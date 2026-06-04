Le marché du forfait mobile sans engagement ne manque pas d'acteurs, mais les offres combinées box fibre et mobile sont devenues un terrain de jeu à part entière. Bouygues Telecom y joue une carte bien précise avec son forfait B&You 130 Go 5G accessible directement sur le site de Bouygues Telecom, proposé à 9,99 €/mois pendant douze mois pour tout abonné Pure Fibre, contre 12,99 €/mois en tarif standard. L'offre s'adresse en priorité aux foyers qui cherchent à centraliser leur connexion fixe et mobile chez un même opérateur tout en allégeant leur facture mensuelle.

Concrètement, la remise de 3 €/mois est réservée aux nouveaux abonnés qui activent simultanément le forfait mobile et une box Pure Fibre Bouygues, à partir de 24,99 €/mois. Sans cet abonnement fibre actif au moment de la souscription, le tarif revient à son niveau habituel. C'est donc bien une offre multi-service, et non un forfait mobile promotionnel accessible à tous.