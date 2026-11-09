Lancé en 2023, le ThinkPad E14 Gen 5 est un PC portable de 14 pouces pensé pour les professionnels, avec un châssis en aluminium et Windows 11 Pro installé. Cette version associe un Intel Core i5-1335U, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Amazon le propose à 899,99 € pour le Black Friday, contre un prix conseillé affiché de 1 459 €, soit 38 % de moins.

L’offre vise d’abord ceux qui passent leurs journées entre traitement de texte, tableurs, visioconférences et navigateur, et qui veulent une machine capable d’évoluer avec leurs besoins. Ses deux points de vigilance : l’écran et l’âge de la plateforme.