Réduire sa facture télécom globale sans renoncer à un réseau de qualité, c'est le pari de cette offre groupée signée Bouygues Telecom. Le forfait B&You 130 Go 5G, habituellement affiché à 11,99 €/mois, descend à 8,99 €/mois pendant douze mois pour tout foyer souscrivant simultanément à une box Pure Fibre à partir de 24,99 €/mois. Vous pouvez vérifier votre éligibilité directement sur le site de Bouygues Telecom pour vous assurer que la fibre est disponible à votre adresse avant de vous décider.

Sans engagement de durée côté mobile, vous conservez la liberté de résilier à tout moment pour 5 €, ce qui nuance la perception d'un couplage contraignant. Ce bon plan vise avant tout les foyers en quête d'une gestion simplifiée de leurs abonnements télécom, qui souhaitent centraliser fixe et mobile chez un seul opérateur sans sacrifier la performance réseau au quotidien.