Avec One, Bouygues Telecom regroupe sur une seule facture trois abonnements habituellement facturés à part : une box fibre, un forfait mobile et Amazon Prime. Le pack One est proposé à 54,99 € par mois sur le site de l’opérateur comme en boutique, contre 80,97 € pour les trois services pris un par un au tarif plein.

Dans le détail, la Bbox must fibre One compte pour 36,99 €, le forfait Mega One 250 Go pour 18 €, et Prime est inclus. La box est engagée un an, le forfait peut rester sans engagement. L’offre vise d’abord les personnes qui n’ont besoin que d’une ligne mobile et qui utilisent déjà Prime.