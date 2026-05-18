La bataille des forfaits mobiles continue de s’intensifier en 2026. Après RED by SFR et B&You, c’est désormais Free Mobile qui revient sur le devant de la scène avec une nouvelle version de sa Série Free : 140 Go en 5G à 10,99 €/mois pendant un an, sans engagement.
Une formule qui vise clairement les gros consommateurs de data, tout en ajoutant plusieurs services inclus qui permettent à Free de se différencier dans un marché devenu ultra-concurrentiel.
Forfait Série Free 140Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
140Go
10,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G+ à 19,99 € par mois - Free mVPN en France
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
140Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
140Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
140 Go en 5G pour moins de 11 € : Free muscle sa Série Free
Avec cette nouvelle Série Free, l’opérateur augmente encore son enveloppe data : 140 Go en 5G/4G en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement.
Free ajoute également plusieurs services inclus rarement présents chez les concurrents :
- Free TV avec plus de 300 chaînes,
- Free mVPN, directement intégré au réseau mobile,
- et l’option eSIM Watch pour certaines montres connectées compatibles.
À ce niveau de prix, peu d’opérateurs proposent autant de services annexes.
Face à RED by SFR et B&You : Free joue la carte du volume
Sur le segment des forfaits autour de 10 €, trois offres dominent actuellement :
- RED by SFR : 130 Go 5G à 9,99 €/mois
- B&You : 130 Go 5G à 11,99 €/mois
- Série Free : 140 Go 5G à 10,99 €/mois pendant un an
Free se positionne donc au milieu :
👉 plus cher que RED de 1 €
👉 mais avec davantage de data et plus de services inclus.
L’opérateur mise surtout sur son écosystème : Free TV, Free mVPN, eSIM Watch, autant d’éléments absents chez RED ou B&You.
Un forfait pensé pour les gros usages mobiles
Avec 140 Go, Free vise clairement les utilisateurs qui consomment beaucoup : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion, musique en ligne, ou le télétravail nomade.
Selon plusieurs comparatifs récents comme le comparateur de forfait sur Clubic, le rapport data/prix reste parmi les plus agressifs du marché, avec un coût au giga particulièrement bas.
Pour beaucoup d’utilisateurs, cette enveloppe permet de passer un mois complet sans dépendre d’un réseau Wi-Fi.
✅ Les points forts
- Une très grosse enveloppe data avec 140 Go en 5G, bien adaptée aux usages intensifs
- Des services inclus rares sur ce segment, comme Free TV, Free mVPN ou l’eSIM Watch
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, pratique pour voyager sans surcoût
- Un forfait sans engagement, résiliable à tout moment
- L’un des meilleurs rapports data/prix du moment, notamment pour les gros consommateurs
❌ Les limites
- Le prix augmente après un an, avec une bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois
- Une couverture réseau qui reste variable selon les zones, notamment en dehors des grandes villes
- Des services annexes qui ne seront pas forcément utiles à tous les utilisateurs
Avec sa nouvelle Série Free à 140 Go en 5G pour 10,99 €/mois, Free Mobile revient clairement dans la bataille des forfaits XXL à petit prix. Plus généreux que RED by SFR sur la data et plus riche en services, il se positionne comme une alternative très solide pour les gros consommateurs mobiles.
À condition toutefois de garder un œil sur la hausse tarifaire après la première année.
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- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
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