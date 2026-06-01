La guerre des forfaits mobiles continue entre Bouygues Telecom, RED by SFR et Free Mobile. Cette fois, c'est B&You qui revient à la charge avec une formule particulièrement intéressante pour les clients fibre : 130 Go en 5G à 12,99 €/mois, ou 9,99 €/mois pendant un an pour les abonnés à l'offre B&You Pure Fibre.

© B&You
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Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 9,99 € au lieu de 11,99 €
chez Bouygues Telecom

Découvrir l'offre !

Une stratégie qui permet à Bouygues de revenir au niveau des meilleures offres du moment, tout en misant sur les avantages de son écosystème fixe et mobile.

Pourquoi choisir le forfait B&You 130 Go 5G ?

  • Un avantage financier intéressant pour les clients fibre : en combinant le forfait mobile avec l’offre Pure Fibre, la réduction représente 36 € d’économies sur la première année, soit l’équivalent de plusieurs mois d’abonnement mobile offerts.
  • L’un des réseaux mobiles les mieux notés du marché : Bouygues Telecom s’est distingué dans le baromètre nPerf 2025, confirmant la qualité et la stabilité de ses performances sur Internet mobile au quotidien.
  • Une formule qui reste flexible : malgré le tarif promotionnel, le forfait demeure sans engagement, avec une résiliation possible à tout moment et des frais limités, ce qui permet de conserver une grande liberté de choix à long terme.
Forfait 5G B&You 130Go

Forfait 5G B&You 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 5G

12,99€

Sans durée limitée

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Non

Options

Options

eSIM

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

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130 Go en 5G pour moins de 13 € sans engagement

Avec cette offre, B&You vise clairement les utilisateurs qui consomment beaucoup de données mobiles. Streaming vidéo, réseaux sociaux, musique en ligne, partage de connexion ou encore télétravail nomade : les 130 Go inclus permettent d'utiliser son smartphone sans surveiller constamment son compteur de data.

Le forfait comprend également :

  • les appels, SMS et MMS illimités
  • l'accès au réseau 5G Bouygues Telecom
  • 40 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM
  • une formule sans engagement

L'offre devient beaucoup plus intéressante avec la Pure Fibre

C'est toutefois la réduction multi-services qui attire l'attention.

Les abonnés à l'offre B&You Pure Fibre peuvent bénéficier du forfait à 9,99 €/mois pendant un an, avant un retour au tarif standard de 12,99 €/mois.

Dans les faits, Bouygues applique ici la même stratégie que ses concurrents : récompenser les clients qui regroupent leur accès Internet et leur forfait mobile chez le même opérateur.

À ce tarif promotionnel, B&You se retrouve directement face à :

Un argument supplémentaire : le réseau Bouygues Telecom

Au-delà du prix, Bouygues mise également sur la qualité de son infrastructure mobile.

L'opérateur figure régulièrement parmi les mieux classés dans les études nPerf concernant les performances Internet mobile en France. Pour les utilisateurs qui privilégient la stabilité de la connexion au simple volume de données, cet élément peut peser dans la balance.

L'application Bouygues Telecom permet également de piloter son forfait, suivre sa consommation et contacter l'assistance directement depuis son smartphone.

Face à RED et Free, que vaut vraiment cette offre ?

Si l'on compare les principales offres du moment :

  • RED by SFR reste légèrement plus agressif sur le prix avec 130 Go à 9,99 € sans condition particulière.
  • Free Mobile propose davantage de data avec 140 Go à 10,99 €, mais le tarif n'est valable qu'un an avant bascule vers une offre plus coûteuse.
  • B&You mise sur son réseau et sur les avantages accordés aux clients Pure Fibre pour rester compétitif.

Pour les abonnés Bouygues ou ceux qui envisagent déjà de souscrire une offre fibre, le calcul devient particulièrement intéressant.

✅ Les points forts

  • 130 Go en 5G pour accompagner les usages les plus gourmands, du streaming au partage de connexion.
  • Un tarif ramené à 9,99 €/mois pendant un an avec la Pure Fibre, au niveau des meilleures offres du marché.
  • 40 Go inclus en Europe et dans les DOM, un volume confortable pour les déplacements et les vacances.
  • Le réseau Bouygues Telecom régulièrement bien classé sur les performances mobiles en France.
  • Une formule sans engagement, qui laisse la possibilité de changer d'offre à tout moment.

❌ Les limites

  • Le tarif à 9,99 €/mois est réservé aux abonnés Pure Fibre et limité à la première année.
  • Le prix repasse ensuite à 12,99 €/mois, ce qui réduit l'écart avec certaines offres concurrentes.
  • Les appels internationaux hors Europe ne sont pas inclus.
  • La couverture 5G reste variable selon les zones géographiques.

Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 9,99 € au lieu de 11,99 €
chez Bouygues Telecom

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Avec son forfait 130 Go en 5G à 12,99 €/mois, et surtout 9,99 €/mois pendant un an pour les clients Pure Fibre, B&You revient clairement dans la bataille des forfaits généreux à moins de 10 €.

Face à RED by SFR et Free Mobile, l'offre ne cherche pas forcément à être la moins chère, mais plutôt à proposer un équilibre entre volume de data, qualité réseau et avantages multi-services. Pour les clients Bouygues ou ceux qui envisagent de passer à la fibre, c'est probablement l'une des offres les plus cohérentes du moment.

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