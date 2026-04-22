Le forfait B&You 130 Go 5G s’inscrit dans la gamme low cost de Bouygues Telecom, pensée pour les utilisateurs qui veulent bénéficier d’un réseau solide sans payer le prix fort. À 11,99 €/mois sans engagement ni durée limitée, ce forfait s’adresse aux utilisateurs mobiles intensifs qui consomment régulièrement de la vidéo, des podcasts ou travaillent en mobilité.

Il inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, un point qui fait la différence pour les voyageurs fréquents. Vous souhaitez en savoir plus ou souscrire directement ?