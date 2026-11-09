Plus d’un tiers des foyers français ne comptaient qu’une personne en 2020, et Bouygues Telecom leur consacre depuis ce 9 novembre une offre groupée. Le pack One réunit Bbox must fibre, forfait 250 Go et Amazon Prime pour 54,99 € par mois, mais sa promesse de 300 € d’économies par an dépend surtout de votre usage de Prime.
Avec One, Bouygues Telecom regroupe sur une seule facture trois abonnements habituellement facturés à part : une box fibre, un forfait mobile et Amazon Prime. Le pack One est proposé à 54,99 € par mois sur le site de l’opérateur comme en boutique, contre 80,97 € pour les trois services pris un par un au tarif plein.
Dans le détail, la Bbox must fibre One compte pour 36,99 €, le forfait Mega One 250 Go pour 18 €, et Prime est inclus. La box est engagée un an, le forfait peut rester sans engagement. L’offre vise d’abord les personnes qui n’ont besoin que d’une ligne mobile et qui utilisent déjà Prime.
Le pack One de Bouygues Telecom réunit Bbox must fibre, forfait 250 Go et Amazon Prime à 54,99 € par mois, au lieu de 80,97 € pour les trois au tarif plein.
Pourquoi choisir le pack One de Bouygues Telecom ?
- Une box fibre bien équipée : La Bbox must annonce jusqu’à 2 Gb/s en réception et 900 Mb/s en envoi, avec du Wi-Fi 7 et un répéteur fourni sur demande. Le décodeur 4K donne accès à plus de 180 chaînes.
- Un forfait qui voyage : Les 250 Go du forfait Mega One valent en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, dont 40 Go utilisables depuis des destinations comme le Maroc ou les États-Unis. Appels, SMS et MMS sont illimités.
- Amazon Prime sans surcoût : L’abonnement, facturé 6,99 € par mois seul, donne accès à Prime Video et à la livraison en un jour ouvré. Il s’active dans les trois mois qui suivent la mise en service.
Une box, un forfait et Prime Video pour toute la maison
Pour une personne seule, la Bbox must offre une marge confortable : streaming en 4K, appels vidéo ou envoi de gros fichiers profitent des 2 Gb/s en réception et des 900 Mb/s en envoi. Côté salon, le décodeur 4K et l’application b.tv permettent de regarder les chaînes sur la télévision, le smartphone ou la tablette, et Prime Video s’ouvre depuis le même décodeur. En voyage en Europe, le même forfait de 250 Go reste utilisable.
L’offre parle surtout aux solos qui arrivent chez Bouygues Telecom, d’autant que l’opérateur rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation de l’ancien fournisseur. Elle convient à ceux qui comptent garder box et forfait au moins un an, car résilier l’un des deux fait perdre les remises et Prime. Elle est moins pertinente si vous avez profité d’une promotion Amazon dans les douze derniers mois, cas exclu de l’offre Prime, ou si votre logement n’est pas raccordable à la fibre. Un couple devra regarder ailleurs : le pack ne comprend qu’un forfait mobile.
Face à Free et RED by SFR, un avantage qui tient surtout à Prime
Les 311,76 € d’économies annuelles avancées par Bouygues Telecom comparent One au tarif plein de chaque service. Pour un client déjà équipé d’une box et d’un forfait chez l’opérateur, nous arrivons plutôt à 108 € par an, et à une vingtaine d’euros sans Prime. Free associe Freebox Pop et forfait 5G+ pour 39,98 € la première année, RED by SFR fibre et 250 Go pour 38,98 € sans télévision, et notre comparatif des meilleures box internet permet de situer One face au reste du marché.
✅ Les points forts
- Box fibre jusqu’à 2 Gb/s avec Wi-Fi 7 et décodeur 4K
- Forfait 250 Go utilisable en Europe, dans les DOM et en Suisse
- Amazon Prime inclus, avec Prime Video
- Forfait mobile possible sans engagement
- Jusqu’à 100 € de frais de l’ancien opérateur remboursés
❌ Les limites
- Remises et Prime perdus en cas de résiliation de la box ou du forfait
- 48 € de mise en service et 69 € de frais de résiliation pour la box
- Économie réduite à quelques euros par mois sans usage de Prime
- Prix de la box révisé chaque année selon un indice de l’Insee
Lancé le 9 novembre en boutique et en ligne, le pack One est réservé à une première souscription dans un logement éligible à la fibre, à 54,99 € par mois chez Bouygues Telecom.
À 54,99 € par mois, le pack One tient sa promesse de simplicité : une facture, une box fibre en Wi-Fi 7, un forfait généreux et Prime dans le même abonnement. L’économie annoncée de plus de 300 € par an reste théorique, car elle suppose de payer chaque service au tarif plein. Pour un abonné qui utilise déjà Prime Video ou la livraison Amazon, l’écart avec une box et un forfait pris séparément reste réel, de l’ordre d’une centaine d’euros par an selon nos calculs.
Si Prime ne vous intéresse pas, l’avantage devient minime, et les offres de Free ou de RED by SFR coûtent moins cher la première année. Avant de souscrire, vérifiez l’éligibilité de votre adresse à la fibre et le statut de votre compte Amazon, puisqu’une promotion Prime récente exclut l’abonnement offert. Comptez enfin les 48 € de mise en service dans le coût de la première année.
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