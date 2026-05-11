La géographie de ce forfait est son principal argument. En France, 250 Go en 5G suffisent à couvrir les usages les plus intensifs, du streaming quotidien au télétravail en mobilité, sans jamais surveiller son compteur. À l'étranger, les 40 Go inclus depuis les 110 destinations couvrent confortablement plusieurs semaines de vacances actives : navigation Maps, échanges sur WhatsApp, consultation des réseaux sociaux et même quelques vidéos regardées en déplacement.

D'après le comparatif des meilleurs forfaits mobiles, Bouygues Telecom figure parmi les choix les plus solides en 2026, porté par une 5G particulièrement équilibrée qui lui permet désormais de devancer Orange sur le score global du baromètre nPerf.

Pour les profils qui voyagent deux à quatre fois par an en dehors de l'Union Européenne, cette combinaison data France + data internationale au sein d'un seul abonnement évite la multiplication de cartes SIM locales ou d'eSIM ponctuelles.