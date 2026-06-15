La fibre sans engagement a longtemps rhétorique : débit limité ou prix qui s’envole après douze mois. B&You Pure Fibre Plus casse ce schéma avec du WiFi 7 tri-bande, jusqu’à 8 Gbit/s théoriques et un tarif fixé à 26,99 €/mois sans surprise. On fait le point pour savoir si l’offre tient ses promesses.
Voici la B&You Pure Fibre Plus à 26,99€/mois au lieu de 34,99€/mois chez Bouygues Telecom !
Le marché de la box internet sans engagement a trouvé un nouveau challenger sérieux. Avec sa B&You Pure Fibre Plus, disponible directement chez Bouygues Telecom, Bouygues Telecom propose une connexion fibre entièrement focalisée sur l’essentiel : débit, stabilité et technologie WiFi 7 tri-bande, sans décodeur TV ni téléphone fixe à payer. À 26,99 €/mois sans engagement, cette offre édition spéciale Maison Sarah Lavoine s’adresse aux foyers qui n’ont plus besoin d’un pack complet mais refusent de sacrifier la qualité de leur connexion.
Ce positionnement très « internet pur » correspond à une tendance de fond : streaming, télétravail, jeu en ligne et domotique représentent désormais l’essentiel des usages dans un foyer connecté, et la fibre avec WiFi 7 est aujourd’hui le meilleur vecteur pour les satisfaire pleinement.
Pourquoi choisir la B&You Pure Fibre Plus ?
- Prix fixé dans la durée : 26,99 €/mois sans engagement et sans hausse programmée, contrairement à de nombreuses offres promotionnelles qui augmentent après douze mois.
- WiFi 7 tri-bande certifié : la box B&You est la première box WiFi 7 certifiée de France selon Bouygues Telecom, avec les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour une couverture et une densité de connexions optimales.
- Flexibilité totale : aucun engagement de durée, résiliation possible à tout moment pour s’adapter à une mobilité professionnelle ou personnelle.
WiFi 7, 8 Gbit/s et design Maison Sarah Lavoine : une box pensée pour les foyers connectés
La B&You Pure Fibre Plus s’appuie sur un réseau fibre FTTH identique à celui des Bbox classiques de Bouygues Telecom, ce qui garantit une qualité d’infrastructure éprouvée. Le WiFi 7 tri-bande permet de gérer simultanément de nombreux appareils sans dégradation des débits, ce qui en fait un choix pertinent pour les familles ou les télétravailleurs exigeants. Comme la rédaction de Clubic l’a relevé lors du lancement de l’offre, les 8 Gbit/s annonces nécessitent l’option Débit+ (gratuite mais soumise à éligibilité réseau et à un équipement compatible carte 10G) : sans cette option, la box plafonne à 2 Gbit/s en réception et 900 Mbit/s en envoi, ce qui reste très confortable. L’édition spéciale Maison Sarah Lavoine ajoute une dimension esthétique rare dans l’univers des boîtiers internet, avec un boitier conçu en plastique recyclé à plus de 90 %.
Face à la Sosh Boost Fibre et à la Freebox Pop : que vaut réellement ce positionnement ?
Au même tarif de 26,99 €/mois, la Sosh Boost Fibre WiFi 7 propose des appels fixes inclus et des débits jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement, mais en WiFi 7 bi-bande, sans la bande 6 GHz : la B&You Pure Fibre Plus conserve donc un avantage technique sur la partie sans-fil, tandis que la Freebox Pop de Free (29,99 €/mois) intègre la TV et la téléphonie mais à un tarif plus élevé.
✅ Les points forts
- Prix stable sans hausse après douze mois, une garantie rare sur ce segment
- WiFi 7 tri-bande, la seule box de cette gamme de prix avec accès à la bande 6 GHz
- Sans engagement : libérté totale de résiliation à tout moment
- Réseau fibre FTTH Bouygues, numéro 1 en débit médian selon le baromètre nPerf 2025
- Assistance 24h/24 via application et téléphone les deux premiers mois inclus
❌ Les limites
- Les 8 Gbit/s nécessitent l’option Débit+ (gratuite) et une éligibilité réseau spécifique ainsi qu’un équipement compatible 10G
- Aucune TV ni téléphonie fixe incluse : uniquement internet, un choix délibéré mais pas adapté à tous les foyers
- Frais de résiliation de 69 € si vous quittez l’offre, malgré le sans engagement sur la durée
- Le répétiteur WiFi 7 n’est pas inclus dans l’offre de base et reste une option payante
La B&You Pure Fibre Plus est encore disponible à 26,99 €/mois, vérifiez votre éligibilité avant que les conditions changent.
La B&You Pure Fibre Plus répond à un besoin bien précis : profiter d’une connexion fibre WiFi 7 très performante, sans payer pour des services TV ou téléphonie devenus facultatifs dans de nombreux foyers. Le tarif fixé à 26,99 €/mois, sans évolution programmée, est un vrai argument dans un marché où les prix promotionnels d’entrée sont souvent suivis de hausses dissuasives. Cette offre convient particulièrement aux télétravailleurs, aux gamers et aux foyers multiconnectés qui veulent tirer pleinement parti du WiFi 7 tri-bande.
En revanche, si vous avez encore l’habitude de régler vos appels depuis votre fixe ou si vous cherchez un pack avec la télévision incluse, d’autres offres du marché répondront mieux à vos usages. Pour tous ceux qui ont déjà fait le choix du streaming et des forfaits mobiles, cette B&You Pure Fibre Plus représente une proposition sérieuse, techniquement à jour et tarifairement hônnête.
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