Bouygues Telecom propose en ce moment une remise de 3 €/mois sur son forfait B&You 130 Go 5G pour tout foyer souscrivant simultanément à une offre Pure Fibre. À 9,99 €/mois pendant un an, l'offre mérite qu'on s'y arrête avec méthode…
Voici le forfait B&You 130 Go 5G à 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €/mois chez Bouygues Telecom !
Le marché du forfait mobile sans engagement ne manque pas d'acteurs, mais les offres combinées box fibre et mobile sont devenues un terrain de jeu à part entière. Bouygues Telecom y joue une carte bien précise avec son forfait B&You 130 Go 5G accessible directement sur le site de Bouygues Telecom, proposé à 9,99 €/mois pendant douze mois pour tout abonné Pure Fibre, contre 12,99 €/mois en tarif standard. L'offre s'adresse en priorité aux foyers qui cherchent à centraliser leur connexion fixe et mobile chez un même opérateur tout en allégeant leur facture mensuelle.
Concrètement, la remise de 3 €/mois est réservée aux nouveaux abonnés qui activent simultanément le forfait mobile et une box Pure Fibre Bouygues, à partir de 24,99 €/mois. Sans cet abonnement fibre actif au moment de la souscription, le tarif revient à son niveau habituel. C'est donc bien une offre multi-service, et non un forfait mobile promotionnel accessible à tous.
Pourquoi choisir le forfait B&You 130 Go 5G ?
- Un tarif sous les 10 €/mois : à 9,99 €/mois pendant un an pour les abonnés Pure Fibre, le forfait passe sous la barre symbolique des 10 euros sur un réseau 5G reconnu, ce qui reste rare à ce niveau de data.
- 130 Go avec 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM : l'enveloppe data est généreuse en France métropolitaine, et l'itinérance européenne couvre les déplacements professionnels ou les vacances sans surcoût.
- Sans engagement et assistance 24h/24 : la flexibilité est préservée côté mobile, et l'application Bouygues Telecom permet de contacter le service client à toute heure, un point pratique souvent négligé dans les comparatifs.
130 Go en 5G sur le réseau Bouygues : ce que ça change au quotidien
Avec 130 Go de data mensuelle en 5G, le forfait B&You cible les utilisateurs dont les usages vont au-delà du simple surf : streaming vidéo en HD, partage de connexion depuis le téléphone, téléchargements réguliers ou jeux en ligne depuis un réseau mobile. Le réseau Bouygues Telecom affiche des performances solides, comme le confirment les analyses régulières de la rédaction Clubic sur la qualité des réseaux mobiles en France, et la 5G apporte un gain de débit sensible dans les zones bien couvertes, notamment en milieu urbain et périurbain.
L'enveloppe de 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM représente un vrai atout pour ceux qui voyagent régulièrement, que ce soit pour des déplacements professionnels ou des séjours touristiques. Les appels, SMS et MMS restent illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM, ce qui couvre l'essentiel des besoins de communication. La gestion du forfait s'effectue via l'application Bouygues Telecom, avec une assistance disponible 24h/24, un service que l'on apprécie surtout lorsqu'un problème survient en dehors des horaires de bureau.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
12,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Face aux alternatives : ce que le forfait B&You apporte, et ce qu'il ne remplace pas
À 9,99 €/mois pendant un an, ce forfait B&You se place dans la même fourchette que les offres RED by SFR ou Free Mobile à volumes comparables, à la différence qu'il exige un abonnement fibre actif chez Bouygues pour bénéficier de ce tarif, ce qui change la donne pour ceux qui ne souhaitent pas changer de fournisseur internet ou qui ne sont pas éligibles à la fibre Bouygues dans leur zone. À 12,99 €/mois hors remise multi-service, le rapport data/prix reste correct mais perd l'avantage concurrentiel qui rend ce bon plan réellement intéressant.
✅ Les points forts
- 130 Go de data en 5G pour couvrir tous les usages intensifs en mobilité
- 9,99 €/mois pendant un an, sous la barre des 10 € avec la remise Pure Fibre
- 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, sans surcoût
- Appels, SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM
- Forfait sans engagement côté mobile, résiliable à tout moment pour 5 €
❌ Les limites
- La remise de 3 €/mois est conditionnée à la souscription simultanée d'une box Pure Fibre Bouygues, ce qui exclut les foyers déjà engagés ailleurs
- Le prix remonte à 12,99 €/mois après la première année, une hausse à anticiper dans son budget télécom
- La couverture 5G reste variable selon les zones géographiques, notamment en milieu rural
- Des alternatives sans condition d'abonnement fibre proposent des volumes comparables à tarif proche ou inférieur
Cette offre est toujours disponible : vérifiez votre éligibilité Pure Fibre et profitez du tarif à 9,99 €/mois pour le forfait B&You 130 Go 5G chez Bouygues Telecom.
Le forfait B&You 130 Go 5G à 9,99 €/mois s'adresse avant tout aux foyers déjà abonnés à la Pure Fibre Bouygues, ou à ceux qui envisagent sérieusement d'y souscrire en parallèle. Pour eux, la combinaison box fibre et mobile chez le même opérateur permet de réduire la facture globale tout en bénéficiant d'un réseau 5G de qualité et d'une gestion simplifiée au quotidien. L'enveloppe de 130 Go, les 40 Go en itinérance européenne et l'absence d'engagement côté mobile forment un ensemble cohérent pour les profils consommateurs de data.
En revanche, si vous n'avez pas de projet de souscription à la fibre Bouygues ou si votre zone n'est pas couverte, des offres sans condition d'abonnement fixe proposent des volumes proches à des tarifs comparables et méritent d'être mises en regard avant de décider. Ce bon plan vaut surtout pour ceux qui cherchent à consolider leur univers télécom en un seul opérateur fiable, avec la perspective d'économiser sur la durée.
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