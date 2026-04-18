Face aux factures télécom qui s’allongent, les offres Internet sans fioritures retrouvent un vrai sens. Avec B&You Pure fibre et Pure fibre Plus, Bouygues Télécom avance deux formules sans engagement, à prix durable, qui peuvent intéresser les foyers décidés à reprendre la main sur leur budget.
Voilà une offre qui parle d’abord au portefeuille. B&You Pure fibre est proposée à 24,99 € par mois avec jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, tandis que Pure fibre Plus grimpe à 25,99 € par mois avec jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi et une box Wi-Fi 7 tri-bande plus ambitieuse.
Vous pouvez consulter les offres fibre sans engagement de Bouygues Télécom si vous cherchez une formule plus légère qu’un abonnement classique Internet + mobile chargé en options.
Pourquoi choisir ses offres B&You ?
- B&You Pure fibre coûte 24,99 € par mois, sans engagement, avec Wi-Fi 7 bi-bande, jusqu’à 2 Gb/s en débit descendant et 900 Mb/s en débit montant.
- B&You Pure fibre Plus passe à 25,99 € par mois, avec Wi-Fi 7 tri-bande, une box plus récente et jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement pour les usages plus intensifs.
- Ces offres permettent aussi d’accéder à un tarif préférentiel sur le forfait B&You 130 Go 5G, affiché à 7,99 € par mois pendant 12 mois puis 11,99 € par mois.
Une fibre pensée pour les usages réels
Concrètement, l’intérêt de ces deux abonnements tient à leur lisibilité. L’offre à 24,99 € par mois suffit déjà à couvrir la majorité des besoins domestiques actuels : streaming, télétravail, jeu en ligne, appels vidéo et usage simultané sur plusieurs appareils. L’écart de seulement 1€ avec Pure fibre Plus peut toutefois faire réfléchir les foyers très connectés, surtout si plusieurs personnes utilisent en même temps des équipements récents compatibles avec des débits élevés et un Wi-Fi plus robuste.
Autre point important, le choix entre les deux ne se résume pas à une simple course aux chiffres. Comme nous le rappelons régulièrement dans nos comparatifs consacrés aux meilleures box Internet, le bon abonnement est d’abord celui qui colle à vos usages réels, pas forcément celui qui affiche le débit le plus spectaculaire sur le papier.
Ici, Pure fibre vise clairement les utilisateurs qui veulent un prix contenu et stable, quand Pure fibre Plus cible ceux qui veulent garder plus de marge à la maison, avec une box Wi-Fi 7 tri-bande plus adaptée aux environnements denses et aux foyers bien équipés.
Bbox B&You Pure Fibre
sans engagement
Pas d'appels
2Gb/s
24,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
2Gb/s
Appels inclus
Pas d'appels
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 7
Répéteurs WiFi
En option
Débit descendant
2Gb/s
Débit montant
900Mb/s
Appels inclus
Pas d'appels
Bbox B&You Pure Fibre Plus
sans engagement
Sans décodeur TV
Pas d'appels
8Go/s
25,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
8Go/s
Décodeur TV
Sans décodeur TV
Appels inclus
Pas d'appels
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 7
Répéteurs WiFi
En option
Débit descendant
8Go/s
Débit montant
1Go/s
Décodeur TV
Sans décodeur TV
Appels inclus
Pas d'appels
Une alternative crédible aux abonnements qui débordent
Ce positionnement change des offres classiques qui empilent services, remises temporaires et options parfois peu utilisées, puis finissent par peser lourd sur la facture mensuelle. En revanche, si vous cherchez avant tout un écosystème très complet avec une multitude de services annexes, ces formules misent davantage sur l’efficacité tarifaire que sur l’abondance.
✅ Les points forts
- Le prix reste lisible, avec 24,99 € par mois ou 25,99 € par mois, sans hausse annoncée après un an.
- Le débit de Pure fibre suffit largement à la plupart des foyers, y compris pour un usage familial soutenu.
- Le faible écart de prix avec Pure fibre Plus rend la montée en gamme facile à envisager pour les gros consommateurs de bande passante.
- Le Wi-Fi 7 est déjà de la partie sur les deux offres, avec une version tri-bande plus intéressante sur la formule Plus.
- Le bonus mobile peut compter dans le budget global, avec le forfait B&You 130 Go 5G à 7,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 11,99 € par mois.
❌ Les limites
- L’assistance téléphonique n’est mentionnée que pour les deux premiers mois, le reste du suivi passant surtout par l’application.
- Le très haut débit de Pure fibre Plus n’aura pas d’impact concret chez tout le monde, surtout si vos appareils ou votre réseau local ne suivent pas.
- Le répéteur Wi-Fi 7 est facturé 4 € par mois après le premier mois offert, ce qui peut alourdir la note dans les grands logements de plus de 80 m².
- Le positionnement de ces offres parle avant tout à ceux qui veulent payer la connexion au juste prix, moins à ceux qui attendent une formule riche en services additionnels.
Clairement, B&You Pure fibre tient un discours cohérent pour les lecteurs qui veulent d’abord baisser leur facture Internet sans retomber sur une offre au rabais. La formule à 24,99 € par mois est sans doute la plus équilibrée pour la majorité des foyers, tandis que Pure fibre Plus devient intéressante si vous avez beaucoup d’appareils, des besoins plus lourds ou l’envie de miser sur une box plus moderne pour seulement 1 € de plus par mois.
En face, ceux qui cherchent une offre ultra complète ou qui n’exploiteront jamais des débits aussi élevés peuvent légitimement regarder ailleurs. Si votre priorité du moment est de réduire la pression sur le budget télécom sans sacrifier le confort à la maison, ces deux offres Bouygues Télécom méritent clairement d’être regardées de près.
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