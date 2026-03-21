Il y a encore 18 mois, 150 Go de data 5G sans engagement relevait du forfait premium à plus de 30 €/mois. En mars 2026, ce volume est devenu la nouvelle norme du marché intermédiaire, et la guerre des gigas entre opérateurs s'accélère à un rythme inédit.

RED by SFR a ouvert les hostilités en passant son forfait de 110 Go à 150 Go pour 9,99 €/mois il y a quelques jours à peine. B&You, la marque digitale de Bouygues Telecom, riposte immédiatement avec son propre forfait 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement, sur le réseau Bouygues Telecom, avec un atout non négligeable dans la manche : 40 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, soit 10 Go de plus que son concurrent direct.