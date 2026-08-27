À l'approche de la rentrée, revoir son forfait mobile fait partie des réflexes budgétaires les plus simples à activer. Le Forfait Free 5G+ 350 Go, habituellement facturé 19,99 €/mois, redescend à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop, une réduction qui pèse sur la durée puisque aucun engagement n'est requis. Ce tarif s'adresse en priorité aux foyers déjà équipés d'une Freebox Pop et qui n'ont pas encore rattaché leur ligne mobile à leur abonnement internet.

Les non-abonnés Freebox peuvent tout de même souscrire ce forfait à son tarif standard, qui reste stable dans le temps puisque Free annonce ne plus l'avoir augmenté depuis 2012. Un repère utile au moment de comparer les offres avant la rentrée, quand plusieurs opérateurs ajustent leurs grilles tarifaires.