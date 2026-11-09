Avec le Black Friday, Amazon baisse le prix d’un ThinkPad sorti en 2023, dont Lenovo commercialise aujourd’hui la huitième génération à partir de 1599 €. Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 en Core i5-1335U, 16 Go et 512 Go passe à 899,99 €, une configuration solide pour la bureautique, avec un écran qui reste son point faible.
Lancé en 2023, le ThinkPad E14 Gen 5 est un PC portable de 14 pouces pensé pour les professionnels, avec un châssis en aluminium et Windows 11 Pro installé. Cette version associe un Intel Core i5-1335U, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Amazon le propose à 899,99 € pour le Black Friday, contre un prix conseillé affiché de 1 459 €, soit 38 % de moins.
L’offre vise d’abord ceux qui passent leurs journées entre traitement de texte, tableurs, visioconférences et navigateur, et qui veulent une machine capable d’évoluer avec leurs besoins. Ses deux points de vigilance : l’écran et l’âge de la plateforme.
Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 en Core i5, 16 Go et 512 Go passe à 899,99 € au lieu de 1 459 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 ?
- Une machine qui évolue : La mémoire combine 8 Go soudés et un emplacement SO-DIMM, ce qui permet de monter jusqu’à 40 Go. Un second emplacement M.2 accueille un deuxième SSD, jusqu’à 1 To chacun selon Lenovo.
- Une connectique de bureau : Thunderbolt 4, USB-C, deux ports USB-A, HDMI 2.1 et prise Ethernet évitent l’adaptateur au quotidien. Le Thunderbolt 4 accepte aussi une station d’accueil pour tout brancher d’un seul câble.
- La sécurité d’un PC pro : Webcam Full HD avec cache physique et capteur infrarouge pour Windows Hello, lecteur d’empreintes dans le bouton d’alimentation et puce TPM 2.0 protègent l’accès à vos données. Le châssis a passé les tests de résistance MIL-STD-810H.
Du tableur à la visio, ce qu’il sait faire au quotidien
Le Core i5-1335U compte dix cœurs, dont deux performants qui montent jusqu’à 4,6 GHz, de quoi mener bureautique, navigation et visio en parallèle. L’écran de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels, au format 16:10, affiche plus de lignes qu’une dalle Full HD, un plus dans un tableur. La webcam Full HD et les deux micros servent les réunions à distance, et le clavier AZERTY rétroéclairé reste lisible dans une pièce sombre. Avec 1,43 kg et 18 mm d’épaisseur, il se glisse dans un sac.
Il convient aux indépendants, aux télétravailleurs et aux étudiants qui ont besoin d’une machine sérieuse sans viser un ultraportable haut de gamme. La prise Ethernet et le port HDMI rendent service à ceux qui alternent entre plusieurs lieux de travail. Il est en revanche moins indiqué pour la retouche photo ou le montage vidéo : la dalle ne couvre que 45 % de l’espace NTSC, et la puce graphique Iris Xe intégrée ne vise ni les jeux récents ni les rendus lourds.
Face au ThinkPad E14 Gen 8 et aux autres 14 pouces
Le ThinkPad E14 Gen 8, que nous avons présenté en juin, démarre à 1 599 € avec un Core Ultra 5 et 256 Go de stockage, pour une batterie de 48 Wh contre 57 Wh ici. Il gagne une puce récente, le Wi-Fi 7 et une option d’écran 2,8K à 120 Hz, mais garde par défaut une dalle à 45 % du NTSC. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables, nous conseillons pour la bureautique au moins 16 Go de mémoire et une batterie de 60 à 70 Wh : ce Gen 5 coche la première case et s’approche de la seconde.
✅ Les points forts
- Mémoire extensible jusqu’à 40 Go et second emplacement SSD
- Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et Ethernet intégrés
- Webcam Full HD avec cache et reconnaissance faciale Windows Hello
- Châssis en aluminium testé MIL-STD-810H
- 38 % de moins que le prix conseillé affiché par Amazon
❌ Les limites
- Écran limité à 300 nits et 45 % du NTSC
- Batterie de 57 Wh, sous le repère de 60 Wh de notre comparatif
- Wi-Fi 6 seulement et pas de lecteur de cartes
- Plateforme de 2023, remplacée depuis par trois générations
Amazon affiche le ThinkPad E14 Gen 5 à 899,99 € pour le Black Friday, un tarif qui le fait passer sous les 900 € avec Windows 11 Pro inclus.
À 899,99 €, le ThinkPad E14 Gen 5 réunit une configuration cohérente pour travailler : 16 Go de mémoire, un SSD rapide, une connectique complète et Windows 11 Pro. Sa capacité d’évolution le distingue des portables dont la mémoire est entièrement soudée, et lui laisse de la marge pour plusieurs années de service. Lenovo assure d’ailleurs le support de ce modèle jusqu’à fin 2029.
La remise se calcule sur un prix conseillé, pas sur un prix de vente constaté : elle dit peu de ce que valait réellement ce modèle de 2023 ces derniers mois. Si vous retouchez des photos ou travaillez souvent en extérieur, l’écran à 300 nits sera vite un frein, et un modèle plus récent vaudra l’écart. Pour un usage bureautique, nomade de temps en temps, il fait en revanche un outil de travail bien armé à ce prix.
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