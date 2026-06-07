Les forfaits sans engagement bien construits sont rares. En juin 2026, B&YOU en propose trois qui méritent vraiment l'attention : un 130 Go 5G à 12,99 €/mois, une remise à 9,99 €/mois pour les abonnés fibre, et une offre exclusive Coupe du Monde 2026 avec beIN SPORTS à 21,99 €/mois.
Juin 2026 marque le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et B&YOU entre dans la compétition avec des offres mobiles pensées pour différents profils. Gros consommateur de data, abonné fibre Bouygues ou fan de football : chaque cas a son forfait, et les économies potentielles méritent d'être calculées avant de signer.
Le forfait B&You chute à moins de 10€ avec la fibre
Le forfait B&You 130 Go 5G est le forfait de base de cette sélection. À 12,99 €/mois, B&YOU propose 130 Go de data en 5G, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe data utilisable depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Le tout sans engagement, ce qui signifie liberté totale de résiliation à tout moment, sans frais.
En couplant ce forfait mobile sans engagement avec l'offre Pure Fibre, c'est là que l'offre devient particulièrement intéressante. En effet, si vous êtes déjà abonné à B&You Pure Fibre, ou si vous souscrivez aux deux offres simultanément, le forfait mobile 5G passe à 9,99 €/mois au lieu de 12,99 € pendant 1 an, soit une économie de 3 € par mois, et donc 36 € d'économies sur un an.
|Situation
|Prix mensuel
|Total sur 12 mois
|Forfait 130 Go seul
|12,99 €/mois
|155,88 €
|Forfait 130 Go + B&You Pure Fibre
|9,99 €/mois
|119,88 €
|Économie réalisée
|-3 €/mois
|-36 € sur 12 mois
Notez que si vous résiliez l'offre fibre B&You Pure Fibre, le tarif du forfait mobile reviendra au prix standard de 12,99 €/mois. Les deux offres sont liées pour bénéficier de la remise !
Profiter de l'offre B&You 130 Go à 9,99 € par mois avec Pure Fibre
L'offre spéciale Coupe du Monde 2026 : 170 Go + beIN SPORTS
C'est l'offre la plus originale et la plus liée à l'actualité. Pour 21,99 €/mois, B&YOU propose un forfait 170 Go 5G avec beIN SPORTS, lancé spécifiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La Coupe du Monde 2026 est diffusée en intégralité sur beIN SPORTS en France. Si M6 possède les droits sur les matchs de l'Equipe de France, pour les autres matchs, il n'y a pas d'alternative : il faut passer par beIN SPORTS. Ce forfait spécial Coupe du Monde 2026 propose :
- 170 Go de data en 5G
- beIN SPORTS inclus dans l'abonnement
- 21,99 €/mois, sans engagement
Si l'on calcule le coût d'un forfait 5G équivalent (autour de 12 à 15 €/mois pour un gros volume) auquel s'ajoute beIN SPORTS à 15 €/mois, on arrive facilement à 27 à 30 €/mois à la carte. L'offre B&You à 21,99 €/mois devient donc particulièrement cohérente pour quiconque veut suivre le tournoi sans multiplier les abonnements.
|Élément
|Prix à la carte
|Forfait 5G gros volume (équivalent)
|~12 à 15 €/mois
|beIN SPORTS seul
|~15 €/mois
|Total à la carte estimé
|~27 à 30 €/mois
|Offre B&YOU groupée
|21,99 €/mois
|Économie estimée
|~5 à 8 €/mois
Ce qu'il faut vérifier avant de souscrire
Conseiller un forfait mobile correctement implique de ne pas survoler les conditions. Quelques points importants à avoir en tête avant de souscrire :
- Le prix sans engagement ne signifie pas prix fixe à vie. Bouygues Telecom peut faire évoluer ses tarifs. Vérifiez bien les conditions générales de vente et les modalités de renouvellement.
- La remise fibre + mobile s'applique à partir du moment où les deux contrats sont actifs. Si vous résiliez la fibre, le tarif du forfait mobile peut revenir au tarif standard.
- Le forfait Coupe du Monde et beIN SPORTS est une offre limitée liée à l'événement. Sa durée de disponibilité peut être contingentée.
- La 5G n'est pas disponible partout. Si votre zone n'est pas couverte en 5G, votre ligne basculera automatiquement sur le réseau 4G+ de Bouygues Telecom.
✅ Notre verdict sur les offres B&You
B&You réussit ici quelque chose que peu d'opérateurs font bien : proposer plusieurs angles d'entrée selon le profil de l'acheteur. Le forfait mobile 130 Go à 12,99 €/mois est une bonne base sans fioritures. La remise à 9,99 €/mois en couplant avec la fibre transforme cette offre en vrai bon plan pour les foyers déjà clients ou prêts à le devenir. Et l'offre 170 Go + beIN SPORTS à 21,99 €/mois est une proposition concrète et bien calculée pour les amateurs de foot qui veulent vivre la Coupe du Monde sans payer deux abonnements séparés.
Dans tous les cas, ces trois offres partagent le même socle : sans engagement, réseau Bouygues Telecom et 5G incluse. C'est précisément ce qui les rend aussi faciles à recommander.
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