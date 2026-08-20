À l'approche de la rentrée, changer de box internet permet souvent d'alléger la facture sans sacrifier le confort quotidien. Bouygues Telecom relance sa Bbox rentrée à 27,99 € par mois, une offre triple play que nous avons passée au crible pour vous aider à juger si elle mérite votre attention.
La Bbox rentrée s'adresse aux foyers qui cherchent une connexion fibre complète sans multiplier les abonnements annexes. Elle réunit dans un même forfait l'accès à Internet très haut débit, la télévision et la téléphonie fixe, pour un tarif fixé à 27,99 € par mois pendant les douze premiers mois d'engagement. Avant de vous décider, vous pouvez consulter le détail actualisé de cette offre fibre Bouygues Telecom, notamment pour vérifier votre éligibilité et le tarif applicable au-delà de la première année. Cette formule convient particulièrement aux foyers qui utilisent encore la télévision par décodeur et qui préfèrent centraliser internet, TV et téléphone sur une seule facture.
Elle s'adresse toutefois moins aux personnes qui ont abandonné la télévision linéaire ou qui recherchent avant tout le débit le plus élevé du marché, deux profils pour lesquels d'autres formules fibre peuvent s'avérer plus pertinentes.
Voici la Bbox rentrée à 27,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois chez Bouygues Telecom !
Pourquoi choisir la Bbox rentrée ?
- Un tarif contenu dès la souscription : Le prix est fixé à 27,99 € par mois pendant douze mois, avec la possibilité de le conserver durablement grâce au programme B.iG associé à un forfait mobile Bouygues Telecom éligible
- Un bouquet TV complet inclus : Plus de 180 chaînes, un décodeur 4K HDR et jusqu'à 100 heures d'enregistrement accompagnent la connexion fibre, sans option supplémentaire à souscrire
- Une mise en route facilitée : L'installation fibre est gratuite et les frais de mise en service, habituellement facturés 48 €, sont offerts pour cette offre de rentrée
Une box pensée pour les usages du quotidien
Sur le plan technique, la Bbox rentrée annonce un débit théorique de 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, porté par un WiFi 6E bi-bande capable de basculer automatiquement sur la fréquence la plus adaptée à chaque appareil connecté. De quoi couvrir sans difficulté le télétravail, le streaming en 4K ou les sessions de jeu en ligne, y compris lorsque plusieurs personnes utilisent le réseau en simultané. Le comparatif des box internet publié par la rédaction Clubic rappelle régulièrement que le débit affiché reste théorique et dépend fortement de l'éligibilité du logement et de la qualité du raccordement fibre. Côté salon, le décodeur 4K HDR et les 100 heures d'enregistrement offrent une expérience TV complète, sans nécessiter d'abonnement streaming additionnel pour les usages les plus courants.
Comment se positionne-t-elle face à la concurrence ?
Sur le segment des offres fibre à moins de 30 € par mois, RED by SFR ou Free proposent des formules comparables en débit mais sans option TV ni téléphonie fixe incluses. La Bbox rentrée se distingue donc par son format tout en un, en contrepartie d'un engagement de douze mois que certains concurrents n'imposent pas.
✅ Les points forts
- Fibre jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi
- Bouquet TV de plus de 180 chaînes avec décodeur 4K HDR et 100h d'enregistrement
- WiFi 6E bi-bande avec sélection automatique de la meilleure fréquence
- Frais de mise en service offerts et installation fibre gratuite
- Tarif préférentiel prolongeable au-delà d'un an via le programme B.iG
❌ Les limites
- Engagement de douze mois, sans déclinaison sans engagement pour cette offre
- Sans forfait mobile Bouygues Telecom éligible, le tarif passe à 34,99 €/mois après un an
- Frais de résiliation de 69 € prévus en cas de départ anticipé
- Offre réservée à une première souscription, sous réserve d'éligibilité fibre au domicile
La Bbox rentrée à 27,99 €/mois reste disponible chez Bouygues Telecom, sous réserve d'éligibilité fibre.
La Bbox rentrée s'adresse d'abord aux foyers qui veulent regrouper internet, télévision et téléphone fixe dans un seul abonnement, sans repartir sur une négociation à chaque renouvellement. Le tarif de 27,99 € par mois reste cohérent avec ce qu'elle propose, à condition de vérifier votre éligibilité fibre et d'anticiper le passage à 34,99 € après un an si vous ne disposez pas d'un forfait mobile Bouygues Telecom éligible au programme B.iG.
Les personnes qui n'utilisent plus la télévision par décodeur ou qui privilégient une offre sans engagement trouveront probablement un intérêt plus limité à cette formule. Pour les autres, la Bbox rentrée constitue une option à examiner avant la rentrée, en gardant à l'esprit les frais annexes et les conditions du tarif préférentiel.
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