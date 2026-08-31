Chez Bouygues Telecom, la marque B&YOU propose avec sa Pure fibre une formule volontairement dépouillée : pas de bouquet télévisé, pas de ligne téléphonique fixe, uniquement un accès internet rapide accompagné d'un WiFi 7 bi-bande intégré à la Bbox. Cette approche cible en particulier les étudiants, les jeunes actifs en mobilité ou les colocataires, qui n'ont généralement pas l'usage de ces services annexes et préfèrent ne pas les payer. Sans engagement, il est possible de découvrir l'offre B&YOU Pure fibre et d'en profiter dès l'installation, avec un tarif de 24,99€/mois qui reste identique même après la première année d'abonnement. Encore faut-il vérifier son éligibilité à la fibre optique avant de souscrire, cette offre nécessitant un raccordement FTTH fonctionnel au domicile.

Pour un logement étudiant ou une colocation, ce choix permet souvent d'alléger la facture mensuelle sans sacrifier la qualité de connexion, à condition de ne pas avoir besoin d'un décodeur TV.