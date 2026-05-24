Les opérateurs multiplient les promotions sur les forfaits mobiles, mais certaines deviennent nettement plus intéressantes lorsqu’elles sont combinées avec une box Internet. C’est précisément la stratégie de Bouygues Telecom, qui pousse actuellement une formule mobile + fibre permettant d’obtenir 130 Go en 5G à partir de 8,99 €/mois.
Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois au lieu de 11,99 €/mois chez Bouygues Telecom !
Un tarif qui replace immédiatement l’offre face aux références du moment comme RED by SFR ou Free Mobile… à condition de bien regarder les conditions.
130 Go en 5G sous les 9 € : comment Bouygues arrive à ce prix
Sur le papier, le forfait B&You affiche normalement 130 Go en 5G à 10,99 €/mois. Mais Bouygues applique actuellement une remise supplémentaire aux abonnés de sa box B&You Pure Fibre, ce qui fait tomber le prix à 8,99 €/mois pendant un an.
L’opérateur mise clairement sur le multi-service :
- mobile + fibre
- même opérateur
- facture regroupée
- réduction mensuelle supplémentaire.
Une stratégie devenue courante chez les opérateurs de forfaits mobiles, mais qui permet ici de passer sous la barre psychologique des 10 € avec un très gros volume de data.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
11,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Une offre qui rivalise directement avec RED et Free Mobile
Sur le marché actuel, trois offres dominent clairement le segment des gros forfaits autour de 10 € :
- RED by SFR : 130 Go 5G à 9,99 €/mois
- Série Free Mobile : 140 Go 5G à 10,99 €/mois pendant un an
- B&You + Pure Fibre : 130 Go 5G à 8,99 €/mois pendant un an
Avec cette réduction multi-service, Bouygues devient donc temporairement l’offre la moins chère parmi les grands opérateurs sur ce niveau de data.
Une formule pensée pour les gros consommateurs de data
Avec 130 Go, le forfait cible clairement les utilisateurs qui streament beaucoup,
les réseaux sociaux et vidéos courtes, le partage de connexion,
ou encore les déplacements fréquents.
L’offre inclut également :
- Appels, SMS et MMS illimités,
- 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM,
- la 5G sans surcoût.
Ce volume reste largement suffisant pour consommer plusieurs dizaines d’heures de vidéo chaque mois sans dépendre constamment du Wi-Fi.
Le vrai avantage : la stabilité tarifaire de Bouygues
Là où Bouygues tente de se différencier, c’est sur la cohérence de son écosystème : forfait mobile, fibre, application unique et assistance centralisée.
L’opérateur met également en avant les performances de son réseau mobile, régulièrement bien classé dans les études nPerf sur la qualité des connexions mobiles en France.
Pour les utilisateurs déjà équipés chez Bouygues, cette remise supplémentaire devient donc particulièrement intéressante.
Notre verdict
Avec sa formule mobile + fibre, Bouygues Telecom repositionne clairement son forfait 130 Go parmi les offres les plus agressives du marché. À 8,99 €/mois avec la Pure Fibre, l’opérateur devient même temporairement moins cher que RED by SFR ou Free Mobile sur ce niveau de data.
Une offre qui mérite surtout le calcul pour les utilisateurs déjà intéressés par une box fibre chez Bouygues.
✅ Les points forts
❌ Les limites
Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois au lieu de 11,99 €/mois chez Bouygues Telecom !
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