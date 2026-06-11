Ce 11 juin 2026 marque le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, et les amateurs de football se retrouvent face à une question concrète : comment regarder les matchs sans multiplier les abonnements. B&YOU a une réponse directe avec son forfait 170 Go 5G incluant beIN SPORTS à 21,99 €/mois, sans engagement, lancé spécialement pour l’événement.
Quand la Coupe du Monde démarre et que beIN SPORTS diffuse la quasi-totalité des rencontres, deux dépenses se superposent naturellement : celle du forfait mobile et celle du streaming sportif. Bouygues Telecom a décidé de les fusionner dans une offre unique disponible directement sur le site de B&YOU, à 21,99 €/mois, sans engagement. Le forfait intègre 170 Go de data en 5G, ce qui laisse une marge confortable pour streamer des matchs en déplacement, partager des moments sur les réseaux sociaux ou naviguer pendant les temps morts.
Un point essentiel dans l’arbitrage : beIN SPORTS détient les droits de diffusion de tous les matchs de la compétition en France, à l’exception des rencontres impliquant l’Équipe de France, réservées à M6. Pour tout fan qui ne veut pas rater les phases de groupes, les huitièmes ou les demi-finales, passer par beIN SPORTS reste incontournable.
Pourquoi choisir le forfait B&YOU 170 Go + beIN SPORTS ?
- beIN SPORTS d’office : pas d’abonnement séparé à gérer, la chaîne est directement accessible dès la souscription du forfait mobile.
- 170 Go en 5G : une enveloppe data largement calibrée pour streamer les matchs en déplacement, sans surveiller sa consommation.
- Sans engagement : la souscription peut se faire aujourd’hui pour le tournoi et la résiliation reste libre après la finale, sans aucun frais.
Un forfait dimensionné pour le streaming sportif en mobilité
Suivre la Coupe du Monde depuis son smartphone implique à la fois un débit stable et une enveloppe data suffisante : le streaming vidéo en HD consomme entre 1 et 3 Go par heure, ce qui donne rapidement la mesure du dimensionnement nécessaire. Avec 170 Go de data en 5G, le forfait B&YOU offre une marge confortable pour couvrir l’ensemble des phases du tournoi, des 48 matchs de poule jusqu’à la grande finale, en mobilité complète. Le réseau Bouygues Telecom, régulièrement bien classé dans le comparatif des forfaits mobiles de la rédaction Clubic, couvre une large partie du territoire en 5G, notamment en zone urbaine et péri-urbaine. Une enveloppe data est par ailleurs disponible depuis les pays de l’Union européenne et les DOM pour ceux qui suivent les matchs depuis l’étranger.Le forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, sans aucun plafond de durée ni de volume pour la voix.
Peut-on faire la même chose avec un autre opérateur ?
À ce niveau de prix, aucun opérateur concurrent ne propose actuellement un bundle équivalent associant un gros volume de data 5G et beIN SPORTS dans un seul abonnement sans engagement. Construire cette combinaison à la carte, en ajoutant un forfait 5G de 12 à 15 €/mois et beIN SPORTS à 15 €/mois séparément, revient à dépenser entre 27 et 30 €/mois, soit un écart de 5 à 8 € par rapport à cette offre B&YOU.
✅ Les points forts
- beIN SPORTS inclus dans le forfait, sans abonnement séparé ni configuration supplémentaire
- 170 Go de data 5G, amplement suffisant pour le streaming vidéo pendant toute la durée du tournoi
- Sans engagement, avec résiliation libre à tout moment et sans frais
- Roaming UE et DOM inclus pour ceux qui suivent la compétition depuis l’étrangerAppels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine inclus
❌ Les limites
- Offre lancée spécifiquement pour la Coupe du Monde 2026 : sa disponibilité peut être contingentée dans le temps
- La 5G n’est pas disponible partout : en zone rurale, la connexion bascule sur le réseau 4G+ de Bouygues Telecom
- À 21,99 €/mois, le tarif est moins compétitif si vous ne regardez pas les matchs ou si vous revenez à un forfait data seul après le tournoi
- Pas de remise multi-service applicable sur ce forfait, à la différence du 130 Go couplé avec la Pure Fibre Bouygues
L’offre est sans engagement : vérifiez sa disponibilité avant les prochains matchs du tournoi.
Ce forfait B&YOU 170 Go + beIN SPORTS à 21,99 €/mois s’adresse avant tout aux fans de foot qui préfèrent consolider leurs dépenses dans un seul abonnement mobile, sans engagement et sans contrainte. L’argument économique est clair : par rapport à une construction à la carte avec forfait 5G et beIN SPORTS séparés, l’économie se situe entre 5 et 8 € par mois, soit 30 à 48 € économisés sur l’ensemble de la compétition.
Si vous avez déjà un abonnement beIN SPORTS actif ou si la Coupe du Monde ne figure pas dans vos priorités télévisuelles, le forfait B&YOU 130 Go 5G à 12,99 €/mois reste une alternative plus ciblée, surtout si vous êtes éligible à la remise fibre à 9,99 €/mois. Pour tous les autres, ce forfait spécial Coupe du Monde représente une vraie proposition de valeur, disponible maintenant, sans frais de souscription ni engagement.
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- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
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