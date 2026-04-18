Concrètement, l’intérêt de ces deux abonnements tient à leur lisibilité. L’offre à 24,99 € par mois suffit déjà à couvrir la majorité des besoins domestiques actuels : streaming, télétravail, jeu en ligne, appels vidéo et usage simultané sur plusieurs appareils. L’écart de seulement 1€ avec Pure fibre Plus peut toutefois faire réfléchir les foyers très connectés, surtout si plusieurs personnes utilisent en même temps des équipements récents compatibles avec des débits élevés et un Wi-Fi plus robuste.

Autre point important, le choix entre les deux ne se résume pas à une simple course aux chiffres. Comme nous le rappelons régulièrement dans nos comparatifs consacrés aux meilleures box Internet, le bon abonnement est d’abord celui qui colle à vos usages réels, pas forcément celui qui affiche le débit le plus spectaculaire sur le papier.

Ici, Pure fibre vise clairement les utilisateurs qui veulent un prix contenu et stable, quand Pure fibre Plus cible ceux qui veulent garder plus de marge à la maison, avec une box Wi-Fi 7 tri-bande plus adaptée aux environnements denses et aux foyers bien équipés.