Le coup d’envoi du Black Friday est donné sur Amazon, et les accessoires du quotidien figurent parmi les premières remises. La MX Anywhere 3S for Mac, que Clubic considère comme la meilleure souris nomade du marché, descend sous la barre des 65 €, de quoi équiper un MacBook ou glisser une idée cadeau sous le sapin sans attendre la fin du mois.
La MX Anywhere 3S for Mac est la déclinaison macOS de la souris compacte haut de gamme de Logitech. Elle reprend le capteur 8 000 PPP, les clics silencieux et la molette électromagnétique de la MX Anywhere 3S, avec des finitions assorties aux produits Apple et des réglages dédiés à macOS dans l’application Logi Options+.
Pour le lancement de son Black Friday, Amazon l’affiche à 64,99 € au lieu d’un prix conseillé de 89,99 €, soit 25 € d’économie (-28 %), dans sa version Gris Sidéral. C’est aussi 10 € de moins que le prix le plus bas pratiqué sur la plateforme au cours des 30 derniers jours (74,95 €), et la version Gris Pâle profite du même tarif.
Pourquoi choisir la MX Anywhere 3S for Mac ?
- Un capteur 8 000 PPP qui suit le mouvement même sur une table en verre.
- Une molette MagSpeed capable de faire défiler 1 000 lignes par seconde.
- La connexion à trois appareils Apple, Mac et iPad, avec une bascule d’une simple pression.
- Une autonomie de 70 jours et une recharge rapide en USB-C.
L’accessoire qui libère le MacBook du bureau
La MX Anywhere 3S for Mac s’adresse à ceux qui emportent leur MacBook partout, du bureau à la terrasse d’un café, et qui finissent par trouver le trackpad limité sur un tableur ou une longue séance de retouche. Avec 99 g et un format compact, elle se glisse facilement dans une sacoche, et son capteur fonctionne sur à peu près n’importe quelle surface, y compris le verre. Ses clics silencieux évitent de déranger les voisins de bureau, et ses boutons se personnalisent par application grâce aux raccourcis macOS de Logi Options+. Lors de son test de la MX Anywhere 3S, Clubic lui attribuait d’ailleurs la note maximale de 10/10.
Son format compact est aussi sa principale limite : les grandes mains la trouveront vite petite pour une utilisation prolongée, et elle ne remplace pas une souris ergonomique pleine taille. Les nouveautés restent par ailleurs modestes face à la MX Anywhere 3, et cette version for Mac se connecte uniquement en Bluetooth, sans récepteur USB fourni.
Une molette et une batterie taillées pour les longues journées
MagSpeed, la molette qui change de régime toute seule
La molette électromagnétique MagSpeed est l’un des grands atouts de la gamme MX. Elle alterne entre un défilement cranté, précis ligne par ligne, et une roue libre capable d’avaler un long document ou une feuille de calcul en un geste, jusqu’à 1 000 lignes par seconde. Le passage d’un mode à l’autre se fait automatiquement selon la vitesse du mouvement.
Une recharge qu’on oublie presque
Côté autonomie, Logitech annonce jusqu’à 70 jours avec une charge complète, une endurance qui s’explique en partie par une fréquence de communication économe. Lorsque la batterie arrive à sec, une minute de charge en USB-C suffit à récupérer trois heures d’utilisation, de quoi ne jamais rester bloqué au milieu d’une réunion. Le câble USB-C vers USB-C est fourni.
✅ Les points forts
- Capteur laser efficace sur la plupart des surfaces
- Petite, légère et maniable
- Molette MagSpeed + SmartShift
- Double connectivité et autonomie
- Toujours plus de fonctionnalités
❌ Les limites
- Dimensions réduites qui ne conviendront pas à tous
La MX Anywhere 3S for Mac reste la souris idéale pour accompagner un MacBook en déplacement, avec une précision et un confort de molette rares à ce format. À 64,99 €, elle fait partie des remises les plus simples à justifier de ce début de Black Friday chez Amazon. Ceux qui travaillent surtout au bureau pourront aussi regarder du côté de la MX Master 3S, sa grande sœur testée par Clubic.
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