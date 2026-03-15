Payer plus de 15 € pour un forfait mobile tout en restant limité en data n’a plus vraiment de sens. Avec son forfait 5G 150 Go sans engagement à 10,99 € par mois, B&You relance clairement la guerre des prix sur les gros volumes de data.

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Sur le marché français, les forfaits mobiles vraiment généreux en gigas à prix raisonnable se font plus rares, surtout chez les grands opérateurs. Entre les séries limitées difficiles à suivre et les hausses discrètes après quelques mois, il devient compliqué de trouver une offre lisible et durable. Avec ce forfait 5G 150 Go sans engagement à 10,99 € par mois, B&You, la marque digitale de Bouygues Telecom, propose une formule simple à comprendre : un gros volume de data, la 5G, des communications illimitées et la liberté de partir à tout moment. De quoi intéresser autant les gros consommateurs de data que ceux qui veulent simplement arrêter de payer trop cher.

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Pourquoi choisir ce forfait B&You 150 Go 5G à 10,99 € ?

  • 150 Go de data 5G pour 10,99 € sans engagement, un volume très confortable pour le streaming, les réseaux sociaux, la visio et le partage de connexion, à un tarif sous les 11 € rarement vu chez un grand opérateur.
  • Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, avec la qualité de service et la couverture du réseau Bouygues Telecom.
  • Une enveloppe de data utilisable en Europe et dans les DOM, pratique pour rester connecté en voyage sans basculer immédiatement en hors forfait.

Un gros volume data 5G sans se lier les mains

Avec 150 Go, ce forfait couvre largement les usages modernes : vidéo en haute définition, musique en streaming, réseaux sociaux très gourmands, télétravail en mobilité ou partage de connexion ponctuel pour un ordinateur. Là où de nombreux forfaits franchissent un cap tarifaire au-delà de 80 ou 100 Go, B&You maintient un prix serré tout en restant adossé à un réseau national bien établi.

L’absence d’engagement apporte une vraie flexibilité : si une offre encore plus intéressante apparaît dans quelques mois, il sera possible d’y basculer sans frais de résiliation. À l’inverse, si le marché se tend, ce forfait permet de sécuriser une enveloppe data confortable à un tarif qu’il sera difficile de retrouver facilement.

Forfait 5G B&You 150Go

Forfait 5G B&You 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

10,99€

Sans durée limitée - Bon plan avec B&YOU fibre 8,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€/mois

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Non

Options

Options

eSIM

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

Pour qui ce bon plan est une vraie bonne affaire ?

  • Pour les gros consommateurs de data qui ont besoin d’un forfait capable de suivre un usage intensif (streaming, réseaux sociaux, visio, partage de connexion).
  • Pour les utilisateurs qui souhaitent profiter du réseau d’un grand opérateur sans passer par un engagement de 12 ou 24 mois.
  • Pour les personnes qui voyagent régulièrement en Europe ou dans les DOM et veulent conserver une partie de leur data sans multiplier les options payantes.
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Verdict sur le bon plan B&You

Le forfait B&You 150 Go 5G à 10,99 € sans engagement s’impose comme l’une des offres les plus cohérentes du moment pour qui cherche un gros volume de data sans exploser son budget. Entre la 5G, les communications illimitées, la data en Europe/DOM et la liberté de résilier à tout moment, il coche la plupart des cases que l’on peut attendre d’un bon plan mobile en 2026. Pour celles et ceux qui paient encore plus cher pour moins de gigas, un changement de forfait mérite clairement d’être envisagé.

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