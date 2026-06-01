Beaucoup de forfaits mobiles semblent imbattables au départ, puis deviennent nettement moins intéressants une fois la promo terminée. La Série Free 140 Go à 11,99 € par mois pendant 1 an mérite donc qu’on la regarde de près, car son vrai intérêt dépend autant de son prix d’appel que de la bascule vers le Forfait Free 5G+ ensuite.
Sur le papier, 140 Go pour 11,99 € par mois sans engagement reste une proposition très compétitive pour qui consomme beaucoup de data. Mais comme souvent chez Free, le bon plan ne se juge pas seulement sur la première année : il faut aussi comprendre ce que devient la ligne après la période promotionnelle et à quel profil d’utilisateur cette formule correspond vraiment.
Pourquoi choisir ce forfait mobile Free 140 Go ?
- 140 Go avec appels, SMS et MMS illimités en France
- Un tarif d’entrée agressif pendant 12 mois avant de basculer vers une offre plus riche.
- Une formule reste souple sans engagement
Forfait Série Free 140Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
140Go
11,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G+ à 19,99 € par mois - Free mVPN en France
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
140Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
140Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Un forfait très attractif la première année
La Série Free vise clairement les utilisateurs qui veulent beaucoup de data sans franchir tout de suite la barre des 15 € par mois. Free met en avant 140 Go en 4G/5G en France métropolitaine, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de data utilisable depuis l’Europe et les DOM.
Pour un usage quotidien, c’est un volume confortable : streaming, réseaux sociaux, navigation, GPS, partage de connexion occasionnel ou vidéos en déplacement passent sans difficulté dans cette enveloppe pour la majorité des gros utilisateurs. Le caractère sans engagement renforce aussi l’intérêt de l’offre, car il évite de rester coincé si le forfait ne correspond plus à vos besoins dans quelques mois.
Une enveloppe data XXL
Avec 140 Go, ce forfait Free s’adresse clairement aux gros consommateurs de données mobiles, ceux pour qui quelques dizaines de gigas ne suffisent plus. Il convient très bien à un utilisateur qui regarde régulièrement des vidéos en streaming hors Wi‑Fi, écoute beaucoup de musique en ligne, utilise les réseaux sociaux avec contenus vidéo, partage ponctuellement sa connexion avec un PC ou une tablette, ou télécharge souvent des fichiers en mobilité.
C’est aussi une formule intéressante pour les personnes souvent en déplacement, les étudiants, les navetteurs ou les télétravailleurs qui ont besoin d’une enveloppe confortable pour rester connectés sans surveiller leur compteur en permanence.
La Série Free 140 Go à 11,99 € par mois pendant 1 an est un vrai bon plan pour les gros consommateurs de data qui veulent un forfait sans engagement à prix serré. Son principal point de vigilance, et donc le cœur du conseil à donner au lecteur, reste la bascule automatique vers le Forfait Free 5G+ après 12 mois : une excellente opportunité si vous l’anticipez, une moins bonne surprise si vous l’oubliez.
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