Connecter son Apple Watch au réseau mobile sans son iPhone à portée de main, c'est une fonctionnalité que beaucoup ignorent encore, et que la plupart des opérateurs monnayent à part. Free fait le choix inverse, et l'arbitrage mérite qu'on s'y arrête.
Depuis son lancement discret, la Série Free embarque l'option eSIM Watch sans frais d'activation et sans ligne supplémentaire sur la facture, là où Orange, Sosh, SFR et RED by SFR facturent cette même fonctionnalité 5 € par mois en plus, avec 10 € de frais d'activation à la souscription.
Pour un propriétaire d'Apple Watch Series 6 ou d'un modèle plus récent avec la fonction cellulaire, ce détail peut peser jusqu'à 70€ d'écart sur la première année. Que vous soyez sportif, parent ou simplement quelqu'un qui aime voyager léger, voici ce que cette offre a réellement à proposer.
Pourquoi choisir le forfait Série Free ?
- À 9,99 €/mois, il inclut l'option eSIM Watch sans frais ni supplément, pendant 12 mois sans engagement
- Orange, Sosh, SFR et RED by SFR facturent cette même option 5 €/mois + 10 € d'activation ; Bouygues ne la propose pas du tout
- Compatible avec les Apple Watch Series 6 et ultérieures équipées de la fonction cellulaire, associées à un iPhone 11 minimum sous iOS 26.2
Forfait Série Free 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois - Free mVPN en France
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Partir courir sans son iPhone, rester joignable au poignet : à quoi sert vraiment l'eSIM Watch
L'option eSIM Watch transforme votre Apple Watch en appareil pleinement autonome sur le réseau mobile. Appels, notifications, streaming musical, GPS en temps réel : tout fonctionne au poignet même si votre iPhone est resté à la maison ou dans votre vestiaire.
La montre partage votre numéro habituel et votre enveloppe data, sans ligne dédiée. C'est un usage particulièrement concret pour les amateurs de running, de cyclisme ou de natation, mais aussi pour toute situation où trimballer son téléphone est une contrainte réelle.
Comme le souligne l'analyse de la rédaction sur les meilleurs forfaits eSIM, Free se distingue comme le seul opérateur à proposer cette fonctionnalité sans surcoût pour les utilisateurs d'Apple Watch.
Ce que Free ne fait pas, et pourquoi ça compte avant de souscrire
La Série Free est une offre à durée limitée : après douze mois à 9,99 €/mois, le forfait bascule automatiquement sur le Forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois, ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop.
L'option eSIM Watch reste elle incluse dans ce forfait de destination, mais la hausse tarifaire est à intégrer dans votre calcul dès le départ.
✅ Les points forts
- Option eSIM Watch incluse sans frais d'activation ni supplément mensuel, une exception sur le marché français actuellement
- 110 Go de data 5G à 9,99 €/mois, avec appels, SMS et MMS illimités en France et 30 Go depuis l'Europe et les DOM
- Aucun engagement, résiliation possible à tout moment
- Free mVPN inclus pour sécuriser vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics
- L'option eSIM Watch fonctionne également à l'étranger, dans les zones couvertes par le forfait
❌ Les limites
- Hausse de tarif certaine à l'issue des douze premiers mois, à anticiper si votre budget est serré
- Compatibilité eSIM Watch réservée aux Apple Watch Series 6 et modèles plus récents avec fonction cellulaire : les versions GPS seules ne sont pas concernées
- Une seule montre connectée par ligne, contre trois autorisées chez SFR
- La couverture réseau Free, bien qu'en progression, reste inférieure à celle d'Orange ou Bouygues dans certaines zones rurales
La Série Free à 9,99 €/mois s'adresse avant tout aux propriétaires d'une Apple Watch cellulaire qui veulent en exploiter tout le potentiel sans payer d'option en plus. Sur ce point précis, Free est aujourd'hui seul sur le marché à proposer cette autonomie au poignet sans surcoût, là où ses concurrents directs ajoutent systématiquement une ligne à la facture.
L'offre convient aussi bien au sportif qui part courir sans son téléphone qu'à l'utilisateur qui cherche simplement à alléger ses poches sans se déconnecter. En revanche, si votre Apple Watch est un modèle GPS sans fonction cellulaire, ou si vous êtes attaché à la stabilité de votre tarif sur la durée, d'autres forfaits sans engagement offriront une lecture budgétaire plus prévisible sur le long terme.
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