Le marché de la box internet sans engagement a trouvé un nouveau challenger sérieux. Avec sa B&You Pure Fibre Plus, disponible directement chez Bouygues Telecom, Bouygues Telecom propose une connexion fibre entièrement focalisée sur l’essentiel : débit, stabilité et technologie WiFi 7 tri-bande, sans décodeur TV ni téléphone fixe à payer. À 26,99 €/mois sans engagement, cette offre édition spéciale Maison Sarah Lavoine s’adresse aux foyers qui n’ont plus besoin d’un pack complet mais refusent de sacrifier la qualité de leur connexion.

Ce positionnement très « internet pur » correspond à une tendance de fond : streaming, télétravail, jeu en ligne et domotique représentent désormais l’essentiel des usages dans un foyer connecté, et la fibre avec WiFi 7 est aujourd’hui le meilleur vecteur pour les satisfaire pleinement.