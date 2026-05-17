Avec 130 Go de données mobiles en 5G, B&You vise clairement les utilisateurs qui utilisent massivement leur smartphone : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion ou encore navigation quotidienne sans Wi-Fi.

Comme souvent chez B&You, l’offre reste sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur librement en cas de meilleure promotion ailleurs.