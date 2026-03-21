Les volumes de data explosent, et les opérateurs se livrent une guerre sans merci pour attirer les abonnés. Après que RED by SFR a relevé son forfait phare à 150 Go pour 9,99 €/mois, B&You entre dans la danse avec sa propre offre 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement. La course aux gigas ne montre aucun signe de ralentissement, et ce sont les consommateurs qui en tirent profit.
Il y a encore 18 mois, 150 Go de data 5G sans engagement relevait du forfait premium à plus de 30 €/mois. En mars 2026, ce volume est devenu la nouvelle norme du marché intermédiaire, et la guerre des gigas entre opérateurs s'accélère à un rythme inédit.
RED by SFR a ouvert les hostilités en passant son forfait de 110 Go à 150 Go pour 9,99 €/mois il y a quelques jours à peine. B&You, la marque digitale de Bouygues Telecom, riposte immédiatement avec son propre forfait 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement, sur le réseau Bouygues Telecom, avec un atout non négligeable dans la manche : 40 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, soit 10 Go de plus que son concurrent direct.
Pourquoi choisir ce forfait B&You 150 Go ?
- 150 Go 5G sans engagement à 11,99 €/mois sur le réseau Bouygues Telecom
- 40 Go de data en Europe et dans les DOM
- Un forfait avec la 5G incluse sans payer d'option
Forfait 5G B&You 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
11,99€
Sans durée limitée - Bon plan avec B&YOU fibre 9,99€/mois pendant 1 an puis 11,99€/mois
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
L'envolée des gigas : une tendance structurelle qui accélère
Ce qui se passe en mars 2026 sur le marché des forfaits n'est pas une simple guerre promotionnelle passagère : c'est l'aboutissement d'une tendance lourde. La consommation de data mobile en France a explosé ces dernières années, portée par la vidéo en streaming, les réseaux sociaux très gourmands comme TikTok et Instagram Reels, le cloud gaming et les appels en visio.
Les opérateurs ont longtemps répondu à cette demande en augmentant les volumes par paliers, passant de 50 Go à 80 Go, puis à 100 et 110 Go. Avec le passage quasi-simultané de RED by SFR et B&You à 150 Go sous les 12 €/mois, un seuil symbolique est franchi : 150 Go sans engagement chez un grand opérateur est désormais accessible pour le prix d'une entrée de cinéma et un café. Free Mobile, qui propose lui aussi un forfait 150 Go autour de 9,99 €/mois, a largement contribué à cette pression tarifaire structurelle.
B&You vs RED by SFR : ce que change vraiment la riposte de Bouygues
|Critère
|B&You 150 Go 5G
|RED by SFR 150 Go 5G
|Prix/mois
|11,99 €
|9,99 €
|Réseau
|Bouygues Telecom
|SFR
|Data France
|150 Go 5G
|150 Go 5G
|Data Europe/DOM
|40 Go
|30 Go
|Appels illimités
|Oui
|Oui
|Engagement
|Aucun
|Aucun
|Prix fixe durable
|Oui
|Oui
La différence de 2 €/mois s'explique principalement par deux facteurs : le réseau Bouygues Telecom, dont la couverture 5G est bien établie en France, et les 10 Go de roaming supplémentaires en Europe et dans les DOM. Pour un utilisateur sédentaire qui consomme essentiellement en France, RED by SFR reste l'option la plus économique. Pour les personnes qui voyagent régulièrement en Europe ou dans les DOM, ces 10 Go supplémentaires réduisent significativement l'écart de valeur entre les deux offres.
✅ Notre avis sur ce forfait B&You
L'envolée des gigas continue, et la riposte de B&You à RED by SFR avec ce forfait 150 Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement illustre parfaitement la dynamique concurrentielle qui pousse les opérateurs à offrir toujours plus de data pour moins cher. Pour 2 €/mois supplémentaires par rapport à RED by SFR, B&You offre 10 Go de roaming en plus et l'accès au réseau Bouygues Telecom, ce qui en fait un choix clairement justifié pour les profils mobiles et les voyageurs. Dans tous les cas, cette guerre des gigas n'a pas fini de faire baisser les tarifs, et les abonnés qui n'ont pas revu leur forfait depuis plus d'un an ont tout intérêt à comparer leur offre actuelle avec ce qui existe sur le marché aujourd'hui.
RED by SFR, Free Mobile : les autres offres 150 Go 5G à surveiller sur le marché
B&You et RED by SFR ne sont pas les seuls à se battre sur le segment des 150 Go 5G. Free Mobile a lui aussi relevé son enveloppe data en mars 2026, passant sa Série Free de 110 Go à 150 Go, toujours à 9,99 €/mois pendant les 12 premiers mois. Le prix est identique à RED by SFR sur la première année, mais la Série Free embarque des services supplémentaires qui font la différence : 220 chaînes TV via l'app Free TV, un VPN intégré, et une bascule automatique après 12 mois vers le Forfait Free 5G+ avec 350 Go à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox).
Forfait Série Free 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois - Free mVPN en France
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
RED by SFR, de son côté, a été le déclencheur de cette guerre des gigas en passant son forfait de 110 Go à 150 Go pour 9,99 €/mois il y a quelques jours, sans changer de tarif. C'est cette décision qui a directement forcé B&You à réagir. L'offre RED reste la plus économique des trois : tarif fixe dans le temps, sans engagement, avec 30 Go de data en Europe et dans les DOM, appels/SMS/MMS illimités et, point rarement mis en avant, la possibilité d'utiliser son forfait comme modem 4G/5G sans surcoût, ce qui peut être utile pour connecter un PC en déplacement.
Forfait 5G RED by SFR 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
L'enveloppe roaming de la Série Free reste cependant limitée à 30 Go en Europe et dans les DOM, soit 10 Go de moins que B&You. Et surtout, le tarif de 9,99 €/mois n'est pas définitif : passé les 12 premiers mois, il monte automatiquement à 19,99 €/mois pour les non-abonnés Freebox, ce qui en fait une offre à surveiller de près pour ne pas se retrouver sur une grille tarifaire beaucoup plus élevée sans l'avoir anticipé.
Face à ces trois acteurs, le tableau comparatif se dessine assez clairement :
|Offre
|Prix/mois
|Data France
|Data Europe/DOM
|Prix fixe dans le temps
|B&You
|11,99 €
|150 Go 5G
|40 Go
|Oui
|RED by SFR
|9,99 €
|150 Go 5G
|30 Go
|Oui
|Série Free
|9,99 € (12 mois)
|150 Go 5G
|30 Go + VPN + Free TV
|Non(19,99 € après 12 mois)
Pour résumer : RED by SFR et la Série Free sont à égalité sur le prix pendant un an, mais RED offre une stabilité tarifaire à long terme que Free ne garantit pas. B&You est la seule des trois à proposer 40 Go de roaming, ce qui justifie les 2 €/mois supplémentaires pour les profils mobiles et les voyageurs réguliers en Europe.
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- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
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