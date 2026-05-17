Le marché des forfaits mobiles à moins de 15 € reste particulièrement tendu en ce printemps 2026. Après RED by SFR et Free Mobile, c’est désormais B&You qui revient dans la bataille avec une nouvelle formule : 130 Go en 5G à 11,99 €/mois, sans engagement.

© B&You
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Une offre solide sur le papier, mais qui arrive dans un contexte ultra-concurrentiel, où les opérateurs multiplient les promotions agressives pour attirer les gros consommateurs de data.

Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 11,99 €/mois sur le site de Bouygues Telecom

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Une offre B&You pensée pour les usages intensifs

Avec 130 Go de données mobiles en 5G, B&You vise clairement les utilisateurs qui utilisent massivement leur smartphone : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion ou encore navigation quotidienne sans Wi-Fi.

Comme souvent chez B&You, l’offre reste sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur librement en cas de meilleure promotion ailleurs.

Forfait 5G B&You 130Go

Forfait 5G B&You 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 5G

11,99€

Sans durée limitée

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Non

Options

Options

eSIM

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

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Face à RED by SFR : B&You est-il encore compétitif ?

Le principal concurrent direct reste aujourd’hui RED by SFR, qui propose lui aussi 130 Go en 5G, mais à 9,99 €/mois.

Sur le strict rapport data/prix, RED conserve donc un avantage immédiat : même quantité de data, même compatibilité 5G, mais 2 € de moins chaque mois. Sur une année complète, cela représente tout de même près de 24 € d’écart.

B&You garde toutefois certains arguments :

  • le réseau Bouygues Telecom, souvent apprécié pour sa stabilité en mobilité,
  • une expérience utilisateur généralement simple,
  • et une bonne qualité de service globale selon les classements télécoms récents.

Et face à Free Mobile ?

Autre concurrent sérieux : la Série Free Mobile 140 Go à 10,99 €/mois pendant un an. Sur le papier, Free propose plus de data (140 Go) pour un prix inférieur de 1 €, avec la 5G incluse également.

Mais la nuance importante reste la durée :

  • chez Free, le tarif promotionnel est limité à 12 mois avant bascule vers une autre formule plus chère.
  • chez B&You, le prix est généralement plus stable dans le temps.C’est précisément ce qui peut faire la différence pour les utilisateurs qui veulent éviter les hausses automatiques après un an.

Un forfait qui mise davantage sur l’équilibre que sur le prix cassé

Avec cette nouvelle offre, B&You ne cherche pas forcément à être le moins cher du marché. L’opérateur joue plutôt la carte de l’équilibre :

  • beaucoup de data,
  • 5G incluse,
  • sans engagement,
  • et avec un tarif qui reste raisonnable face à la concurrence.

    Pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenu en mobilité, YouTube, Netflix, Spotify, TikTok… les 130 Go permettent de tenir largement un mois sans contrainte particulière.

Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 11,99 €/mois sur le site de Bouygues Telecom

Découvrir l'offre !

Avec 130 Go en 5G à 11,99 €/mois, B&You revient clairement dans la bataille des forfaits mobiles généreux. Même si RED by SFR reste moins cher et Free Mobile plus agressif temporairement, l’offre de Bouygues Telecom conserve un positionnement intéressant grâce à son équilibre entre volume de data, stabilité tarifaire et qualité réseau.

✅ Les points forts

  • Une enveloppe confortable de 130 Go en 5G, proposée à un tarif compétitif et sans engagement de durée
  • 40 Go inclus en Europe et dans les DOM, un volume appréciable pour voyager sans dépendre du Wi-Fi
  • Le réseau Bouygues Telecom reconnu parmi les meilleurs en France, notamment selon les classements nPerf 2025 sur les performances mobiles
  • Une assistance accessible directement depuis l’application Bouygues Telecom, disponible à toute heure pour gérer son forfait ou obtenir de l’aide rapidement
  • Des économies possibles avec la B&You Pure Fibre, grâce à des réductions intéressantes pour les clients qui combinent mobile et Internet fixe

❌ Les limites

  • Aucune recharge data incluse après consommation du forfait : une fois les 130 Go utilisés, le débit est réduit, sans solution intermédiaire gratuite
  • Le tarif le plus bas reste conditionné : l’offre à 7,99 €/mois nécessite la souscription à la box B&You Pure Fibre et n’est valable que pendant la première année
  • Une couverture 5G encore inégale selon les zones : comme chez les autres opérateurs, certaines zones rurales ou isolées restent moins bien couvertes
  • Les appels internationaux restent limités : les communications vers les fixes et mobiles hors Europe ne sont pas incluses dans le forfait