles sans engagement continue de s'agiter, entre séries limitées et offres permanentes qui se succèdent à un rythme soutenu tout au long de l'année. Dans ce paysage, B&YOU, la marque sans engagement de Bouygues Telecom, propose une formule à 100 Go de data en 5G, dont 35 Go utilisables en itinérance depuis l'Union européenne et les DOM, couplée à des appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. C'est cette combinaison entre volume de data et simplicité tarifaire qui permet de consulter dès à présent le détail de cette offre B&YOU directement sur le site de l'opérateur, sans condition de souscription croisée.

Ce forfait s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une formule mobile complète, au prix affiché, sans avoir à calculer une remise conditionnée à la souscription d'une box internet en parallèle.