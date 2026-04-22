Dans un marché du forfait mobile où la guerre des prix fait rage, B&You revient avec une proposition claire : 130 Go en 5G, sans engagement, à 11,99 €/mois. On fait le point sur ce que cette offre vaut vraiment, et pour qui elle a du sens.
Le forfait B&You 130 Go 5G s’inscrit dans la gamme low cost de Bouygues Telecom, pensée pour les utilisateurs qui veulent bénéficier d’un réseau solide sans payer le prix fort. À 11,99 €/mois sans engagement ni durée limitée, ce forfait s’adresse aux utilisateurs mobiles intensifs qui consomment régulièrement de la vidéo, des podcasts ou travaillent en mobilité.
Il inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, un point qui fait la différence pour les voyageurs fréquents. Vous souhaitez en savoir plus ou souscrire directement ?
Pourquoi choisir ces 130 Go 5G à 11,99 €/mois ?
- 130 Go de data 5G en France, dont 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels/SMS/MMS illimités inclus
- Sans engagement de durée : résiliation possible à tout moment, sans frais
- Bonus : en souscrivant la box B&You Pure Fibre, le forfait passe à 7,99 €/mois pendant 1 an
Un forfait taillé pour les grands connectés
130 Go, c’est une enveloppe généreuse qui répond aux usages les plus gourmands du quotidien. Streaming vidéo en HD, navigation intensive, partage de connexion ponctuel avec un ordinateur : le forfait B&You 130 Go 5G encaisse sans broncher. La 5G est incluse d’office, sans option payante à activer, et s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom, qui couvre selon les données de l’ARCEP plus de 84 % de la population française en 5G à mi-2025.
Selon le guide sur les meilleurs forfaits B&You, l’opérateur bénéficiait même du meilleur baromètre nPerf sur les performances mobiles en 2025, un gage de qualité réseau difficile à ignorer. Les 40 Go disponibles à l’étranger couvrent une liste très étendue de destinations européennes et DOM, du Portugal à la Croatie en passant par les Açores, Madère, la Guadeloupe ou la Réunion.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
11,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Ce que ce forfait apporte… et ce qu’il n’apporte pas
Dans un marché où Free, SFR ou certains MVNO proposent des forfaits 130 Go dès 7,99 €/mois, le tarif de 11,99 €/mois de B&You se justifie avant tout par la qualité réseau Bouygues et la pérennité du prix.
Contrairement à de nombreuses offres concurrentes qui affichent un prix promotionnel la première année avant de doubler, celui-ci est affiché sans durée limitée, ce qui le rend plus lisible sur le long terme.
✅ Les points forts
- Prix stable dans le temps, sans surprise au bout de 12 mois
- Réseau Bouygues Telecom reconnu comme le plus performant en France selon nPerf 2025
- 40 Go utilisables en Europe et DOM : idéal pour les voyageurs réguliers
- eSIM disponible : activation rapide, sans attendre une carte SIM physique
- Assistance disponible 24h/24 via l’application
- Accès aux 500 boutiques Bouygues Telecom, un atout rare dans le segment low cost
- Bonus abonné box : 7,99 €/mois pendant 1 an si vous souscrivez aussi la B&You Pure Fibre
❌ Les limites
- Tarifé 2 à 4 € de plus par mois que certains concurrents MVNO sur le même volume de data
- Pas d’appels illimités inclus vers les fixes et mobiles à l’étranger (hors options payantes)
- La 5G reste à ce jour limitée à 84 % de la population, certaines zones rurales peuvent encore dépendre de la 4G
- En cas de dépassement de l’enveloppe data, le débit est sévèrement bridé sans recharge automatique gratuite
Ce forfait B&You 130 Go 5G à 11,99 €/mois convient parfaitement aux utilisateurs mobiles exigeants qui ne veulent pas arbitrer entre qualité réseau et prix contenu. L’offre s’adresse aussi bien aux actifs en déplacement qu’aux voyageurs européens réguliers, grâce à ses 40 Go disponibles dans un périmètre géographique très large.
En revanche, si votre budget est serré et que vous résidez dans une grande ville bien couverte, des alternatives comme la Série Free 130 Go à 9,99 €/mois pendant un an ou les offres MVNO à 7,99 €/mois peuvent offrir le même volume pour moins cher, au prix d’une qualité réseau parfois inférieure.
Pour les clients Bouygues Telecom déjà équipés d’une box fibre, le bonus à 7,99 €/mois pendant 12 mois transforme cette offre en véritable argument budgétaire. Un forfait sans embûche, qui joue la carte de la transparence là où ses concurrents misent sur des promotions à durée limitée.
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