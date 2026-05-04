Les French Days 2026 sont l’occasion rêvée de remettre à plat sa facture Internet, et Bouygues Télécom le sait bien. Avec ses offres B&You Pure Fibre et Pure Fibre Plus, l’opérateur mise sur la transparence tarifaire et la performance brute, sans artifice : on analyse ce que valent vraiment ces abonnements dans un marché de plus en plus disputé.
Profitez de la B&You Pure Fibre à 24,99€/mois sans engagement directement sur le site de Bouygues Télécom, pendant les French Days 2026.
Les French Days sont souvent l’occasion de découvrir des remises spectaculaires sur les téléviseurs ou les smartphones, mais certaines des meilleures affaires se nichent du côté des abonnements Internet. La B&You Pure Fibre de Bouygues Télécom se positionne clairement dans cette catégorie : une offre fibre sans engagement à 24,99 €/mois, ou 25,99 €/mois pour la version Plus, sans hausse de prix annoncée après douze mois et sans services superflus gonflant la facture.
Elle s’adresse d’abord aux foyers qui veulent une connexion rapide et fiable, sans se retrouver bloqués par un engagement ou des options dont ils n’ont pas besoin. Pour aller plus loin dans votre choix, retrouvez le comparatif des meilleures box Internet.
B&You Pure Fibre et Pure Fibre Plus
- La B&You Pure Fibre est proposée à 24,99 €/mois sans engagement, avec jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et une box Wi-Fi 7 bi-bande incluse.
- La version Pure Fibre Plus monte à 25,99 €/mois pour accéder à des débits pouvant atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, avec une box Wi-Fi 7 tri-bande plus adaptée aux foyers très connectés.
- En souscrivant simultanément à la Pure Fibre, le forfait mobile B&You 130 Go 5G tombe à 6,99 €/mois pendant douze mois au lieu de 10,99 €/mois, un levier intéressant si vous souhaitez aussi réduire votre facture mobile.
Une fibre pensée pour les usages du quotidien
Concrètement, ce qui distingue ces deux offres du reste du marché tient à leur lisibilité : un prix affiché, un débit annoncé, zéro mauvaise surprise au bout d’un an. La Pure Fibre à 24,99 €/mois couvre sans effort le streaming en 4K, le télétravail en visioconférence, le gaming en ligne et l’usage simultané de plusieurs appareils connectés, ce que confirme l’analyse de la rédaction sur les meilleures box Internet du marché.
L’écart d’un euro avec la Pure Fibre Plus mérite toutefois réflexion pour les foyers nombreux ou équipés d’appareils compatibles Wi-Fi 7, car la version tri-bande offre une couverture réseau sensiblement plus robuste dans les environnements denses.
Que vaut ce positionnement face à la concurrence ?
Sur un marché où les offres sans engagement se multiplient, la B&You Pure Fibre tient un discours cohérent : elle ne promet pas la lune, elle délivre une connexion performante à un tarif contenu et stable dans la durée.
En revanche, si vous attendez d’un abonnement Internet un bouquet de services TV, la téléphonie fixe illimitée ou un accompagnement technique renforcé au-delà des deux premiers mois, ces formules ne sont pas conçues pour vous.
✅ Les points forts
- La tarification est transparente et durable, à 24,99 €/mois ou 25,99 €/mois, sans remise temporaire qui disparaît au bout d’un an.
- Le Wi-Fi 7 est intégré sur les deux offres dès le départ, un standard qui commence à faire la différence sur les équipements récents.
- La flexibilité sans engagement reste un atout réel : vous pouvez partir à tout moment sans pénalité.
- Le combo fibre + forfait mobile B&You 130 Go 5G à 6,99 €/mois pendant un an est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour réduire simultanément box et mobile.
❌ Les limites
- L’assistance téléphonique n’est assurée que pendant les deux premiers mois, le reste du suivi passant par l’application Bouygues Télécom.
- Le répéteur Wi-Fi 7 est facturé 4 €/mois après le premier mois offert, ce qui peut peser dans les grands logements dépassant 80 m².
- Les offres ne proposent ni décodeur TV, ni téléphonie fixe incluse, ce qui peut être rédhibitoire pour certains profils.
- Les débits très élevés de la Pure Fibre Plus (jusqu’à 8 Gb/s) restent théoriques si vos appareils ou votre installation locale ne sont pas dimensionnés pour en profiter.
Profitez de la B&You Pure Fibre à 24,99€/mois sans engagement directement sur le site de Bouygues Télécom, pendant les French Days 2026.
À l’heure où les French Days poussent les consommateurs à repenser leurs abonnements, la B&You Pure Fibre s’impose comme une option sérieuse pour tous ceux qui veulent payer leur connexion à sa juste valeur, sans être prisonniers d’un contrat ou d’options dont ils n’ont pas besoin.
La formule à 24,99 €/mois est la plus équilibrée pour la grande majorité des foyers, tandis que la Pure Fibre Plus à 25,99 €/mois devient un choix évident pour les familles nombreuses ou les foyers très équipés, pour seulement un euro de plus par mois.
En revanche, si vous attendez avant tout un service TV intégré, une ligne fixe illimitée ou un accompagnement technique complet, regardez plutôt du côté des offres Bbox Must ou Ultym de Bouygues Télécom. Pour tous les autres, l’offre est là, le timing est bon : les French Days 2026 se terminent le 5 mai.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !