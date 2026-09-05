Septembre ouvre la saison des voyages en arrière-saison, quand les billets d'avion redeviennent abordables et que les sites touristiques se vident enfin. Reste un poste de dépense que l'on oublie souvent d'arbitrer, la connexion mobile sur place, et notre code promo fait justement baisser de 10 % l'ensemble des forfaits eSIM Saily.
Le roaming hors Union européenne reste l'un des pièges les plus coûteux du voyage, avec des tarifs au mégaoctet qui grimpent dès que vous quittez la zone couverte par votre forfait français. Saily, l'eSIM éditée par Nord Security, la maison mère de NordVPN, propose une alternative simple : un forfait data acheté à l'avance, activé automatiquement à l'arrivée, sans carte SIM à changer. En saisissant le code CLUBIC sur la page de paiement, vous profitez de 10 % de remise sur l'ensemble du catalogue Saily, des forfaits locaux aux abonnements Ultra. L'opération vise surtout celles et ceux qui partent en septembre et en octobre vers des destinations lointaines, hors de toute enveloppe d'itinérance européenne.
Voici le forfait eSIM Saily Europe 10 Go à 27,95 € au lieu de 31,06 € avec le code CLUBIC chez Saily !
Pourquoi choisir l'eSIM Saily ?
- Une remise valable partout : le code CLUBIC retire 10 % sur les forfaits locaux, régionaux, monde et Ultra, sans restriction géographique.
- Un cumul autorisé : la réduction s'applique également aux forfaits déjà affichés en promotion sur le site comme dans l'application.
- Des tarifs d'entrée contenus : comptez 3,10 € de départ pour l'Espagne ou l'Italie et 3,44 € pour les États-Unis, avant les 10 % de remise.
À quoi sert concrètement une eSIM Saily quand vous partez cet automne ?
Le fonctionnement tient en trois étapes : vous choisissez une destination et un volume de données, vous installez le profil eSIM depuis l'application, puis le forfait se déclenche à votre arrivée dans le pays visité. Un city trip d'une semaine à Rome ou à Lisbonne se couvre avec quelques euros de data, tandis qu'un road trip américain appelle plutôt un forfait 10 ou 20 Go sur trente jours.
Chaque forfait embarque par ailleurs des fonctions héritées de NordVPN, avec un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et plus de 115 emplacements virtuels, une particularité que relève notre comparatif Clubic des forfaits eSIM. Le service y obtient la note de 9,5/10 et occupe la première place du classement des meilleures eSIM internationales de septembre 2026.
Face à Airalo, Holafly et Ubigi, que change vraiment ce code promo ?
Sur le terrain, Saily se démarque par sa sécurité intégrée et son application en français, là où Airalo garde l'avantage pour qui doit recevoir des SMS de vérification grâce à son offre incluant un numéro. En revanche, l'opérateur ne communique pas sur les réseaux locaux utilisés dans chaque pays, une information que Ubigi et Holafly affichent et qui peut compter si votre itinéraire passe par des zones rurales mal desservies.
✅ Les points forts
- Une remise de 10 % appliquée à tout le catalogue avec le code CLUBIC, sans minimum d'achat
- Une seule eSIM à installer, à laquelle vous ajoutez de nouvelles destinations au fil des voyages
- Activation automatique à l'arrivée dans le pays, ou 30 jours après l'achat au plus tard
- Sécurité intégrée à chaque forfait, avec bloqueur de publicités, blocage des URL malveillantes et emplacements virtuels
- Assistance par chat en direct disponible 24h/24, un point rassurant en cas de souci sur place
❌ Les limites
- Aucun appel ni SMS inclus, une solution complémentaire reste nécessaire pour les codes de vérification
- Les opérateurs locaux utilisés ne sont pas précisés, contrairement à Ubigi ou Holafly
- Les forfaits illimités basculent à 1 Mb/s une fois le quota haut débit quotidien consommé
- Une eSIM suppose un smartphone compatible et débloqué, ce qui écarte les modèles les plus anciens
Vérifiez le tarif de votre destination et appliquez le code CLUBIC pour retirer 10 % sur votre forfait eSIM chez Saily !
Cette offre s'adresse d'abord aux voyageurs qui quittent l'Union européenne cet automne, là où l'itinérance incluse dans les forfaits français s'arrête net. Pour un séjour aux États-Unis, au Maroc ou en Asie, quelques dizaines d'euros de data achetées à l'avance restent bien plus lisibles qu'un hors-forfait découvert au retour, et les 10 % du code CLUBIC améliorent un rapport prix / prestation déjà solide.
Si vous restez en Europe avec un forfait français incluant déjà de la data en itinérance, l'intérêt devient en revanche marginal et vous pouvez passer votre chemin. Même constat si vous devez impérativement recevoir des SMS bancaires pendant votre séjour, un cas de figure où la concurrence répond mieux. Pour tous les autres, la marche à suivre tient en une minute : sélectionnez votre destination, saisissez CLUBIC au paiement et vérifiez que la remise apparaît avant de valider.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !