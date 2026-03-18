Le marché des forfaits mobiles à moins de 10 €/mois ne laisse plus de place à l’approximation, et Free choisit de répondre à la pression concurrentielle par les volumes. La Série Free revient renforcée à 150 Go pour 9,99 €/mois, on vous dit clairement si elle tient vraiment la comparaison face à ses rivaux directs.
Free ne cède pas de terrain facilement. Alors que la guerre des forfaits mobiles d’entrée de gamme se joue désormais autour de 100 à 150 Go de data, l’opérateur revient avec une Série Free portée à 150 Go pour 9,99 €/mois pendant douze mois, sans le moindre engagement.
Cette nouvelle version, qui gagne 40 Go par rapport à la précédente enveloppe de 110 Go sans modifier le tarif mensuel, cible aussi bien les primo-accédants à la 5G que les abonnés en quête d’un meilleur rapport valeur/prix. Si vous cherchez un forfait polyvalent sans vous enfermer dans un contrat, cette offre mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Une offre repositionnée à 9,99 €/mois : que comprend-elle exactement ?
Free a fait évoluer sa Série Free de façon quasi-continue ces derniers mois, alternant hausses de data et ajustements tarifaires. La version actuelle à 150 Go s’accompagne d’un roaming de 30 Go par mois depuis l’Europe et les DOM, des appels, SMS et MMS illimités, du Free mVPN, de l’application Free TV (OQEE) et de l’eSIM Watch sans frais supplémentaires.
Le tarif de 9,99 €/mois reste valable pendant un an, mais il faut garder en tête le basculement automatique vers le Forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois à l’issue de la première année, ramené à 15,99 €/mois pour les abonnés Freebox, ou à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop. Cette transparence tarifaire est appréciable, à condition de cocher la date dans son agenda.
Forfait Série Free 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
150 Go en 5G : pour quels usages et quels profils ?
Une enveloppe de 150 Go en 4G/5G couvre confortablement les usages les plus exigeants : streaming vidéo en HD, navigation intensive, partage de connexion occasionnel ou usage en télétravail nomade. Dans son comparatif des meilleurs forfaits mobiles, la rédaction souligne que ce volume place l’offre dans la catégorie des forfaits sans comptage permanent, idéaux pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas surveiller leur consommation au quotidien.
Le forfait convient aussi bien aux actifs en déplacement fréquent qu’aux étudiants ou aux foyers disposant d’une connexion fixe insuffisante. Les 30 Go de roaming mensuel en Europe et dans les DOM constituent un vrai avantage pour les voyageurs, et le Forfait Free 5G+ couvre d’ores et déjà 117 destinations en roaming après la première année.
Free face à RED, Bouygues et Sosh : qui gagne vraiment ?
À 9,99 €/mois, la Série Free 150 Go se retrouve directement en concurrence avec RED by SFR, qui propose également 150 Go au même tarif mais sans limite de durée, un avantage structurel non négligeable pour qui ne souhaite pas renegocier son forfait chaque année.
Bouygues B&You 150 Go 5G se positionne à 10,99 €/mois et Sosh (Orange) à 11,99 €/mois, ce qui rend l’offre Free compétitive sur la première année, mais nettement moins attrayante dès la deuxième sans abonnement Freebox.
Ce qu’il faut vraiment savoir avant de souscrire
La Série Free coche beaucoup de cases, mais quelques paramètres méritent d’être pesés avec soin. Free s’appuie sur le plus grand réseau 5G de France en couverture (95% de la population et 17 295 communes couvertes) mais sa technologie exploite principalement la bande 700 MHz héritée de la 4G, ce qui assure une portée très large au détriment des débits de pointe.
Comme l’a analysé Clubic dans sa couverture des réseaux 5G français, Free est champion de la couverture mais son débit 5G moyen reste inférieur à celui d’Orange ou de SFR dans les zones urbaines denses.
✅ Les points forts
- 150 Go en 4G/5G à 9,99 €/mois pendant 12 mois : un des meilleurs ratios data/prix du marché
- Sans engagement : résiliation à tout moment, sans frais ni pénalité
- 30 Go de roaming mensuel depuis l’Europe et les DOM
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et DOM
- Services inclus : Free mVPN, Free TV (OQEE), eSIM Watch
- Plus grand réseau 5G de France par couverture population (95%, 17 295 communes)
- SIM offerte à la souscription
- Bascule automatique vers 350 Go après 12 mois avec le Forfait Free 5G+
❌ Les points faibles
- Après 12 mois : retour à 19,99 €/mois pour les non-abonnés Freebox, une hausse significative à anticipe.
- La 5G de Free repose majoritairement sur la bande 700 MHz, moins véloce que le 3,5 GHz exploité par Orange ou SFR en milieu urbain
- RED by SFR propose le même volume de 150 Go au même prix, sans limite de durée, ce qui constitue un argument de stabilité non négligeable.
- Le taux de recommandation de 96% (IFOP, octobre 2025) concerne les abonnés globaux de Free, pas spécifiquement les abonnés Série Free
✅ Verdict de la rédaction :
La Série Free 150 Go à 9,99 €/mois s’impose comme l’une des meilleures offres d’entrée disponibles en ce moment : généreuse en data, bien dotée en services annexes et totalement libre de tout engagement. Elle s’adresse en priorité aux utilisateurs prêts à renégocier ou changer d’opérateur à l’issue des douze mois, un réflexe que les plus aguerris ont déjà intégré dans leurs habitudes.
En revanche, si vous recherchez la stabilité tarifaire sur le long terme sans être abonné Freebox, RED by SFR ou même Bouygues méritent d’être sérieusement mis dans la balance. Free, fort d’un réseau 5G qui ne cesse de s’étendre et de s’améliorer, avec une couverture désormais inégalée en France, a clairement les moyens de ses ambitions : à vous de décider si 9,99 €/mois pendant un an correspond à votre calendrier de consommation.
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