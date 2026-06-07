La Coupe du Monde 2026 est diffusée en intégralité sur beIN SPORTS en France. Si M6 possède les droits sur les matchs de l'Equipe de France, pour les autres matchs, il n'y a pas d'alternative : il faut passer par beIN SPORTS. Ce forfait spécial Coupe du Monde 2026 propose :

170 Go de data en 5G

beIN SPORTS inclus dans l'abonnement

21,99 €/mois, sans engagement

Si l'on calcule le coût d'un forfait 5G équivalent (autour de 12 à 15 €/mois pour un gros volume) auquel s'ajoute beIN SPORTS à 15 €/mois, on arrive facilement à 27 à 30 €/mois à la carte. L'offre B&You à 21,99 €/mois devient donc particulièrement cohérente pour quiconque veut suivre le tournoi sans multiplier les abonnements.