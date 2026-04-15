Naviguer sur le web avec une fluidité parfaite depuis les rues animées de Tokyo, consulter ses courriels professionnels à New York ou partager ses plus belles photos de vacances depuis Marrakech devient désormais aussi naturel et transparent qu’en France grâce aux 40 Go d’itinérance généreusement inclus.

Cette colossale enveloppe de données suffit très largement pour utiliser un système de navigation GPS au quotidien, dénicher des recommandations de restaurants locaux et communiquer en visioconférence avec vos proches lors de séjours prolongés.

Comme le souligne très justement la rédaction dans notre guide d’achat des meilleurs forfaits mobiles, bénéficier d’un accès réseau de haute qualité en 5G hors des frontières européennes constitue aujourd’hui une évolution technologique majeure qui simplifie considérablement la vie des voyageurs.

De manière anecdotique, il arrive même fréquemment de constater que les touristes équipés de cette offre profitent d’un volume de data bien supérieur à celui des abonnements couramment détenus par les habitants locaux dans de nombreux pays visités.