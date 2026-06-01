C'est toutefois la réduction multi-services qui attire l'attention.

Les abonnés à l'offre B&You Pure Fibre peuvent bénéficier du forfait à 9,99 €/mois pendant un an, avant un retour au tarif standard de 12,99 €/mois.

Dans les faits, Bouygues applique ici la même stratégie que ses concurrents : récompenser les clients qui regroupent leur accès Internet et leur forfait mobile chez le même opérateur.

À ce tarif promotionnel, B&You se retrouve directement face à :