Avec 150 Go, ce forfait couvre largement les usages modernes : vidéo en haute définition, musique en streaming, réseaux sociaux très gourmands, télétravail en mobilité ou partage de connexion ponctuel pour un ordinateur. Là où de nombreux forfaits franchissent un cap tarifaire au-delà de 80 ou 100 Go, B&You maintient un prix serré tout en restant adossé à un réseau national bien établi.

L’absence d’engagement apporte une vraie flexibilité : si une offre encore plus intéressante apparaît dans quelques mois, il sera possible d’y basculer sans frais de résiliation. À l’inverse, si le marché se tend, ce forfait permet de sécuriser une enveloppe data confortable à un tarif qu’il sera difficile de retrouver facilement.