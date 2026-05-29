Combiner sa Freebox et son forfait mobile chez le même opérateur peut faire baisser significativement la facture, à condition de savoir ce que l'on gagne vraiment dans l'opération. Free Mobile propose son Forfait 5G+ 350 Go à 9,99€/mois pour ses abonnés Freebox, avec même un passage en data illimitée pour les abonnés Freebox Pop : on analyse ce que vaut ce bon plan et pour qui il fait sens.
Le Forfait Free 5G+ 350 Go est accessible à 9,99€/mois au lieu de 19,99€/mois chez Free !
Le principe de l'offre couplée n'est pas nouveau chez Free, mais la différence de prix reste frappante : diviser par deux le tarif mensuel de son forfait mobile simplement parce que l'on est abonné à une Freebox représente une économie concrète de 120 € sur l'année. Le Forfait Free 5G+ 350 Go passe à 9,99 €/mois pour tous les abonnés Freebox, avec un avantage supplémentaire pour les abonnés Freebox Pop qui profitent d'une data illimitée sans plafond. Pour les nouveaux abonnés Freebox hors Freebox Pop, le tarif préférentiel de 9,99 €/mois est garanti pendant 12 mois avant de passer à 15,99 €/mois : l'offre complète et les conditions d'éligibilité sont détaillées sur le site de Free.
Ce forfait s'adresse avant tout à ceux qui cherchent à optimiser leur budget télécoms global, en combinant connexion fixe et mobile au sein du même écosystème, sans engagement de durée.
Pourquoi choisir le Forfait Free 5G+ ?
- Un tarif divisé par deux pour les abonnés Freebox : à 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois, l'avantage fidélité représente jusqu'à 120 € d'économie annuelle, avec data illimitée en prime pour les abonnés Freebox Pop.
- Des inclusions internationales rares à ce prix : 35 Go de data dans plus de 115 destinations, appels et SMS illimités depuis plus de 65 pays, et appels vers les mobiles des États-Unis, du Canada ou de la Chine depuis la France métropolitaine.
- Des services premium sans surcoût : Free mVPN intégré au réseau mobile, option eSIM Watch pour montre connectée et appels en 5G via VoNR inclus sans option ni abonnement supplémentaire.
350 Go et bien plus : un forfait calibré pour les usages intensifs
Streaming en haute résolution, partage de connexion régulier, navigation intensive en déplacement : le Forfait Free 5G+ s'adresse clairement aux profils qui ne comptent pas leurs gigaoctets. L'accès à la 5G+ apporte une latence réduite et une meilleure fiabilité des appels, avec la prise en charge de la VoNR (appels via le réseau 5G) pour les appareils compatibles Android et iPhone.
Le Free mVPN, intégré directement au coeur du réseau mobile de l'opérateur, sécurise les connexions sans nécessiter d'application tierce, une fonctionnalité sans équivalent chez la concurrence à date. Selon le guide des meilleurs forfaits réalisé par la rédaction, Free Mobile affiche une note de 8,1/10, ce qui le place parmi les références du marché sur la combinaison data généreuse, services inclus et politique tarifaire stable.
Forfait 5G Free Mobile 350Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
350Go
19,99€
9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
350Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
5G
Data (Go)
350Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Nombre de destinations
117
Liste de destinations
Europe, DOM, Canada, Australie, USA...
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
100
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
En option
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Par rapport à la concurrence : les points de différenciation à connaître
Face à RED by SFR ou B&You qui proposent des forfaits 5G à partir de 7,99 €/mois avec environ 100 Go, le Forfait Free 5G+ se distingue par son volume de data, ses inclusions internationales étendues et ses services embarqués, mais demande un abonnement Freebox pour afficher un tarif vraiment compétitif. À 19,99 €/mois sans Freebox, il se situe dans la moyenne haute du marché ; sa politique de prix stables depuis 2012 et ses services inclus restent des arguments solides, sans pour autant représenter une exception tarifaire face à des alternatives moins onéreuses.
✅ Les points forts
- 9,99 €/mois pour tous les abonnés Freebox, avec data illimitée pour les abonnés Freebox Pop
- Couverture 5G/5G+ revendiquée à plus de 95% de la population française, sur plus de 17 000 communes
- 35 Go de data à l'étranger dans plus de 115 destinations, appels et SMS illimités depuis plus de 65 pays
- Free mVPN intégré au réseau mobile et option eSIM Watch inclus sans surcoût
- Sans engagement de durée, tarif garanti stable depuis 2012, activation gratuite
❌ Les limites
- Le tarif à 9,99 €/mois est conditionné à un abonnement Freebox : sans box Free, le forfait revient à 19,99 €/mois
- Débits 5G en retrait par rapport à Orange et Bouygues Telecom selon le baromètre nPerf 2025 (environ 181 Mb/s en moyenne)
- La data illimitée est réservée aux seuls abonnés Freebox Pop ; les autres abonnés Freebox conservent les 350 Go
- Pour les nouveaux abonnés Freebox hors Pop, le tarif de 9,99 €/mois n'est maintenu que 12 mois avant passage à 15,99 €/mois
Abonné Freebox ? Vérifiez votre éligibilité et profitez du Forfait Free 5G+ à 9,99 €/mois, disponible sans engagement chez Free.
Le Forfait Free 5G+ 350 Go est une offre réellement avantageuse pour les abonnés Freebox, en particulier Freebox Pop qui accèdent à une data illimitée pour moins de 10 € par mois : peu d'opérateurs peuvent rivaliser sur ce rapport volume/prix en mai 2026. Pour les voyageurs fréquents, les inclusions internationales étendues (35 Go dans plus de 115 destinations, appels illimités depuis plus de 65 pays) constituent un argument difficile à ignorer, que l'usage soit professionnel ou personnel.
Hors écosystème Freebox, à 19,99 €/mois, l'offre reste correcte mais perd son caractère exceptionnel face à des alternatives moins onéreuses pour des besoins plus modestes. Ce forfait s'adresse à vous si vous êtes déjà abonné Freebox ou prêt à rejoindre l'écosystème Free ; si vous consommez peu de data au quotidien et n'avez pas besoin des inclusions internationales, d'autres opérateurs proposeront des tarifs plus adaptés à votre usage.
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