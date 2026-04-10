Le forfait B&You 130 Go 5G passe à 9,99 € par mois sans engagement chez Bouygues Telecom, avec appels, SMS et MMS illimités, 40 Go utilisables en Europe et DOM, carte SIM à 1 €, sur le réseau classé n°1 des connexions internet mobiles en France par nPerf en 2025.
À moins de 10 € par mois, il est rare de trouver un forfait combinant une enveloppe data aussi généreuse, un accès à la 5G natif et un réseau de premier plan. C'est pourtant ce que propose Bouygues Telecom avec cette série spéciale B&You 130 Go : sans engagement, avec des frais d'activation réduits à 1 € et une carte SIM à 1 €. Pour rappel, le prix de 9,99 €/mois est conditionné à la souscription simultanée d'au moins 3 forfaits 20 Go et d'une box éligible Bouygues Telecom. Sans cette condition multi-ligne, le forfait B&You 130 Go 5G reste accessible à 10,99 €/mois, soit le meilleur prix sans condition du marché sur cette enveloppe data.
Pourquoi choisir le forfait B&You 130 Go 5G ?
- Le réseau n°1 des connexions internet mobiles en France, selon le baromètre nPerf 2025 : pour la première fois de son histoire, Bouygues Telecom décroche la tête du classement des débits mobiles, devant Orange, avec le meilleur indice global de couverture mobile mesuré à 32,30/100.
- 130 Go en 5G sans condition de durée, une enveloppe largement suffisante pour la vidéo HD, le streaming musical, la navigation intensive et le partage de connexion, avec 40 Go supplémentaires utilisables en Europe et dans les DOM pour les déplacements.
- Aucun engagement, là où certains concurrents affichent un tarif promotionnel sur 12 mois avant une hausse automatique : chez B&You, le prix affiché est celui payé chaque mois, sans mauvaise surprise sur la facture.
B&You 130 Go : le bon forfait pour les usagers intensifs
Le forfait B&You 130 Go 5G s'adresse à ceux qui consomment de la data au quotidien sans vouloir subir les hausses tarifaires des offres avec engagement. L'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine, ainsi que les appels et SMS illimités depuis l'Europe et les DOM, le tout sur le réseau Bouygues Telecom en plein développement 5G. La carte SIM est facturée 1 € au lieu des 10 € habituels et les frais d'activation sont réduits à 1 €, ce qui rend le coût d'entrée dans l'offre particulièrement faible.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
10,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
La 5G Bouygues : un réseau en tête de classement
Le point fort de ce forfait au-delà du prix, c'est la qualité du réseau sur lequel il repose. Selon nPerf, Bouygues Telecom est en 2025 pour la première fois n°1 des connexions internet mobiles en France, une distinction qui s'inscrit "dans la continuité des bonnes performances des deux dernières années" et qui fait de l'accès à la 5G ici bien plus qu'un argument marketing. Chez Clubic, nous avons régulièrement mesuré la couverture et la qualité des réseaux mobiles, et le réseau Bouygues se distingue par son homogénéité sur tout le territoire, y compris en zones périurbaines et rurales où la 5G d'autres opérateurs reste encore inégale.
Moins de 10 € par mois pour 130 Go sur le réseau n°1
Sur le marché actuel des forfaits sans engagement, le rapport data/prix du B&You 130 Go 5G est difficile à égaler : à 9,99 €/mois en multi-ligne ou 10,99 €/mois en souscription simple, le coût par gigaoctet est inférieur à 0,08 €, soit deux fois moins que la moyenne du marché estimée autour de 0,13 €/Go selon les comparateurs. Les offres concurrentes à ce prix se limitent généralement à des séries temporaires à 100 Go maximum avec une 5G optionnelle ou une hausse automatique après 12 mois. Ici, le tarif est fixe, le réseau est le meilleur de France et l'enveloppe data tient sans augmentation dans la durée.
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