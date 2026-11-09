La MX Anywhere 3S for Mac s’adresse à ceux qui emportent leur MacBook partout , du bureau à la terrasse d’un café, et qui finissent par trouver le trackpad limité sur un tableur ou une longue séance de retouche. Avec 99 g et un format compact, elle se glisse facilement dans une sacoche, et son capteur fonctionne sur à peu près n’importe quelle surface, y compris le verre. Ses clics silencieux évitent de déranger les voisins de bureau, et ses boutons se personnalisent par application grâce aux raccourcis macOS de Logi Options+. Lors de son test de la MX Anywhere 3S, Clubic lui attribuait d’ailleurs la note maximale de 10/10.

Son format compact est aussi sa principale limite : les grandes mains la trouveront vite petite pour une utilisation prolongée , et elle ne remplace pas une souris ergonomique pleine taille . Les nouveautés restent par ailleurs modestes face à la MX Anywhere 3, et cette version for Mac se connecte uniquement en Bluetooth, sans récepteur USB fourni.