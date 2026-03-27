B&You propose son forfait 150 Go 5G à 10,99 €/mois sans engagement, déjà très compétitif. Mais couplé à la box B&You Pure Fibre, le tarif tombe à 8,99 €/mois pendant un an, soit l'une des offres mobile/fibre combinées les plus attractives du marché en 2026.
Payer séparément sa box Internet et son forfait mobile sans profiter d'aucune synergie entre les deux, c'est souvent laisser de l'argent sur la table. B&You, la marque digitale de Bouygues Telecom, a précisément conçu son écosystème pour récompenser les clients qui combinent les deux. Avec le forfait 150 Go 5G à 10,99 €/mois sans engagement, B&You propose déjà une offre compétitive face à RED by SFR et Free Mobile. Mais c'est en l'associant à la B&You Pure Fibre que l'offre prend une tout autre dimension : le tarif mobile descend à 8,99 €/mois pendant un an, ce qui fait de ce combo l'une des propositions fibre + mobile les plus folles du moment.
Le forfait B&You 150 Go 5G : une base déjà très solide
Même sans l'offre fibre, le forfait B&You 150 Go 5G à 10,99 €/mois est l'un des plus complets de sa catégorie chez un grand opérateur :
- 150 Go de data en 5G en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Telecom, régulièrement classé parmi les meilleurs réseaux mobiles en France.
- 40 Go en Europe et dans les DOM, soit l'une des enveloppes roaming les plus généreuses du segment, 10 Go au-dessus de RED by SFR.
- Sans engagement, résiliable à tout moment.
- 5G incluse d'office, sans option supplémentaire ni surcoût.
- Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE/DOM.
À 10,99 €/mois, ce forfait est légèrement au-dessus des 9,99 €/mois de RED by SFR, mais il justifie cet écart avec ses 40 Go de roaming contre 30 Go pour RED, sur un réseau dont la qualité est reconnue.
Forfait 5G B&You 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
10,99€
Sans durée limitée - Bon plan avec B&YOU fibre 9,99€/mois pendant 1 an puis 11,99€/mois
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Avec la B&You Pure Fibre : 8,99 €/mois pendant un an, le vrai game changer !
C'est là que l'offre B&You passe un cap décisif. Les abonnés à la B&You Pure Fibre bénéficient d'une remise de 2 €/mois pendant 12 mois sur leur forfait mobile, faisant descendre le 150 Go 5G à 8,99 €/mois la première année.
À ce tarif, c'est même moins cher que RED by SFR à 9,99 €/mois, avec 10 Go de roaming supplémentaires. La B&You Pure Fibre est elle-même une offre à part entière dans le paysage des box Internet françaises :
- Internet fibre très haut débit, jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en upload, avec la box B&You compatible WiFi 7 sur la formule Pure Fibre Plus.
- 100% orientée Internet : pas de TV, pas de téléphonie fixe incluses, ce qui la rend particulièrement compétitive en prix pour les foyers qui ne s'en servent pas.
- Sans engagement, avec des frais de mise en service offerts en ce moment (économie de 48 €).
- Tarif compétitif dans le marché des offres fibre sans engagement.
Le combo qui fait sens : combien ça coûte vraiment ?
Voici ce que donne le combo B&You Pure Fibre + forfait 150 Go 5G au quotidien :
|Élément
|Tarif
|B&You Pure Fibre
|~25 €/mois sans engagement
|Forfait 150 Go 5G (abonné Pure Fibre)
|8,99 €/mois pendant 12 moispuis 10,99 €/mois
|Total combo (an 1)
|~33,99 €/mois
|Total combo (après 12 mois)
|~35,99 €/mois
Pour moins de 34 €/mois la première année, on obtient la fibre très haut débit, 150 Go de data 5G avec 40 Go en roaming Europe/DOM, et la liberté totale sans engagement des deux côtés. C'est un niveau de service difficile à battre à ce tarif, y compris face aux offres couplées des opérateurs historiques.
Pourquoi choisir ce combo B&You plutôt que souscrire séparément ?
La logique est simple mais souvent sous-estimée : coupler fibre et mobile chez le même opérateur sans engagement reste aujourd'hui l'une des méthodes les plus efficaces pour réduire sa facture télécom totale.
- 2 €/mois d'économie pendant 12 mois sur le forfait mobile, soit 24 € économisés sur la première année par rapport au tarif seul.
- Une seule interface de gestion (app Bouygues Telecom) pour suivre la conso fibre et mobile, signaler un problème ou modifier les services.
- Une résilience renforcée : en cas de coupure de la box fibre, le partage de connexion mobile depuis le smartphone permet de rester connecté grâce aux 150 Go du forfait.
- Les frais de mise en service de la Pure Fibre offerts en ce moment, soit 48 € d'économie immédiate à la souscription.
Notre verdict sur cette offre B&You
À 8,99 €/mois pendant un an pour 150 Go 5G couplé à la B&You Pure Fibre, B&You signe l'une des offres combinées fibre + mobile les plus attractives du marché en 2026. La mécanique est limpide : plus de gigas, un meilleur réseau, plus de roaming, moins cher que la concurrence directe pendant la première année, et la liberté totale de repartir à tout moment. Pour les foyers qui s'apprêtent à changer leur box ou à renégocier leur forfait mobile, c'est clairement le moment d'y jeter un œil sérieux.
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- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
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