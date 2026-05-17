Le marché des forfaits mobiles à moins de 15 € reste particulièrement tendu en ce printemps 2026. Après RED by SFR et Free Mobile, c’est désormais B&You qui revient dans la bataille avec une nouvelle formule : 130 Go en 5G à 11,99 €/mois, sans engagement.
Une offre solide sur le papier, mais qui arrive dans un contexte ultra-concurrentiel, où les opérateurs multiplient les promotions agressives pour attirer les gros consommateurs de data.
Une offre B&You pensée pour les usages intensifs
Avec 130 Go de données mobiles en 5G, B&You vise clairement les utilisateurs qui utilisent massivement leur smartphone : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion ou encore navigation quotidienne sans Wi-Fi.
Comme souvent chez B&You, l’offre reste sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur librement en cas de meilleure promotion ailleurs.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
11,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Face à RED by SFR : B&You est-il encore compétitif ?
Le principal concurrent direct reste aujourd’hui RED by SFR, qui propose lui aussi 130 Go en 5G, mais à 9,99 €/mois.
Sur le strict rapport data/prix, RED conserve donc un avantage immédiat : même quantité de data, même compatibilité 5G, mais 2 € de moins chaque mois. Sur une année complète, cela représente tout de même près de 24 € d’écart.
B&You garde toutefois certains arguments :
- le réseau Bouygues Telecom, souvent apprécié pour sa stabilité en mobilité,
- une expérience utilisateur généralement simple,
- et une bonne qualité de service globale selon les classements télécoms récents.
Et face à Free Mobile ?
Autre concurrent sérieux : la Série Free Mobile 140 Go à 10,99 €/mois pendant un an. Sur le papier, Free propose plus de data (140 Go) pour un prix inférieur de 1 €, avec la 5G incluse également.
Mais la nuance importante reste la durée :
- chez Free, le tarif promotionnel est limité à 12 mois avant bascule vers une autre formule plus chère.
- chez B&You, le prix est généralement plus stable dans le temps.C’est précisément ce qui peut faire la différence pour les utilisateurs qui veulent éviter les hausses automatiques après un an.
Un forfait qui mise davantage sur l’équilibre que sur le prix cassé
Avec cette nouvelle offre, B&You ne cherche pas forcément à être le moins cher du marché. L’opérateur joue plutôt la carte de l’équilibre :
- beaucoup de data,
- 5G incluse,
- sans engagement,
- et avec un tarif qui reste raisonnable face à la concurrence.
Pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenu en mobilité, YouTube, Netflix, Spotify, TikTok… les 130 Go permettent de tenir largement un mois sans contrainte particulière.
Avec 130 Go en 5G à 11,99 €/mois, B&You revient clairement dans la bataille des forfaits mobiles généreux. Même si RED by SFR reste moins cher et Free Mobile plus agressif temporairement, l’offre de Bouygues Telecom conserve un positionnement intéressant grâce à son équilibre entre volume de data, stabilité tarifaire et qualité réseau.
✅ Les points forts
- Une enveloppe confortable de 130 Go en 5G, proposée à un tarif compétitif et sans engagement de durée
- 40 Go inclus en Europe et dans les DOM, un volume appréciable pour voyager sans dépendre du Wi-Fi
- Le réseau Bouygues Telecom reconnu parmi les meilleurs en France, notamment selon les classements nPerf 2025 sur les performances mobiles
- Une assistance accessible directement depuis l’application Bouygues Telecom, disponible à toute heure pour gérer son forfait ou obtenir de l’aide rapidement
- Des économies possibles avec la B&You Pure Fibre, grâce à des réductions intéressantes pour les clients qui combinent mobile et Internet fixe
❌ Les limites
- Aucune recharge data incluse après consommation du forfait : une fois les 130 Go utilisés, le débit est réduit, sans solution intermédiaire gratuite
- Le tarif le plus bas reste conditionné : l’offre à 7,99 €/mois nécessite la souscription à la box B&You Pure Fibre et n’est valable que pendant la première année
- Une couverture 5G encore inégale selon les zones : comme chez les autres opérateurs, certaines zones rurales ou isolées restent moins bien couvertes
- Les appels internationaux restent limités : les communications vers les fixes et mobiles hors Europe ne sont pas incluses dans le forfait
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family
- Exclu Clubic : Proton Pass Plus est à 1 € le 1er mois au lieu de 4,99€