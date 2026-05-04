Les French Days sont souvent l’occasion de découvrir des remises spectaculaires sur les téléviseurs ou les smartphones, mais certaines des meilleures affaires se nichent du côté des abonnements Internet. La B&You Pure Fibre de Bouygues Télécom se positionne clairement dans cette catégorie : une offre fibre sans engagement à 24,99 €/mois, ou 25,99 €/mois pour la version Plus, sans hausse de prix annoncée après douze mois et sans services superflus gonflant la facture.

Elle s’adresse d’abord aux foyers qui veulent une connexion rapide et fiable, sans se retrouver bloqués par un engagement ou des options dont ils n’ont pas besoin. Pour aller plus loin dans votre choix, retrouvez le comparatif des meilleures box Internet.