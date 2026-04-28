Le Free Max propose un internet illimité en 5G/5G+ en France métropolitaine, avec des appels et SMS/MMS illimités depuis plus de 65 destinations, et un internet illimité en 5G ou 4G dans plus de 135 destinations dont l'Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Maroc et l'Algérie. Le tout avec un VPN mobile intégré au réseau, une exclusivité sur ce segment de prix.

Le Mega BiG de Bouygues, lui, inclut 250 Go de data utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, avec 40 Go supplémentaires accessibles depuis plus de 150 destinations à travers le monde, dont les États-Unis, le Maroc, le Canada ou encore la Turquie.

On pense aussi à ceux qui veulent profiter de pays exclusifs à Mega BiG, comme Taïwan, l'Arabie Saoudite, le Pérou, la République Démocratique du Congo ou encore la Côte d'Ivoire.

Sur les communications, les deux abonnements sont très proches, sauf sur la partie fixe où Bouygues Telecom fait un peu mieux, avec des appels inclus vers les fixes de 120 destinations contre 100 pour Free.