Sur le papier, le forfait B&You affiche normalement 130 Go en 5G à 10,99 €/mois. Mais Bouygues applique actuellement une remise supplémentaire aux abonnés de sa box B&You Pure Fibre, ce qui fait tomber le prix à 8,99 €/mois pendant un an.

L’opérateur mise clairement sur le multi-service :

mobile + fibre

même opérateur

facture regroupée

réduction mensuelle supplémentaire.

Une stratégie devenue courante chez les opérateurs de forfaits mobiles, mais qui permet ici de passer sous la barre psychologique des 10 € avec un très gros volume de data.