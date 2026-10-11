Le forfait B&You 100 Go 5G s’affiche à 13,99 € par mois, sans engagement, sur le réseau de Bouygues Telecom. Couplé à la fibre de la marque, il passe à 10,99 € pendant un an, une remise qui mérite qu’on regarde ce qu’elle implique.
B&You, la marque sans engagement de Bouygues Telecom, propose en série spéciale un forfait de 100 Go en 5G. Il comprend les appels et SMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM.
Son prix de 13,99 € par mois n’est pas une remise ponctuelle : c’est le tarif courant de cette série, sans durée limitée. La vraie promotion concerne le forfait B&You 100 Go 5G couplé à Pure fibre, à 10,99 € par mois pendant un an, pour qui veut regrouper box et mobile chez le même opérateur.
Le forfait B&You 100 Go 5G est à 13,99 € par mois chez Bouygues Telecom, ou à 10,99 € pendant un an si vous souscrivez aussi à Pure fibre.
Pourquoi choisir le forfait B&You 100 Go 5G ?
- Le réseau Bouygues Telecom : B&You partage le réseau de Bouygues Telecom, premier du baromètre nPerf 2025 avec la latence moyenne la plus faible, 30,2 ms. Visioconférence et jeu en ligne y gagnent en réactivité.
- 35 Go pour l’Europe et les DOM : sur les 100 Go, 35 Go restent utilisables en Europe et dans les DOM, avec des appels illimités depuis ces zones vers la France, l’Europe et les DOM. Le forfait vous suit en vacances sans option à ajouter.
- Un tarif qui ne bascule pas : les 13,99 € sont affichés sans durée limitée, donc sans hausse au bout de douze mois. Côté frais, comptez 1 € de carte SIM, 1 € d’activation et 5 € en cas de résiliation.
100 Go en 5G, pour quels usages ?
Avec 100 Go par mois, ce forfait vise ceux qui regardent des vidéos dans les transports, écoutent de la musique en streaming ou travaillent souvent hors Wi-Fi. La 5G est incluse, mais elle demande un smartphone compatible et dépend d’un réseau que Bouygues déploie progressivement, surtout en zone urbaine. En ville, l’opérateur tient la première place de l’étude ENOV avec 96 % d’appels de qualité parfaite dans les zones denses, comme nous le détaillons dans notre guide des forfaits B&You.
Le forfait convient aux citadins, aux étudiants qui consomment beaucoup de données et aux voyageurs occasionnels en Europe. Il devient moins pertinent à la campagne : la même étude ne relève que 77 % d’appels parfaits en zone rurale, derrière Orange et SFR. Le service client est un autre point à peser, puisqu’il passe par un chat ouvert de 8 h à 22 h, 7 jours sur 7, sans ligne téléphonique hors option Max à 4 € par mois. Si vous tenez à un conseiller en boutique, mieux vaut regarder ailleurs.
Face à RED, Free et Prixtel, ce que paient les euros d’écart
Sur le seul rapport data/prix, B&You n’est pas le mieux placé : RED by SFR propose 120 Go en 5G à 12,99 €, Free 110 Go à 12,99 € et Prixtel 100 Go à 9,99 €. Les euros d’écart paient surtout le réseau, classé premier par nPerf sur 2025, devant SFR, Orange et Free. C’est cet argument qui place B&You en tête de notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles. La marque a toutefois déjà proposé ses 100 Go en 5G à 9,99 € en février : 13,99 € reste un prix correct, pas un plancher.
✅ Les points forts
- Réseau Bouygues Telecom, premier du baromètre nPerf 2025
- 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM
- Tarif de 13,99 € sans durée limitée
- 10,99 € par mois la première année avec Pure fibre
❌ Les limites
- Service client par chat, téléphone réservé à l’option Max à 4 € par mois
- Qualité d’appel en retrait en zone rurale
- Plus cher que RED, Free ou Prixtel à volume de données proche
- Remise fibre réservée à une souscription simultanée, perdue si la box est résiliée
Vérifiez d’abord votre éligibilité à la fibre chez Bouygues Telecom : c’est elle qui fait passer ce forfait 100 Go de 13,99 € à 10,99 € la première année.
Le forfait B&You 100 Go 5G ne casse pas les prix, et il ne prétend pas le faire. À 13,99 € par mois, il vend surtout l’accès au réseau Bouygues Telecom, une enveloppe européenne confortable et un tarif qui ne bouge pas au bout d’un an. Pour un citadin qui vit en 5G ou voyage souvent en Europe, le choix se tient.
La remise à 10,99 € change l’équation si vous cherchez aussi une box : Pure fibre coûte 24,99 € par mois, avec 48 € de mise en service, et les 3 € économisés chaque mois disparaissent si la box est résiliée. Un foyer déjà fibré ailleurs n’a pas de raison de tout déplacer pour si peu. Et si vous vivez à la campagne ou visez le prix le plus bas pour 100 Go, Prixtel et RED méritent un détour, quitte à changer de réseau.