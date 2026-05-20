Bouygues Telecom propose actuellement une remise de 3€/mois pendant 12 mois sur son forfait B&You 130 Go 5G, réservée aux foyers qui souscrivent simultanément à une offre Pure Fibre. À 8,99 €/mois la première année, le rapport data/prix mérite qu’on s’y attarde avec méthode avant de prendre une décision.

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Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois au lieu de 11,99 €/mois chez Bouygues Telecom !

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Le marché du forfait mobile sans engagement regorge d’offres alléchantes, mais les conditions de souscription font souvent la différence entre une bonne affaire et un engagement déguisé. Bouygues Telecom mise ici sur une logique multi-service : la remise de 3 €/mois pendant douze mois s’applique uniquement aux nouveaux abonnés qui activent simultanément le forfait B&You 130 Go 5G et une box Pure Fibre, à partir de 24,99 €/mois. Pour profiter de cette combinaison tarifaire, le forfait est accessible directement sur le site de Bouygues Telecom, avec une souscription entièrement réalisable en ligne en quelques minutes.

Sans engagement de durée, la résiliation reste possible à tout moment pour 5 €, ce qui préserve une flexibilité appréciable si vos besoins évoluent. Ce bon plan concerne avant tout les foyers prêts à centraliser leur connexion fixe et mobile chez le même opérateur, une démarche de plus en plus courante pour simplifier la gestion de la facture télécom.

Pourquoi choisir le forfait B&You 130 Go 5G ?

  • Un avantage multi-service concret : en souscrivant simultanément à la box Pure Fibre Bouygues, le forfait B&You 130 Go descend à 8,99 €/mois pendant un an, soit 36 € économisés sur la période.
  • Le réseau n°1 en France selon nPerf 2025 : Bouygues Telecom s’est hissé en tête du baromètre des connexions internet mobiles en France, un gage de qualité qui dépasse le simple argument commercial.
  • Liberté totale, sans engagement : le forfait est résiliable à tout moment pour 5 €, sans frais cachés, ce qui préserve la flexibilité même dans une logique de couplage avec la box.

Un forfait conçu pour les usages mobiles intensifs

Avec 130 Go de données en 5G, ce forfait répond sans contrainte aux usages les plus exigeants du quotidien : streaming vidéo en haute définition, podcasts, partage de connexion depuis un ordinateur ou navigation en mobilité prolongée. Les 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM s’adressent directement aux voyageurs réguliers, depuis le Portugal jusqu’à la Croatie, en passant par des destinations comme la Guadeloupe ou La Réunion.

La rédaction suit régulièrement les performances des réseaux mobiles en France, et Bouygues Telecom se distingue notamment par l’homogénéité de sa couverture sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones périurbaines où la 5G reste inégale chez certains concurrents. Le réseau a d’ailleurs décroché la première place du baromètre nPerf 2025 sur les connexions internet mobiles, un classement qui renforce la valeur de ce forfait au quotidien. L’assistance disponible 24h/24 via l’application Bouygues Telecom complète le tableau pour une gestion autonome à tout moment.

Forfait 5G B&You 130Go

Forfait 5G B&You 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 5G

11,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Non

Options

Options

eSIM

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

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Ce forfait face au marché : un avantage ciblé, pas universel

Sur le plan de la data pure, des alternatives comme RED by SFR à 9,99 €/mois ou la Série Free Mobile 130 Go proposent des volumes comparables à des tarifs inférieurs au prix standard de 11,99 €/mois. Le B&You 130 Go prend tout son intérêt dans un contexte bien précis : celui du couplage avec la Pure Fibre Bouygues, où la remise de 3 €/mois transforme la donne sans engagement supplémentaire.

✅ Les points forts

  • Tarif réduit à 8,99 €/mois pendant douze mois pour les abonnés Pure Fibre Bouygues, soit 36 € économisés sur la première année
  • Réseau Bouygues Telecom classé premier des connexions internet mobiles en France par nPerf en 2025
  • 130 Go en 5G, une enveloppe qui couvre les usages intensifs sans surveiller son compteur au quotidien
  • 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, pratiques pour les voyageurs réguliers dans un large périmètre géographique
  • Sans engagement de durée, résiliable à tout moment pour 5 € seulement

❌ Les limites

  • La remise est conditionnée à la souscription simultanée d’une box Pure Fibre : sans cette condition, le prix standard est de 11,99 €/mois
  • Passé les douze premiers mois, le prix remonte automatiquement à 11,99 €/mois, sans possibilité de prolonger la remise
  • Aucune recharge data gratuite en cas de dépassement : le débit est bridé jusqu’à la prochaine échéance de facturation
  • La 5G couvre environ 84 % de la population française, les zones rurales les plus isolées restant dépendantes de la 4G

Ce forfait 130 Go à 8,99 €/mois est réservé aux abonnés Pure Fibre Bouygues : vérifiez votre éligibilité avant que l’offre évolue.

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Ce forfait B&You 130 Go 5G à 8,99 €/mois s’adresse à un profil bien identifié : les foyers qui souscrivent simultanément, ou qui sont déjà abonnés, à la Pure Fibre Bouygues Telecom. Dans ce cadre précis, la remise de 3 €/mois pendant un an est un argument budgétaire tangible, adossé à un réseau qui s’impose aujourd’hui comme l’un des plus performants du marché français. L’absence d’engagement transforme ce qui pourrait être perçu comme une contrainte multi-service en un choix librement réversible.

En dehors de cette configuration, le prix de 11,99 €/mois reste défendable pour la qualité réseau apportée, mais des alternatives sans condition permettent d’accéder à des volumes similaires à moindre coût. Ce forfait n’est donc pas fait pour tout le monde : c’est précisément pour les clients Pure Fibre Bouygues, ou ceux qui envisagent de le devenir, qu’il prend tout son sens et toute sa valeur.

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