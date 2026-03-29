Free Mobile propose sa Série Free 150 Go en 5G à 9,99 €/mois pendant 12 mois, sans engagement, avec bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go à l'issue de la première année. Un deal à connaître, surtout si vous êtes déjà abonné Freebox.

forfait free 150go

Free Mobile frappe fort avec sa Série Free 150 Go 5G à 9,99 €/mois pendant 12 mois sans engagement. À l'issue de la première année, le forfait bascule automatiquement vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go, dont le prix est garanti à 19,99 €/mois jusqu'en 2027 pour les non-abonnés Freebox, et à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop. Pour qui cherche à profiter d'une première année à moins de 10 € par mois sur le réseau Free avant de bénéficier d'une enveloppe data encore plus généreuse, c'est une des offres les plus cohérentes du moment.

Voir l'offre Free 150 Go à moins de 10 €

Pourquoi choisir la Série Free 150 Go 5G ?

  • 150 Go de data 5G par mois avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM, sans engagement et sans hausse de tarif pendant toute la première année.
  • 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM inclus d'office, pour rester connecté lors des déplacements sans souscrire d'option supplémentaire, depuis 117 pays couverts.
  • La bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go à l'issue des 12 mois, avec un prix garanti jusqu'en 2027 et des services premium inclus : Free mVPN, option eSIM Watch et plus de 300 chaînes TV.
Forfait Série Free 150Go

Forfait Série Free 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 4G, 5G

10,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois - Free mVPN en France

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

35Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

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L'un des forfaits les plus complets du marché

La Série Free 150 Go 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine, 150 Go de data 5G en France, 30 Go en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France. La 5G est activée d'office sans option à cocher, et le forfait est accessible sans engagement de durée dès la souscription.

Un Free mVPN est inclus pour sécuriser les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics. Après 12 mois, le passage au Forfait Free 5G+ se fait automatiquement, avec une enveloppe data portée à 350 Go au même réseau Free, sans aucune démarche supplémentaire.

Un maximum de datas en 5G pour être connecté partout et tout le temps

Là où Free se distingue clairement de ses concurrents sur ce segment de prix, c'est sur la qualité et l'étendue de sa couverture 5G. Free déploie la 5G standalone, la dernière génération de réseau mobile, qui offre une latence très inférieure à la 5G NSA des autres opérateurs et des débits pouvant dépasser les 500 Mbit/s en zone bien couverte.

Pour les gros consommateurs de streaming 4K, de gaming mobile ou de partage de connexion depuis un smartphone, la différence est perceptible au quotidien. Free couvre plus de 80% de la population française en 5G selon les derniers rapports de l'ARCEP, et son réseau continue de s'étendre sur les zones périurbaines et rurales. À 9,99 €/mois, accéder à ce niveau de réseau est une opportunité que peu d'opérateurs peuvent égaler.

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Un prix cassé pendant 1 an, puis un forfait encore plus généreux !

Forfait 5G Free Mobile 350Go

Forfait 5G Free Mobile 350Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

350Go

Réseau 5G

19,99€

9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

350Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

5G

Data (Go)

350Go

Data (Go) à l'étranger

35Go

Nombre de destinations

117

Liste de destinations

Europe, DOM, Canada, Australie, USA...

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

100

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

En option

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

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À 9,99 €/mois, la Série Free propose 150 Go de 5G pendant 12 mois, soit une économie de 120 € sur la première année par rapport au Forfait Free 5G+ standard à 19,99 €/mois. À l'issue des 12 mois, le forfait bascule automatiquement vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go, dont le prix est bloqué à 19,99 €/mois jusqu'en 2027 pour les non-abonnés Freebox, et à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop.

Dans un marché où les hausses de prix sont devenues la règle chez la plupart des opérateurs, cette garantie tarifaire est un argument rare. Face à RED by SFR 150 Go à 9,99 €/mois sans limite de durée ou à B&You 200 Go à 10,99 €/mois, la Série Free se distingue par sa bascule automatique vers une enveloppe data bien plus généreuse après la première année.

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