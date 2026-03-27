Même sans l'offre fibre, le forfait B&You 150 Go 5G à 10,99 €/mois est l'un des plus complets de sa catégorie chez un grand opérateur :

150 Go de data en 5G en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Telecom, régulièrement classé parmi les meilleurs réseaux mobiles en France.

40 Go en Europe et dans les DOM, soit l'une des enveloppes roaming les plus généreuses du segment, 10 Go au-dessus de RED by SFR.

Sans engagement, résiliable à tout moment.

5G incluse d'office, sans option supplémentaire ni surcoût.

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE/DOM.

À 10,99 €/mois, ce forfait est légèrement au-dessus des 9,99 €/mois de RED by SFR, mais il justifie cet écart avec ses 40 Go de roaming contre 30 Go pour RED, sur un réseau dont la qualité est reconnue.