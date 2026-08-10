Bouygues Telecom muscle son offre low-cost avec ce forfait B&YOU Spécial Voyage, taillé pour les usages quotidiens en France comme pour les déplacements à l'étranger. Sur le réseau 5G de l'opérateur historique, l'abonné dispose de 200 Go de data en métropole, une réserve confortable pour le streaming, la navigation intensive ou le partage de connexion. C'est surtout à l'international que l'offre se démarque : 40 Go restent utilisables sans surcoût dans plus de 160 destinations réparties entre l'Europe, les DOM, la Suisse, le Maroc ou encore les États-Unis, comme le détaille la fiche complète du forfait B&YOU Spécial Voyage, une couverture qui dépasse largement celle de plusieurs concurrents directs.

Associé à une box Pure Fibre, ce forfait voit même son tarif redescendre à 12,99 euros par mois pendant un an, avant de rejoindre le tarif standard de 15,99 euros par mois.