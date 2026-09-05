Le fonctionnement tient en trois étapes : vous choisissez une destination et un volume de données, vous installez le profil eSIM depuis l'application, puis le forfait se déclenche à votre arrivée dans le pays visité. Un city trip d'une semaine à Rome ou à Lisbonne se couvre avec quelques euros de data, tandis qu'un road trip américain appelle plutôt un forfait 10 ou 20 Go sur trente jours.

Chaque forfait embarque par ailleurs des fonctions héritées de NordVPN, avec un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et plus de 115 emplacements virtuels, une particularité que relève notre comparatif Clubic des forfaits eSIM. Le service y obtient la note de 9,5/10 et occupe la première place du classement des meilleures eSIM internationales de septembre 2026.