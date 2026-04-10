Sur le marché actuel des forfaits sans engagement, le rapport data/prix du B&You 130 Go 5G est difficile à égaler : à 9,99 €/mois en multi-ligne ou 10,99 €/mois en souscription simple, le coût par gigaoctet est inférieur à 0,08 €, soit deux fois moins que la moyenne du marché estimée autour de 0,13 €/Go selon les comparateurs. Les offres concurrentes à ce prix se limitent généralement à des séries temporaires à 100 Go maximum avec une 5G optionnelle ou une hausse automatique après 12 mois. Ici, le tarif est fixe, le réseau est le meilleur de France et l'enveloppe data tient sans augmentation dans la durée.