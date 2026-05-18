Avec cette nouvelle Série Free, l’opérateur augmente encore son enveloppe data : 140 Go en 5G/4G en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement.

Free ajoute également plusieurs services inclus rarement présents chez les concurrents :

Free TV avec plus de 300 chaînes ,

, Free mVPN , directement intégré au réseau mobile,

, directement intégré au réseau mobile, et l’option eSIM Watch pour certaines montres connectées compatibles.

À ce niveau de prix, peu d’opérateurs proposent autant de services annexes.