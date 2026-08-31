À quelques semaines de la rentrée universitaire, beaucoup d'étudiants et de jeunes actifs cherchent à limiter les frais fixes de leur nouveau logement, à commencer par l'abonnement internet. La B&YOU Pure fibre, disponible chez Bouygues Telecom, mise justement sur la simplicité et l'absence d'engagement : voici ce qu'elle propose concrètement, sans promesse marketing excessive.
Chez Bouygues Telecom, la marque B&YOU propose avec sa Pure fibre une formule volontairement dépouillée : pas de bouquet télévisé, pas de ligne téléphonique fixe, uniquement un accès internet rapide accompagné d'un WiFi 7 bi-bande intégré à la Bbox. Cette approche cible en particulier les étudiants, les jeunes actifs en mobilité ou les colocataires, qui n'ont généralement pas l'usage de ces services annexes et préfèrent ne pas les payer. Sans engagement, il est possible de découvrir l'offre B&YOU Pure fibre et d'en profiter dès l'installation, avec un tarif de 24,99€/mois qui reste identique même après la première année d'abonnement. Encore faut-il vérifier son éligibilité à la fibre optique avant de souscrire, cette offre nécessitant un raccordement FTTH fonctionnel au domicile.
Pour un logement étudiant ou une colocation, ce choix permet souvent d'alléger la facture mensuelle sans sacrifier la qualité de connexion, à condition de ne pas avoir besoin d'un décodeur TV.
Pourquoi choisir la B&YOU Pure fibre ?
- Un tarif fixe et lisible : 24,99€/mois, sans hausse après la première année d'abonnement.
- Une offre sans engagement : résiliable ou modifiable à tout moment.
- Le WiFi 7 bi-bande inclus : un débit jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi.
Une connexion pensée pour les usages étudiants et les petits foyers
Sans télévision ni téléphone fixe, la B&YOU Pure fibre concentre son offre sur l'essentiel : une connexion internet rapide et stable, pensée pour le streaming, le télétravail ponctuel, le gaming en ligne ou les visioconférences. Pour un étudiant en résidence universitaire ou en colocation, cela évite de payer des services rarement utilisés au quotidien, tout en conservant un débit confortable grâce au WiFi 7 bi-bande intégré à la Bbox fournie. Clubic a suivi de près le lancement de cette technologie chez B&YOU, une première Bbox WiFi 7 tri-bande certifiée par la Wi-Fi Alliance en France, avec à la clé une meilleure répartition du réseau lorsque plusieurs appareils sont connectés en simultané. Bouygues Telecom revendique par ailleurs la première place du classement WiFi nPerf pour la septième année consécutive, un indicateur que la rédaction de Clubic reprend régulièrement dans ses analyses de réseaux fixes.
Une offre volontairement minimaliste face aux box tout-en-un
Contrairement aux box classiques qui intègrent un décodeur TV et une ligne téléphonique fixe, la B&YOU Pure fibre se limite volontairement à l'accès internet, ce qui la rend moins pertinente pour un foyer encore attaché à ces usages traditionnels. Elle s'adresse avant tout à ceux qui ont déjà basculé vers le streaming et le tout-smartphone, et qui souhaitent éviter de payer pour des services qu'ils n'utiliseront pas.
✅ Les points forts
- Un tarif fixe à 24,99€/mois, sans hausse après la première année d'abonnement
- Une formule sans engagement, résiliable ou modifiable à tout moment
- Le WiFi 7 bi-bande inclus dans la Bbox fournie, avec un débit jusqu'à 2 Gb/s
- Une assistance disponible 24h/24 depuis l'application Bouygues Telecom
- Des frais de mise en service limités à 48€, sans surcoût caché
❌ Les limites
- Aucune offre télévisée ni téléphonie fixe incluse dans l'abonnement
- Le débit maximal de 8 Gb/s reste réservé aux zones éligibles à la technologie XGS-PON
- Le répéteur WiFi 7, utile pour les grands logements, reste facturé 4€/mois en option
- Des frais de résiliation de 69€ s'appliquent en cas de départ vers un autre opérateur
La B&YOU Pure fibre s'adresse à un public précis : celui qui recherche une connexion internet performante sans les services qu'il ne consommera pas. Pour un étudiant qui déménage chaque année ou un jeune actif en colocation, l'absence d'engagement et le tarif fixe à 24,99€/mois représentent un vrai confort budgétaire, d'autant que le WiFi 7 reste rare à ce niveau de prix sur le marché français.
Les foyers encore attachés à leur box TV classique ou à leur ligne fixe traditionnelle passeront en revanche leur chemin, cette formule n'étant tout simplement pas pensée pour eux. Pour les autres, vérifier son éligibilité à la fibre reste la première étape avant de basculer vers cette offre épurée et sans mauvaise surprise sur la durée.
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