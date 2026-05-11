Avec l'été qui approche à grands pas, la question du forfait mobile à l'étranger revient sur la table, souvent au dernier moment et toujours trop tard. Le forfait B&YOU Spécial Voyage 250 Go 5G, affiché à 15,99 €/mois sans engagement, mérite qu'on s'y arrête sérieusement, entre promesse généreuse et conditions à lire attentivement.
Découvrez le B&YOU Spécial Voyage 250 Go 5G à 15,99 €/mois (sans engagement, SIM à 1 €) directement sur le site de Bouygues Telecom.
Changer de forfait mobile juste avant les vacances ressemble souvent à une corvée. B&YOU tente de simplifier cette décision avec une offre positionnée explicitement pour les voyageurs : 250 Go en 5G pour un usage quotidien en France, et 40 Go utilisables dans plus de 110 destinations à travers le monde, le tout à prix fixe et sans aucun engagement de durée.
Ce profil hybride, à la fois généreux en France et fonctionnel à l'étranger, pourrait intéresser aussi bien les globe-trotters réguliers que les vacanciers qui partent deux ou trois semaines par an hors d'Europe.
Pourquoi choisir le B&YOU Spécial Voyage 250 Go 5G ?
- 250 Go en 5G sur le réseau Bouygues Telecom, désormais classé numéro un en France selon le baromètre nPerf 2025, pour un usage intensif en France sans jamais craindre la panne de données.
- 40 Go utilisables dans plus de 110 destinations incluant les États-Unis, le Japon, le Maroc, la Suisse ou encore l'Australie, sans surcoût et sans changer de SIM.
- 15,99 €/mois à prix fixe, sans engagement, avec appels et SMS illimités, pour une liberté totale de changer d'avis à tout moment.
250 Go en France, 40 Go à l'étranger : ce que ça change vraiment dans la pratique
La géographie de ce forfait est son principal argument. En France, 250 Go en 5G suffisent à couvrir les usages les plus intensifs, du streaming quotidien au télétravail en mobilité, sans jamais surveiller son compteur. À l'étranger, les 40 Go inclus depuis les 110 destinations couvrent confortablement plusieurs semaines de vacances actives : navigation Maps, échanges sur WhatsApp, consultation des réseaux sociaux et même quelques vidéos regardées en déplacement.
D'après le comparatif des meilleurs forfaits mobiles, Bouygues Telecom figure parmi les choix les plus solides en 2026, porté par une 5G particulièrement équilibrée qui lui permet désormais de devancer Orange sur le score global du baromètre nPerf.
Pour les profils qui voyagent deux à quatre fois par an en dehors de l'Union Européenne, cette combinaison data France + data internationale au sein d'un seul abonnement évite la multiplication de cartes SIM locales ou d'eSIM ponctuelles.
Forfait 5G B&You 250 Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
250Go
15,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
250Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
250Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
47
Liste de destinations
A : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, B : Bénin, Bolivie, Brésil, C : Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d'Ivoire, E : Égypte, États-Unis, G : Guatemala, H : Honduras, Hong Kong, I : Ile Maurice, Inde, Israël, J : Japon, Jordanie, K : Kazakhstan, M : Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, N : Nouvelle-Zélande, P : Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Q : Qatar, R : République Dominicaine, Russie, S : Sénégal, Serbie, Singapour, T : Thaïlande, Tunisie, Turquie
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
B&YOU Voyage face à la concurrence : où se situe réellement cette offre ?
Le marché des forfaits voyage s'est considérablement animé ces derniers mois. Au même tarif de 15,99 €/mois, le forfait Sosh 200 Go propose lui aussi 40 Go utilisables à l'étranger dans une liste de destinations similaire, mais avec 50 Go de moins en France, ce qui place le B&YOU 250 Go Voyage en avantage direct sur le volume de données domestique.
À l'autre extrémité du spectre, depuis le 31 mars 2026, Free propose le forfait Free Max à 29,99 €/mois avec data illimitée à l'étranger dans plus de 135 destinations, une option séduisante pour les grands voyageurs mais qui représente presque le double du tarif mensuel.
Le B&YOU se positionne donc comme une option intermédiaire raisonnée : plus généreuse en data France que Sosh, plus accessible financièrement que Free Max, sans pour autant prétendre à l'illimité hors frontières.
✅ Les points forts
- Un réseau reconnu comme le meilleur en France. Selon les dernières données du baromètre nPerf publiées début 2026, Bouygues Telecom détrône Orange sur le score global mobile, ce qui renforce la valeur de l'offre au quotidien, bien au-delà du seul argument voyage. Clubic
- 110 destinations, dont les incontournables hors Europe. La liste est particulièrement fournie pour un forfait à ce prix : États-Unis, Canada, Japon, Australie, Maroc, Brésil, Inde, Corée du Sud, Thaïlande… Des destinations qui manquent souvent aux forfaits concurrents à tarif comparable.
- Zéro engagement, prix fixe garanti. Contrairement à certaines offres promotionnelles qui augmentent après 12 mois, le B&YOU Spécial Voyage est proposé à prix fixe, sans mauvaise surprise tarifaire en fin de période. Bouygues Telecom
- Une souscription légère. La SIM est à 1 € et les frais d'activation à 1 €, à régler uniquement sur la première facture.
❌ Les limites
- Les appels reçus à l'étranger peuvent être facturés. C'est le point à ne pas négliger avant de partir. Dans certaines destinations hors Europe, les appels entrants sont payants. Bouygues recommande d'activer un transfert inconditionnel vers le répondeur avant le départ (code **21*660#) pour éviter toute mauvaise surprise sur facture.
- 40 Go à l'étranger, pas davantage. C'est généreux pour un usage de vacancier, mais un créateur de contenu en déplacement ou un professionnel itinérant intense risque d'atteindre la limite rapidement. Au-delà, la facturation hors forfait s'applique.
- Les appels depuis les destinations hors UE ne sont pas illimités. Les appels et SMS illimités s'appliquent depuis la France et depuis l'Europe/DOM vers ces zones. Depuis les destinations hors UE incluses dans les 110 pays, la data est bien comprise mais les communications sortantes peuvent être décomptées selon les conditions en vigueur.
- Pas d'appels illimités vers les mobiles étrangers depuis la France. Ce forfait couvre les appels vers les fixes et mobiles en France, pas les appels internationaux sortants vers des numéros étrangers.
Découvrez le B&YOU Spécial Voyage 250 Go 5G à 15,99 €/mois (sans engagement, SIM à 1 €) directement sur le site de Bouygues Telecom.
Le B&YOU Spécial Voyage 250 Go 5G s'adresse à un profil précis : celui qui voyage plusieurs fois par an dans des destinations variées, consomme beaucoup de data en France, et veut un abonnement unique qui fonctionne des deux côtés de la frontière sans démarche supplémentaire. À 15,99 €/mois sans engagement, le rapport données/tarif est difficile à battre sur ce segment, d'autant que le réseau Bouygues offre aujourd'hui les meilleures performances mesurées en France.
En revanche, ce forfait n'est pas fait pour vous si vous êtes un gros consommateur de data en déplacement professionnel intensif ou si vous passez beaucoup d'appels depuis vos destinations hors UE : dans ces cas-là, le Free Max à 29,99 €/mois avec data illimitée à l'étranger mérite sérieusement d'entrer dans la comparaison. Pour les autres, et ils sont nombreux, c'est une offre solide, bien taillée pour préparer l'été sans se compliquer la vie.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 5 To de cloud à vie pour 599 € : le bon plan pCloud Family