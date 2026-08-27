La rentrée est souvent l'occasion de faire le tri dans son budget, forfait mobile compris. Free ajuste le prix de son forfait 5G+ 350 Go pour les abonnés Freebox, une offre que nous avons passée au crible pour voir à qui elle profite vraiment.
À l'approche de la rentrée, revoir son forfait mobile fait partie des réflexes budgétaires les plus simples à activer. Le Forfait Free 5G+ 350 Go, habituellement facturé 19,99 €/mois, redescend à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop, une réduction qui pèse sur la durée puisque aucun engagement n'est requis. Ce tarif s'adresse en priorité aux foyers déjà équipés d'une Freebox Pop et qui n'ont pas encore rattaché leur ligne mobile à leur abonnement internet.
Les non-abonnés Freebox peuvent tout de même souscrire ce forfait à son tarif standard, qui reste stable dans le temps puisque Free annonce ne plus l'avoir augmenté depuis 2012. Un repère utile au moment de comparer les offres avant la rentrée, quand plusieurs opérateurs ajustent leurs grilles tarifaires.
Voici le Forfait Free 5G+ 350 Go à 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois chez Free !
Pourquoi choisir le Forfait Free 5G+ ?
- Prix réduit : 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop, avec passage en data illimitée.
- Volume de data généreux : 350 Go en 5G/5G+ en France métropolitaine, illimité pour les abonnés Freebox Pop.
- Sans engagement : résiliable à tout moment, avec prise en charge des frais de résiliation jusqu'à 10 €.
Un forfait pensé pour les usages intensifs de la rentrée
Avec 350 Go de data en 5G/5G+, ce forfait couvre large les usages du quotidien : streaming vidéo en haute définition, visioconférences professionnelles, partage de connexion pour les enfants en période de rentrée scolaire ou navigation intensive en télétravail nomade. Dans son comparatif des meilleurs forfaits mobiles, la rédaction de Clubic attribue à Free Mobile une note de 8,1/10, saluant l'équilibre entre enveloppe data généreuse, services inclus et stabilité tarifaire. Le forfait embarque également Free mVPN, une option de protection de la navigation directement intégrée au réseau mobile, ainsi que l'option eSIM Watch pour les montres connectées compatibles. Pour les foyers multi utilisateurs, cette combinaison de volume de data et de services intégrés limite le recours à des applications tierces payantes.
Face aux autres forfaits Free, où se situe le 5G+ 350 Go ?
Comparé à la Série Free à 150 Go, ce forfait mise sur une enveloppe data plus large et une stabilité tarifaire dans la durée plutôt que sur un prix d'appel limité à un an, ce qui évite la bascule automatique vers un forfait supérieur douze mois plus tard. Il reste toutefois moins généreux que le Forfait Free Max, qui propose une data illimitée à tous sans condition de Freebox, mais à un tarif plus élevé et sans la remise liée à l'abonnement Freebox Pop.
✅ Les points forts
- Un tarif divisé par deux pour les abonnés Freebox Pop, ramené à 9,99 €/mois.
- Un passage en data illimitée pour les abonnés Freebox Pop, sans surcoût.
- 35 Go de data utilisables dans plus de 115 destinations à l'étranger.
- Free mVPN et option eSIM Watch inclus sans supplément.
- Aucun engagement de durée et prix stable dans le temps.
❌ Les limites
- Le tarif à 9,99 €/mois et la data illimitée sont réservés aux abonnés Freebox Pop, les autres restent au tarif standard.
- Sans Freebox, le tarif reste à 19,99 €/mois, plus élevé que certaines offres data seule du marché.
- Le débit est réduit au delà des 350 Go pour les abonnés hors Freebox Pop.
- La compatibilité 5G+ dépend du smartphone utilisé, tous les modèles ne l'exploitent pas.
Le Forfait Free 5G+ 350 Go à 9,99 €/mois reste à vérifier directement chez Free avant la rentrée !
Ce forfait s'adresse avant tout aux foyers déjà abonnés à une Freebox Pop qui souhaitent regrouper leurs factures fixe et mobile sans complexité ni engagement. Le passage en data illimitée en fait une option particulièrement pertinente pour la rentrée, au moment où les usages mobiles liés aux trajets, au télétravail ou aux enfants connectés repartent à la hausse.
Les foyers sans Freebox, ou ceux qui consomment peu de data, trouveront sans doute un rapport plus adapté du côté d'une offre plus légère comme la Série Free. Pour les autres, ce forfait mérite d'être vérifié directement auprès de Free avant de finaliser son budget de rentrée.
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