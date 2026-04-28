Hier matin, Bouygues Telecom a dégainé le Mega BiG, son forfait international à 29,99€/mois, directement positionné face au Free Max lancé fin mars. Deux offres au tarif identique, deux philosophies différentes, on a fait le tri.
Voici le forfait Free Max à 29,99 €/mois (19,99 €/mois abonnés Freebox)
Voici le forfait Bouygues Mega BiG à 29,99 €/mois (19,99 €/mois clients Bbox)
Il aura suffi de quelques semaines. Quelques semaines seulement après l'arrivée de Free Max, Bouygues Telecom réplique avec son forfait Mega BiG, proposé à 29,99 euros par mois, avec 250 Go de data en Europe et 40 Go dans plus de 150 pays.
Le timing est limpide : la guerre des forfaits internationaux est déclarée, et pour une fois, c'est le consommateur qui en sort gagnant. Les deux offres sont sans engagement, disponibles à tarif réduit pour les abonnés box respectifs, et toutes deux en 5G. Mais les ressemblances s'arrêtent vite là.
Qui choisir entre Bouygues et Free ?
- Free Max : data illimitée en 5G/5G+ en France et à l'étranger dans +135 pays, VPN mobile inclus, eSIM Watch incluse : 29,99 €/mois (19,99 € abonnés Freebox)
- Mega BiG : 250 Go en France/Europe/DOM/Suisse + 40 Go dans 87 destinations (150 au total), appels illimités vers fixes de 120 destinations, fair use strict : 29,99€/mois (19,99 € clients Bbox)
- À tarif identique, Free gagne sur la quantité de data, Bouygues sur la couverture fixe et certains pays exotiques, et le réseau reste un critère décisif selon où vous vivez
Ce que chaque forfait propose vraiment, destination par destination
Le Free Max propose un internet illimité en 5G/5G+ en France métropolitaine, avec des appels et SMS/MMS illimités depuis plus de 65 destinations, et un internet illimité en 5G ou 4G dans plus de 135 destinations dont l'Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Maroc et l'Algérie. Le tout avec un VPN mobile intégré au réseau, une exclusivité sur ce segment de prix.
Le Mega BiG de Bouygues, lui, inclut 250 Go de data utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, avec 40 Go supplémentaires accessibles depuis plus de 150 destinations à travers le monde, dont les États-Unis, le Maroc, le Canada ou encore la Turquie.
On pense aussi à ceux qui veulent profiter de pays exclusifs à Mega BiG, comme Taïwan, l'Arabie Saoudite, le Pérou, la République Démocratique du Congo ou encore la Côte d'Ivoire.
Sur les communications, les deux abonnements sont très proches, sauf sur la partie fixe où Bouygues Telecom fait un peu mieux, avec des appels inclus vers les fixes de 120 destinations contre 100 pour Free.
Forfait 5G Bouygues Telecom Sensation 300Go
Engagement 24 mois
Appels illimités
SMS / MMS illimités
300Go
59,99€
Engagement
Engagement 24 mois
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
300Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Engagement 24 mois
Opérateur
Bouygues Telecom
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
300Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Liste de destinations
France métropolitaine, Europe, DOM, Andorre, Suisse, Etats-Unis, Canada, Chine, Brésil, Corée du sud, EAU, Israël, Japon, Russie et Turquie
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
34
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Prêt smartphone, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Free Max ou Mega BiG : qui gagne sur quel terrain ?
Free reste devant sur la data, avec une enveloppe illimitée, là où Bouygues se contente de 250 Go dans l'UE et 40 Go dans les destinations hors-Europe. Mais cette limite est théorique pour la plupart des usages : dans les faits, les usages montrent que plusieurs dizaines de giga d'internet sont bien suffisants pour la très grande majorité des utilisateurs afin de partager des souvenirs et même télétravailler.
La vraie différence se joue sur deux points concrets : le fair use et le réseau. Bouygues Telecom est strict sur le fair use : vous ne pouvez pas utiliser votre forfait plus de quatre mois d'affilée en dehors de la France métropolitaine, si vous n'y rentrez pas, vos données mobiles et vos appels basculent en hors-forfait.
Free est réputé plus souple sur ce point. En revanche, Bouygues Telecom souligne que son réseau mobile a été classé au premier rang du classement nPerf en 2025, un argument de poids pour les utilisateurs en zone rurale ou sur des axes peu couverts.
Forfait 5G Free Mobile 350Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
350Go
19,99€
9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
350Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
5G
Data (Go)
350Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Nombre de destinations
117
Liste de destinations
Europe, DOM, Canada, Australie, USA...
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
100
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
En option
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Ces deux forfaits sont nés du même constat : les voyageurs et les gros consommateurs de data méritaient mieux. À 29,99 €/mois, le niveau est objectivement élevé pour le marché français. Pour autant, ils ne s'adressent pas exactement au même profil.
Choisissez Free Max si vous consommez beaucoup de data en France (streamers, utilisateurs de hotspot), si vous êtes souvent à l'étranger plus de quatre mois consécutifs, ou si vous voulez un VPN et une eSIM Watch sans surcoût. C'est l'offre la plus généreuse sur le papier, et Free tient sa promesse d'illimité sans ambiguïté.
Choisissez le Mega BiG si vous vivez en zone périurbaine ou rurale où le réseau Bouygues fait la différence au quotidien, si vous appelez régulièrement des fixes à l'international, ou si votre carnet de voyage inclut des destinations hors du radar de Free : côte d'Ivoire, Taïwan, Pérou. C'est aussi le bon choix si vous envisagez de financer un smartphone via Smart Change.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian