Dans un marché du forfait mobile où les séries limitées s’enchaînent à toute vitesse, l’offre permanente B&You 130 Go 5G à 10,99 €/mois mérite qu’on s’y attarde avec sérieux. Clubic fait le point sur ce que ce forfait propose réellement, et vous aide à décider si c’est vraiment l’offre qu’il vous faut.
Le marché du forfait mobile sans engagement s’est considérablement densifié ces derniers mois, et se repérer parmi les offres permanentes et les séries limitées relève parfois du casse-tête. Le forfait B&You 130 Go 5G de Bouygues Telecom s’affiche à 10,99 €/mois sans durée minimale, avec une option intéressante pour les abonnés à la box B&You Pure Fibre : le tarif descend alors à 7,99 €/mois pendant la première année.
Cette offre s’adresse en priorité aux utilisateurs qui consomment régulièrement des contenus en streaming, travaillent en mobilité ou voyagent en Europe, et qui ne veulent pas se retrouver pieds et poings liés par un engagement.
Pourquoi choisir le B&You 130 Go 5G ?
- 130 Go de data 5G en France, dont 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels, SMS et MMS illimités inclus.
- Sans engagement de durée : résiliation possible à tout moment, sans frais, avec une carte SIM à 1 €.
- Bonus box : en combinant ce forfait avec la B&You Pure Fibre, le prix tombe à 7,99 €/mois la première année, soit une économie de 36 € sur douze mois.
Un forfait taillé pour les utilisateurs mobiles intensifs
130 Go, c’est une enveloppe data généreuse qui encaisse sans broncher les usages les plus gourmands du quotidien. Streaming vidéo en HD, navigation intensive, partage de connexion ponctuel avec un ordinateur, podcasts en déplacement : le forfait B&You couvre largement ces besoins, en 5G, sans option payante à activer.
Côté itinérance, les 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM représentent un vrai confort pour les voyageurs réguliers, un point que la rédaction a relevé comme un différenciateur notable face à certains concurrents de même gamme de prix.
Un réseau solide, mais des limites à connaître
Bouygues Telecom s’appuie sur un réseau reconnu : selon les données de l’ARCEP et les mesures de nPerf, l’opérateur couvre plus de 99,91% de la population française en 4G et plus de 84% en 5G, avec un débit descendant moyen proche de 105,6 Mb/s. Nous avons régulièrement mesuré la couverture du réseau Bouygues, qui se distingue par son homogénéité sur le territoire, y compris en zones périurbaines et rurales où la 5G d’autres opérateurs reste encore inégale.
Mais attention : ce forfait ne propose pas de recharge data automatique gratuite en cas de dépassement, le débit est sévèrement bridé une fois l’enveloppe épuisée.
✅ Les points forts
- 130 Go de 5G à un prix contenu, sans engagement ni durée limitée
- 40 Go utilisables en Europe et DOM, appréciable pour les déplacements professionnels ou les vacances à l’étranger
- Réseau Bouygues Telecom classé n°1 des connexions internet mobiles en France par nPerf en 2025
- Assistance 24h/24 via l’application Bouygues Telecom
- Réduction significative en combinant avec la B&You Pure Fibre
❌ Les limites
- Pas de recharge data gratuite en cas de dépassement : le débit est bridé, sans option intermédiaire
- L’offre à 7,99 €/mois n’est valable que la première année, et uniquement si vous souscrivez aussi la box Pure Fibre
- La 5G n’est pas disponible partout : la couverture reste perfectible en zones rurales isolées
- Pas d’appels inclus vers les fixes et mobiles internationaux hors Europe
Le forfait B&You 130 Go 5G à 10,99 €/mois s’impose comme une référence solide pour quiconque recherche un volume de data confortable, un réseau fiable et une liberté totale sans engagement. Il convient particulièrement aux actifs en déplacement, aux voyageurs européens réguliers et aux foyers qui souhaitent mutualiser leur abonnement avec la box B&You Pure Fibre pour profiter du tarif réduit à 7,99 €/mois.
En revanche, si vous consommez peu de data, le forfait B&You 5 Go à 6,99 €/mois sera bien plus adapté à vos besoins, dépenser 10,99 € pour 130 Go que vous n’utiliserez pas serait simplement du gaspillage. Pour les utilisateurs qui cherchent le bon équilibre entre réseau, liberté et prix, difficile de trouver mieux dans cette gamme tarifaire en ce moment.
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