La Série Free vise clairement les utilisateurs qui veulent beaucoup de data sans franchir tout de suite la barre des 15 € par mois. Free met en avant 140 Go en 4G/5G en France métropolitaine, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de data utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Pour un usage quotidien, c’est un volume confortable : streaming, réseaux sociaux, navigation, GPS, partage de connexion occasionnel ou vidéos en déplacement passent sans difficulté dans cette enveloppe pour la majorité des gros utilisateurs. Le caractère sans engagement renforce aussi l’intérêt de l’offre, car il évite de rester coincé si le forfait ne correspond plus à vos besoins dans quelques mois.