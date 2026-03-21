Les volumes de data explosent, et les opérateurs se livrent une guerre sans merci pour attirer les abonnés. Après que RED by SFR a relevé son forfait phare à 150 Go pour 9,99 €/mois, B&You entre dans la danse avec sa propre offre 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement. La course aux gigas ne montre aucun signe de ralentissement, et ce sont les consommateurs qui en tirent profit.

forfait mobile B&you bon plan

Il y a encore 18 mois, 150 Go de data 5G sans engagement relevait du forfait premium à plus de 30 €/mois. En mars 2026, ce volume est devenu la nouvelle norme du marché intermédiaire, et la guerre des gigas entre opérateurs s'accélère à un rythme inédit.

RED by SFR a ouvert les hostilités en passant son forfait de 110 Go à 150 Go pour 9,99 €/mois il y a quelques jours à peine. B&You, la marque digitale de Bouygues Telecom, riposte immédiatement avec son propre forfait 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement, sur le réseau Bouygues Telecom, avec un atout non négligeable dans la manche : 40 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, soit 10 Go de plus que son concurrent direct.

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Pourquoi choisir ce forfait B&You 150 Go ?

  • 150 Go 5G sans engagement à 11,99 €/mois sur le réseau Bouygues Telecom
  • 40 Go de data en Europe et dans les DOM
  • Un forfait avec la 5G incluse sans payer d'option
Forfait 5G B&You 150Go

Forfait 5G B&You 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

11,99€

Sans durée limitée - Bon plan avec B&YOU fibre 9,99€/mois pendant 1 an puis 11,99€/mois

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Bouygues Télécom

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

B&You

Réseau

Bouygues Télécom

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Non

Options

Options

eSIM

Frais d'activation carte SIM

1€

Frais d'activation carte eSIM

1€

Frais d'activation multi SIM

Gratuit

L'envolée des gigas : une tendance structurelle qui accélère

Ce qui se passe en mars 2026 sur le marché des forfaits n'est pas une simple guerre promotionnelle passagère : c'est l'aboutissement d'une tendance lourde. La consommation de data mobile en France a explosé ces dernières années, portée par la vidéo en streaming, les réseaux sociaux très gourmands comme TikTok et Instagram Reels, le cloud gaming et les appels en visio.

Les opérateurs ont longtemps répondu à cette demande en augmentant les volumes par paliers, passant de 50 Go à 80 Go, puis à 100 et 110 Go. Avec le passage quasi-simultané de RED by SFR et B&You à 150 Go sous les 12 €/mois, un seuil symbolique est franchi : 150 Go sans engagement chez un grand opérateur est désormais accessible pour le prix d'une entrée de cinéma et un café. Free Mobile, qui propose lui aussi un forfait 150 Go autour de 9,99 €/mois, a largement contribué à cette pression tarifaire structurelle.

B&You vs RED by SFR : ce que change vraiment la riposte de Bouygues

CritèreB&You 150 Go 5GRED by SFR 150 Go 5G
Prix/mois11,99 €9,99 €
RéseauBouygues TelecomSFR
Data France150 Go 5G150 Go 5G
Data Europe/DOM40 Go30 Go
Appels illimitésOuiOui
EngagementAucunAucun
Prix fixe durableOuiOui

La différence de 2 €/mois s'explique principalement par deux facteurs : le réseau Bouygues Telecom, dont la couverture 5G est bien établie en France, et les 10 Go de roaming supplémentaires en Europe et dans les DOM. Pour un utilisateur sédentaire qui consomme essentiellement en France, RED by SFR reste l'option la plus économique. Pour les personnes qui voyagent régulièrement en Europe ou dans les DOM, ces 10 Go supplémentaires réduisent significativement l'écart de valeur entre les deux offres.

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✅ Notre avis sur ce forfait B&You

L'envolée des gigas continue, et la riposte de B&You à RED by SFR avec ce forfait 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement illustre parfaitement la dynamique concurrentielle qui pousse les opérateurs à offrir toujours plus de data pour moins cher. Pour 2 €/mois supplémentaires par rapport à RED by SFR, B&You offre 10 Go de roaming en plus et l'accès au réseau Bouygues Telecom, ce qui en fait un choix clairement justifié pour les profils mobiles et les voyageurs. Dans tous les cas, cette guerre des gigas n'a pas fini de faire baisser les tarifs, et les abonnés qui n'ont pas revu leur forfait depuis plus d'un an ont tout intérêt à comparer leur offre actuelle avec ce qui existe sur le marché aujourd'hui.

RED by SFR, Free Mobile : les autres offres 150 Go 5G à surveiller sur le marché

B&You et RED by SFR ne sont pas les seuls à se battre sur le segment des 150 Go 5G. Free Mobile a lui aussi relevé son enveloppe data en mars 2026, passant sa Série Free de 110 Go à 150 Go, toujours à 9,99 €/mois pendant les 12 premiers mois. Le prix est identique à RED by SFR sur la première année, mais la Série Free embarque des services supplémentaires qui font la différence : 220 chaînes TV via l'app Free TV, un VPN intégré, et une bascule automatique après 12 mois vers le Forfait Free 5G+ avec 350 Go à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox).

Forfait Série Free 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 4G, 5G

9,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois - Free mVPN en France

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

RED by SFR, de son côté, a été le déclencheur de cette guerre des gigas en passant son forfait de 110 Go à 150 Go pour 9,99 €/mois il y a quelques jours, sans changer de tarif. C'est cette décision qui a directement forcé B&You à réagir. L'offre RED reste la plus économique des trois : tarif fixe dans le temps, sans engagement, avec 30 Go de data en Europe et dans les DOM, appels/SMS/MMS illimités et, point rarement mis en avant, la possibilité d'utiliser son forfait comme modem 4G/5G sans surcoût, ce qui peut être utile pour connecter un PC en déplacement.

Forfait 5G RED by SFR 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

9,99€

Sans durée limitée

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

L'enveloppe roaming de la Série Free reste cependant limitée à 30 Go en Europe et dans les DOM, soit 10 Go de moins que B&You. Et surtout, le tarif de 9,99 €/mois n'est pas définitif : passé les 12 premiers mois, il monte automatiquement à 19,99 €/mois pour les non-abonnés Freebox, ce qui en fait une offre à surveiller de près pour ne pas se retrouver sur une grille tarifaire beaucoup plus élevée sans l'avoir anticipé.

Face à ces trois acteurs, le tableau comparatif se dessine assez clairement :

OffrePrix/moisData FranceData Europe/DOMPrix fixe dans le temps
B&You11,99 €150 Go 5G40 GoOui
RED by SFR9,99 €150 Go 5G30 GoOui
Série Free9,99 € (12 mois)150 Go 5G30 Go + VPN + Free TVNon(19,99 € après 12 mois)

Pour résumer : RED by SFR et la Série Free sont à égalité sur le prix pendant un an, mais RED offre une stabilité tarifaire à long terme que Free ne garantit pas. B&You est la seule des trois à proposer 40 Go de roaming, ce qui justifie les 2 €/mois supplémentaires pour les profils mobiles et les voyageurs réguliers en Europe.

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