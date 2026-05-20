Le marché du forfait mobile sans engagement regorge d’offres alléchantes, mais les conditions de souscription font souvent la différence entre une bonne affaire et un engagement déguisé. Bouygues Telecom mise ici sur une logique multi-service : la remise de 3 €/mois pendant douze mois s’applique uniquement aux nouveaux abonnés qui activent simultanément le forfait B&You 130 Go 5G et une box Pure Fibre, à partir de 24,99 €/mois. Pour profiter de cette combinaison tarifaire, le forfait est accessible directement sur le site de Bouygues Telecom, avec une souscription entièrement réalisable en ligne en quelques minutes.

Sans engagement de durée, la résiliation reste possible à tout moment pour 5 €, ce qui préserve une flexibilité appréciable si vos besoins évoluent. Ce bon plan concerne avant tout les foyers prêts à centraliser leur connexion fixe et mobile chez le même opérateur, une démarche de plus en plus courante pour simplifier la gestion de la facture télécom.