Chez Bouygues Telecom, la remise de 3 €/mois sur le forfait B&You 130 Go 5G n'est pas automatique : elle est réservée aux abonnés Pure Fibre qui activent les deux offres simultanément. Avant de trancher, voici ce que l'offre vaut vraiment, au-delà du tarif affiché.
Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois au lieu de 11,99 €/mois chez Bouygues Telecom !
Réduire sa facture télécom globale sans renoncer à un réseau de qualité, c'est le pari de cette offre groupée signée Bouygues Telecom. Le forfait B&You 130 Go 5G, habituellement affiché à 11,99 €/mois, descend à 8,99 €/mois pendant douze mois pour tout foyer souscrivant simultanément à une box Pure Fibre à partir de 24,99 €/mois. Vous pouvez vérifier votre éligibilité directement sur le site de Bouygues Telecom pour vous assurer que la fibre est disponible à votre adresse avant de vous décider.
Sans engagement de durée côté mobile, vous conservez la liberté de résilier à tout moment pour 5 €, ce qui nuance la perception d'un couplage contraignant. Ce bon plan vise avant tout les foyers en quête d'une gestion simplifiée de leurs abonnements télécom, qui souhaitent centraliser fixe et mobile chez un seul opérateur sans sacrifier la performance réseau au quotidien.
Pourquoi choisir le forfait B&You 130 Go 5G ?
- Une économie nette sur douze mois : en activant simultanément le forfait et la box Pure Fibre, vous économisez 36 € sur la première année, soit l'équivalent de trois mois de forfait mobile couverts par la remise.
- Un réseau primé en 2025 : Bouygues Telecom a décroché la première place du baromètre nPerf 2025 sur les connexions internet mobiles en France, un gage de fiabilité concret au quotidien.
- La souplesse sans engagement : le forfait mobile est résiliable à tout moment pour 5 €, sans frais cachés, ce qui préserve votre liberté d'arbitrage si vos besoins ou votre situation évoluent.
130 Go en 5G : pour qui, pour quoi et dans quelles conditions ?
Une enveloppe de 130 Go en 5G couvre sans effort les usages mobiles les plus gourmands : streaming vidéo en haute définition, écoute de podcasts, partage de connexion depuis un ordinateur portable lors d'un déplacement professionnel ou encore navigation intensive sur plusieurs appareils en simultané. Les 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM s'adressent directement aux voyageurs réguliers, qu'ils se rendent en Allemagne, en Italie, en Espagne ou vers des destinations comme La Réunion ou la Martinique.
La rédaction de Clubic suit régulièrement les performances des réseaux mobiles en France, et Bouygues Telecom se distingue par la constance de sa couverture, aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones périurbaines où la 5G reste inégale chez certains concurrents. En cas de dépassement de l'enveloppe data, le débit est bridé jusqu'à la prochaine échéance de facturation sans surfacturation, une politique transparente qui évite toute mauvaise surprise sur la facture mensuelle.
B&You 130 Go face à la concurrence : un positionnement à double lecture
Sans la remise multi-service, le B&You 130 Go 5G à 11,99 €/mois se retrouve en concurrence directe avec des offres comme RED by SFR à 9,99 €/mois ou la Série Free Mobile 130 Go, qui n'imposent aucune condition de souscription groupée. C'est précisément l'association avec la Pure Fibre Bouygues qui transforme la contrainte du couplage en avantage tarifaire net, pendant toute la première année d'abonnement.
✅ Les points forts
- Tarif à 8,99 €/mois pendant douze mois pour les abonnés Pure Fibre Bouygues, soit 36 € économisés sur la première année d'abonnement
- Réseau Bouygues Telecom classé premier par le baromètre nPerf 2025 sur les connexions internet mobiles en France
- 130 Go de data 5G pour couvrir les usages intensifs sans surveiller son compteur au quotidien
- 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, un atout sérieux pour les voyageurs réguliers dans un large périmètre géographique
- Sans engagement de durée, résiliable à tout moment pour 5 €, compatible eSIM dès l'activation pour 1 €
❌ Les limites
- Remise conditionnée à la souscription simultanée d'une box Pure Fibre à partir de 24,99 €/mois : sans cette condition, le tarif reste à 11,99 €/mois
- Le prix de 11,99 €/mois s'applique automatiquement à l'issue des douze premiers mois, sans possibilité de prolonger ou de reconduire la remise
- En cas de dépassement de l'enveloppe data, le débit est bridé jusqu'à la prochaine échéance de facturation, sans option de recharge disponible
- La couverture 5G de Bouygues Telecom concerne environ 84 % de la population française, les zones rurales les plus isolées restant dépendantes de la 4G
Ce forfait à 8,99 €/mois est conditionné à la Pure Fibre Bouygues : vérifiez votre éligibilité pendant que l'offre est disponible !
Le forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois s'adresse avant tout aux foyers déjà abonnés à la Pure Fibre Bouygues Telecom, ou à ceux qui envisagent sérieusement de le devenir. Dans cette configuration précise, la remise de 3 €/mois pendant un an représente une économie tangible de 36 €, adossée à l'un des réseaux mobiles les mieux notés de France selon le baromètre nPerf 2025, ce qui renforce la cohérence globale de l'offre.
Hors contexte multi-service, le même forfait à 11,99 €/mois reste une option solide pour la qualité réseau apportée, mais des alternatives sans conditions permettent d'accéder à des volumes comparables à meilleur tarif. Ce bon plan n'est pas universel : c'est pour les clients Pure Fibre Bouygues, ou ceux qui souhaitent centraliser leur télécom chez un seul opérateur, qu'il déploie vraiment toute sa valeur.
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