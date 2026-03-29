La Série Free 150 Go 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine, 150 Go de data 5G en France, 30 Go en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France. La 5G est activée d'office sans option à cocher, et le forfait est accessible sans engagement de durée dès la souscription.

Un Free mVPN est inclus pour sécuriser les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics. Après 12 mois, le passage au Forfait Free 5G+ se fait automatiquement, avec une enveloppe data portée à 350 Go au même réseau Free, sans aucune démarche supplémentaire.