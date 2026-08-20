La Bbox rentrée s'adresse aux foyers qui cherchent une connexion fibre complète sans multiplier les abonnements annexes. Elle réunit dans un même forfait l'accès à Internet très haut débit, la télévision et la téléphonie fixe, pour un tarif fixé à 27,99 € par mois pendant les douze premiers mois d'engagement. Avant de vous décider, vous pouvez consulter le détail actualisé de cette offre fibre Bouygues Telecom, notamment pour vérifier votre éligibilité et le tarif applicable au-delà de la première année. Cette formule convient particulièrement aux foyers qui utilisent encore la télévision par décodeur et qui préfèrent centraliser internet, TV et téléphone sur une seule facture.

Elle s'adresse toutefois moins aux personnes qui ont abandonné la télévision linéaire ou qui recherchent avant tout le débit le plus élevé du marché, deux profils pour lesquels d'autres formules fibre peuvent s'avérer plus pertinentes.