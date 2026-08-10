Partir l'esprit tranquille sans exploser son budget télécom, c'est la promesse du forfait B&YOU Spécial Voyage. À 15,99 euros par mois et sans engagement, cette offre embarque 200 Go en France et 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations : voici ce qu'il faut vraiment en attendre.
Voici le forfait B&YOU 200 Go Voyage à 15,99 euros par mois sans engagement chez B&You !
Bouygues Telecom muscle son offre low-cost avec ce forfait B&YOU Spécial Voyage, taillé pour les usages quotidiens en France comme pour les déplacements à l'étranger. Sur le réseau 5G de l'opérateur historique, l'abonné dispose de 200 Go de data en métropole, une réserve confortable pour le streaming, la navigation intensive ou le partage de connexion. C'est surtout à l'international que l'offre se démarque : 40 Go restent utilisables sans surcoût dans plus de 160 destinations réparties entre l'Europe, les DOM, la Suisse, le Maroc ou encore les États-Unis, comme le détaille la fiche complète du forfait B&YOU Spécial Voyage, une couverture qui dépasse largement celle de plusieurs concurrents directs.
Associé à une box Pure Fibre, ce forfait voit même son tarif redescendre à 12,99 euros par mois pendant un an, avant de rejoindre le tarif standard de 15,99 euros par mois.
Pourquoi choisir le forfait B&YOU 200 Go Voyage ?
- 200 Go en France en 5G : de quoi couvrir un usage intensif sans surveiller sa consommation au quotidien.
- 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations : Europe, DOM, Suisse, Maroc, États-Unis... une couverture rare à ce tarif.
- Sans engagement et sans coût caché : la carte SIM est facturée 1 euro, tout comme les frais d'activation.
Un forfait pensé pour rester joignable, où que vous soyez
Concrètement, ce forfait cible les voyageurs qui alternent séjours en Europe et escapades plus lointaines. Selon l'analyse de la rédaction Clubic sur les forfaits voyage de l'été 2026, une enveloppe de 40 Go utilisables à l'étranger permet de tenir plusieurs semaines en utilisant cartes, messageries et réseaux sociaux sans compter, un usage qui correspond à la majorité des besoins en déplacement.
Les appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine vers la métropole et les DOM restent également inclus, tout comme une assistance disponible 24h/24 via l'application, utile en cas de perte de carte SIM à l'étranger. Pour les étudiants partant en échange universitaire ou les actifs en déplacement professionnel régulier, cette combinaison évite de jongler entre plusieurs cartes SIM locales ou de dépendre du Wi-Fi public.
Forfait 5G B&You Voyage 200 Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
200Go
15,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
200Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
200Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
47
Liste de destinations
A : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, B : Bénin, Bolivie, Brésil, C : Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d'Ivoire, E : Égypte, États-Unis, G : Guatemala, H : Honduras, Hong Kong, I : Ile Maurice, Inde, Israël, J : Japon, Jordanie, K : Kazakhstan, M : Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro, N : Nouvelle-Zélande, P : Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Q : Qatar, R : République Dominicaine, Russie, S : Sénégal, Serbie, Singapour, T : Thaïlande, Tunisie, Turquie
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Face à Sosh et RED, un positionnement tarifaire cohérent
À 15,99 euros par mois, ce forfait se positionne au même niveau que les offres voyage concurrentes de Sosh ou RED by SFR tout en proposant une couverture internationale légèrement plus large. Il n'inclut en revanche pas de data illimitée à l'étranger, contrairement à certaines formules premium bien plus chères et pensées pour les gros consommateurs de roaming.
✅ Les points forts
- Volume de 200 Go largement suffisant pour un usage quotidien intensif
- 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations, l'une des couvertures les plus larges du marché
- Réseau 5G Bouygues Telecom inclus sans option payante
- Formule sans engagement, résiliable à tout moment
- Réduction possible à 12,99 euros par mois la première année avec une box Pure Fibre
❌ Les limites
- Au delà des 40 Go à l'étranger, le débit est réduit
- Carte SIM et frais d'activation facturés 1 euro chacun
- Les appels et SMS depuis certaines destinations restent hors forfait
- Le tarif remonte à 15,99 euros par mois dès la deuxième année en cas de bundle fibre
Le forfait B&YOU 200 Go Voyage est-il encore disponible à ce tarif ? Vérifiez l'offre chez B&You.
Ce forfait B&YOU Spécial Voyage coche les cases essentielles pour qui voyage plusieurs fois par an sans vouloir payer un forfait premium à l'année. Le rapport entre le volume de data en France, la couverture internationale et l'absence d'engagement en fait une option solide, d'autant que le cumul avec une offre Pure Fibre permet de faire baisser la facture mobile sous les 13 euros par mois la première année, une mécanique qui profite surtout aux foyers déjà équipés en fibre ou prêts à changer de box.
Les gros voyageurs hors Europe qui consomment plusieurs dizaines de gigas par semaine à l'étranger devront toutefois se tourner vers une offre avec data illimitée à l'international, quitte à payer davantage. Pour tous les autres, à savoir la majorité des vacanciers et des professionnels en déplacement ponctuel, ce forfait reste une manière simple de partir sans mauvaise surprise sur la facture à leur retour.
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