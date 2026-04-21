Depuis son lancement discret, la Série Free embarque l'option eSIM Watch sans frais d'activation et sans ligne supplémentaire sur la facture, là où Orange, Sosh, SFR et RED by SFR facturent cette même fonctionnalité 5 € par mois en plus, avec 10 € de frais d'activation à la souscription.

Pour un propriétaire d'Apple Watch Series 6 ou d'un modèle plus récent avec la fonction cellulaire, ce détail peut peser jusqu'à 70€ d'écart sur la première année. Que vous soyez sportif, parent ou simplement quelqu'un qui aime voyager léger, voici ce que cette offre a réellement à proposer.