La bataille des forfaits mobiles continue de s’intensifier en 2026. Après RED by SFR et B&You, c’est désormais Free Mobile qui revient sur le devant de la scène avec une nouvelle version de sa Série Free : 140 Go en 5G à 10,99 €/mois pendant un an, sans engagement.

© Free mobile
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Voici l'offre Free Mobile 5G à 10,99€/mois (140Go) chez Free

Découvrir l'offre !

Une formule qui vise clairement les gros consommateurs de data, tout en ajoutant plusieurs services inclus qui permettent à Free de se différencier dans un marché devenu ultra-concurrentiel.

Forfait Série Free 140Go

Forfait Série Free 140Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

140Go

Réseau 4G, 5G

10,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G+ à 19,99 € par mois - Free mVPN en France

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

140Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

140Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

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140 Go en 5G pour moins de 11 € : Free muscle sa Série Free

Avec cette nouvelle Série Free, l’opérateur augmente encore son enveloppe data : 140 Go en 5G/4G en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement.
Free ajoute également plusieurs services inclus rarement présents chez les concurrents :

  • Free TV avec plus de 300 chaînes,
  • Free mVPN, directement intégré au réseau mobile,
  • et l’option eSIM Watch pour certaines montres connectées compatibles.

À ce niveau de prix, peu d’opérateurs proposent autant de services annexes.

Face à RED by SFR et B&You : Free joue la carte du volume

Sur le segment des forfaits autour de 10 €, trois offres dominent actuellement :

Free se positionne donc au milieu :
👉 plus cher que RED de 1 €
👉 mais avec davantage de data et plus de services inclus.

L’opérateur mise surtout sur son écosystème : Free TV, Free mVPN, eSIM Watch, autant d’éléments absents chez RED ou B&You.

Un forfait pensé pour les gros usages mobiles

Avec 140 Go, Free vise clairement les utilisateurs qui consomment beaucoup : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion, musique en ligne, ou le télétravail nomade.

Selon plusieurs comparatifs récents comme le comparateur de forfait sur Clubic, le rapport data/prix reste parmi les plus agressifs du marché, avec un coût au giga particulièrement bas.

Pour beaucoup d’utilisateurs, cette enveloppe permet de passer un mois complet sans dépendre d’un réseau Wi-Fi.

✅ Les points forts

  • Une très grosse enveloppe data avec 140 Go en 5G, bien adaptée aux usages intensifs
  • Des services inclus rares sur ce segment, comme Free TV, Free mVPN ou l’eSIM Watch
  • 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, pratique pour voyager sans surcoût
  • Un forfait sans engagement, résiliable à tout moment
  • Lun des meilleurs rapports data/prix du moment, notamment pour les gros consommateurs

❌ Les limites

  • Le prix augmente après un an, avec une bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois
  • Une couverture réseau qui reste variable selon les zones, notamment en dehors des grandes villes
  • Des services annexes qui ne seront pas forcément utiles à tous les utilisateurs

Voici l'offre Free Mobile 5G à 10,99€/mois (140Go) chez Free

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Avec sa nouvelle Série Free à 140 Go en 5G pour 10,99 €/mois, Free Mobile revient clairement dans la bataille des forfaits XXL à petit prix. Plus généreux que RED by SFR sur la data et plus riche en services, il se positionne comme une alternative très solide pour les gros consommateurs mobiles.

À condition toutefois de garder un œil sur la hausse tarifaire après la première année.

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