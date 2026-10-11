Avec 100 Go par mois, ce forfait vise ceux qui regardent des vidéos dans les transports, écoutent de la musique en streaming ou travaillent souvent hors Wi-Fi. La 5G est incluse, mais elle demande un smartphone compatible et dépend d’un réseau que Bouygues déploie progressivement, surtout en zone urbaine. En ville, l’opérateur tient la première place de l’étude ENOV avec 96 % d’appels de qualité parfaite dans les zones denses, comme nous le détaillons dans notre guide des forfaits B&You.

Le forfait convient aux citadins, aux étudiants qui consomment beaucoup de données et aux voyageurs occasionnels en Europe. Il devient moins pertinent à la campagne : la même étude ne relève que 77 % d’appels parfaits en zone rurale, derrière Orange et SFR. Le service client est un autre point à peser, puisqu’il passe par un chat ouvert de 8 h à 22 h, 7 jours sur 7, sans ligne téléphonique hors option Max à 4 € par mois. Si vous tenez à un conseiller en boutique, mieux vaut regarder ailleurs.