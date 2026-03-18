Free ne cède pas de terrain facilement. Alors que la guerre des forfaits mobiles d’entrée de gamme se joue désormais autour de 100 à 150 Go de data, l’opérateur revient avec une Série Free portée à 150 Go pour 9,99 €/mois pendant douze mois, sans le moindre engagement.

Cette nouvelle version, qui gagne 40 Go par rapport à la précédente enveloppe de 110 Go sans modifier le tarif mensuel, cible aussi bien les primo-accédants à la 5G que les abonnés en quête d’un meilleur rapport valeur/prix. Si vous cherchez un forfait polyvalent sans vous enfermer dans un contrat, cette offre mérite qu’on s’y attarde sérieusement.