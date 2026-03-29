Free Mobile propose sa Série Free 150 Go en 5G à 9,99 €/mois pendant 12 mois, sans engagement, avec bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go à l'issue de la première année. Un deal à connaître, surtout si vous êtes déjà abonné Freebox.
Free Mobile frappe fort avec sa Série Free 150 Go 5G à 9,99 €/mois pendant 12 mois sans engagement. À l'issue de la première année, le forfait bascule automatiquement vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go, dont le prix est garanti à 19,99 €/mois jusqu'en 2027 pour les non-abonnés Freebox, et à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop. Pour qui cherche à profiter d'une première année à moins de 10 € par mois sur le réseau Free avant de bénéficier d'une enveloppe data encore plus généreuse, c'est une des offres les plus cohérentes du moment.
Pourquoi choisir la Série Free 150 Go 5G ?
- 150 Go de data 5G par mois avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM, sans engagement et sans hausse de tarif pendant toute la première année.
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM inclus d'office, pour rester connecté lors des déplacements sans souscrire d'option supplémentaire, depuis 117 pays couverts.
- La bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go à l'issue des 12 mois, avec un prix garanti jusqu'en 2027 et des services premium inclus : Free mVPN, option eSIM Watch et plus de 300 chaînes TV.
Forfait Série Free 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
10,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois - Free mVPN en France
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
L'un des forfaits les plus complets du marché
La Série Free 150 Go 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine, 150 Go de data 5G en France, 30 Go en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France. La 5G est activée d'office sans option à cocher, et le forfait est accessible sans engagement de durée dès la souscription.
Un Free mVPN est inclus pour sécuriser les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics. Après 12 mois, le passage au Forfait Free 5G+ se fait automatiquement, avec une enveloppe data portée à 350 Go au même réseau Free, sans aucune démarche supplémentaire.
Un maximum de datas en 5G pour être connecté partout et tout le temps
Là où Free se distingue clairement de ses concurrents sur ce segment de prix, c'est sur la qualité et l'étendue de sa couverture 5G. Free déploie la 5G standalone, la dernière génération de réseau mobile, qui offre une latence très inférieure à la 5G NSA des autres opérateurs et des débits pouvant dépasser les 500 Mbit/s en zone bien couverte.
Pour les gros consommateurs de streaming 4K, de gaming mobile ou de partage de connexion depuis un smartphone, la différence est perceptible au quotidien. Free couvre plus de 80% de la population française en 5G selon les derniers rapports de l'ARCEP, et son réseau continue de s'étendre sur les zones périurbaines et rurales. À 9,99 €/mois, accéder à ce niveau de réseau est une opportunité que peu d'opérateurs peuvent égaler.
Un prix cassé pendant 1 an, puis un forfait encore plus généreux !
Forfait 5G Free Mobile 350Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
350Go
19,99€
9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
350Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
5G
Data (Go)
350Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Nombre de destinations
117
Liste de destinations
Europe, DOM, Canada, Australie, USA...
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
100
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
En option
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
À 9,99 €/mois, la Série Free propose 150 Go de 5G pendant 12 mois, soit une économie de 120 € sur la première année par rapport au Forfait Free 5G+ standard à 19,99 €/mois. À l'issue des 12 mois, le forfait bascule automatiquement vers le Forfait Free 5G+ à 350 Go, dont le prix est bloqué à 19,99 €/mois jusqu'en 2027 pour les non-abonnés Freebox, et à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop.
Dans un marché où les hausses de prix sont devenues la règle chez la plupart des opérateurs, cette garantie tarifaire est un argument rare. Face à RED by SFR 150 Go à 9,99 €/mois sans limite de durée ou à B&You 200 Go à 10,99 €/mois, la Série Free se distingue par sa bascule automatique vers une enveloppe data bien plus généreuse après la première année.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l’installation d’une alarme connectée complète