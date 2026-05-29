Le principe de l'offre couplée n'est pas nouveau chez Free, mais la différence de prix reste frappante : diviser par deux le tarif mensuel de son forfait mobile simplement parce que l'on est abonné à une Freebox représente une économie concrète de 120 € sur l'année. Le Forfait Free 5G+ 350 Go passe à 9,99 €/mois pour tous les abonnés Freebox, avec un avantage supplémentaire pour les abonnés Freebox Pop qui profitent d'une data illimitée sans plafond. Pour les nouveaux abonnés Freebox hors Freebox Pop, le tarif préférentiel de 9,99 €/mois est garanti pendant 12 mois avant de passer à 15,99 €/mois : l'offre complète et les conditions d'éligibilité sont détaillées sur le site de Free.

Ce forfait s'adresse avant tout à ceux qui cherchent à optimiser leur budget télécoms global, en combinant connexion fixe et mobile au sein du même écosystème, sans engagement de durée.