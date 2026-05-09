Le marché du forfait mobile sans engagement s’est considérablement densifié ces derniers mois, et se repérer parmi les offres permanentes et les séries limitées relève parfois du casse-tête. Le forfait B&You 130 Go 5G de Bouygues Telecom s’affiche à 10,99 €/mois sans durée minimale, avec une option intéressante pour les abonnés à la box B&You Pure Fibre : le tarif descend alors à 7,99 €/mois pendant la première année.

Cette offre s’adresse en priorité aux utilisateurs qui consomment régulièrement des contenus en streaming, travaillent en mobilité ou voyagent en Europe, et qui ne veulent pas se retrouver pieds et poings liés par un engagement.