Quand la Coupe du Monde démarre et que beIN SPORTS diffuse la quasi-totalité des rencontres, deux dépenses se superposent naturellement : celle du forfait mobile et celle du streaming sportif. Bouygues Telecom a décidé de les fusionner dans une offre unique disponible directement sur le site de B&YOU, à 21,99 €/mois, sans engagement. Le forfait intègre 170 Go de data en 5G, ce qui laisse une marge confortable pour streamer des matchs en déplacement, partager des moments sur les réseaux sociaux ou naviguer pendant les temps morts.

Un point essentiel dans l’arbitrage : beIN SPORTS détient les droits de diffusion de tous les matchs de la compétition en France, à l’exception des rencontres impliquant l’Équipe de France, réservées à M6. Pour tout fan qui ne veut pas rater les phases de groupes, les huitièmes ou les demi-finales, passer par beIN SPORTS reste incontournable.