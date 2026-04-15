Avec son impressionnant forfait Voyage 250 Go en 5G, Bouygues Telecom bouscule totalement le paysage des télécommunications en proposant une enveloppe de données massive valable dans plus de cent dix pays, le tout pour moins de seize euros mensuels.
Ce bon plan redoutable s’adresse directement aux globe-trotters réguliers et aux vacanciers estivaux désireux de rester connectés aux quatre coins du globe sans jamais scruter leur facture avec angoisse. Proposé à exactement 15,99€ par mois et totalement dépourvu de période d’engagement, le forfait B&You 250 Go Voyage allie intelligemment une réserve de data gigantesque pour tous vos usages en France à une très généreuse itinérance internationale.
Investir dans cette solution moderne permet tout simplement d’oublier les nombreux tracas logistiques liés aux télécommunications dès que la frontière est franchie. Profitez dès maintenant de ce forfait B&You 250 Go Voyage directement sur le site officiel de l’opérateur pour préparer sereinement vos prochaines grandes escapades autour du monde.
Pourquoi choisir le forfait voyage B&You ?
- 250 Go de données mobiles en 5G sur le très performant réseau de Bouygues Telecom, parfait pour couvrir tous vos usages intensifs en France métropolitaine sans risquer la panne sèche.
- 40 Go d’Internet mobile haut débit utilisables en toute fluidité dans plus de 110 destinations mondiales, incluant des territoires particulièrement prisés comme les États-Unis, le Japon ou le Maroc.
- Tarif mensuel fixe très attractif positionné à 15,99€ par mois, accompagné d’une liberté absolue d’action grâce à l’absence stricte d’engagement de durée sur le contrat.
Forfait 5G B&You 250 Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
250Go
15,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
250Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
250Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
47
Liste de destinations
A : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, B : Bénin, Bolivie, Brésil, C : Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d'Ivoire, E : Égypte, États-Unis, G : Guatemala, H : Honduras, Hong Kong, I : Ile Maurice, Inde, Israël, J : Japon, Jordanie, K : Kazakhstan, M : Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, N : Nouvelle-Zélande, P : Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Q : Qatar, R : République Dominicaine, Russie, S : Sénégal, Serbie, Singapour, T : Thaïlande, Tunisie, Turquie
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Un compagnon numérique taillé pour les grands voyageurs
Naviguer sur le web avec une fluidité parfaite depuis les rues animées de Tokyo, consulter ses courriels professionnels à New York ou partager ses plus belles photos de vacances depuis Marrakech devient désormais aussi naturel et transparent qu’en France grâce aux 40 Go d’itinérance généreusement inclus.
Cette colossale enveloppe de données suffit très largement pour utiliser un système de navigation GPS au quotidien, dénicher des recommandations de restaurants locaux et communiquer en visioconférence avec vos proches lors de séjours prolongés.
Comme le souligne très justement la rédaction dans notre guide d’achat des meilleurs forfaits mobiles, bénéficier d’un accès réseau de haute qualité en 5G hors des frontières européennes constitue aujourd’hui une évolution technologique majeure qui simplifie considérablement la vie des voyageurs.
De manière anecdotique, il arrive même fréquemment de constater que les touristes équipés de cette offre profitent d’un volume de data bien supérieur à celui des abonnements couramment détenus par les habitants locaux dans de nombreux pays visités.
Une alternative sérieuse sur un marché mobile très concurrentiel
Longtemps chasse gardée d’acteurs historiques de l’itinérance, la véritable générosité sur la data à l’international gagne désormais heureusement les autres grands opérateurs du marché français, ce qui offre aux consommateurs une salutaire liberté de choix.
Cette proposition très solide signée Bouygues Telecom se distingue notamment par la fiabilité reconnue de son réseau national en 5G, bien qu’il faille toujours garder à l’esprit qu’elle n’inclut pas systématiquement les appels illimités vers la France depuis l’intégralité des destinations lointaines situées hors de la zone Europe.
✅ Les points forts
- Couverture internationale absolument massive incluant des pays très prisés comme les États-Unis, le Canada, le Japon, le Maroc ou encore la Thaïlande.
- Tarification particulièrement agressive fixée à 15,99€ par mois pour des prestations résolument premium sur le réseau 5G de Bouygues Telecom.
- Volume de 250 Go alloué en France amplement suffisant pour se substituer à une connexion Internet fixe ou pour abuser du partage de connexion.
❌ Les limites
- Appels et SMS illimités strictement restreints à la zone Europe et aux départements d’outre-mer, impliquant une facturation hors forfait depuis le reste du monde.
- Nécessité de régler le prix initial de la nouvelle carte SIM physique ou de l’eSIM lors de la souscription sur le site de l’opérateur.
Souscrire à cette formule complète représente indéniablement une excellente décision financière si vous voyagez fréquemment en dehors des frontières de l’Union européenne et que vous refusez de traquer nerveusement le moindre mégaoctet consommé à l’étranger. Profiter d’une telle tranquillité d’esprit en déplacement justifie largement le tarif de 15,99€ par mois, d’autant que la qualité reconnue du réseau Bouygues Telecom assure une prestation totalement irréprochable au quotidien sur le sol français.
Les utilisateurs beaucoup plus sédentaires ou dont les déplacements se limitent strictement aux pays limitrophes trouveront cependant des alternatives plus économiques et mieux adaptées à leurs besoins spécifiques dans les catalogues des opérateurs concurrents.
N’attendez surtout pas la toute dernière minute pour sécuriser de manière définitive votre connexion mobile avant votre prochain grand départ, car les offres dotées d’une telle envergure internationale restent rarement figées très longtemps sur le marché particulièrement volatil des télécommunications.
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