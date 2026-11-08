Moins d’un mois après notre test, qui saluait un écran OLED inespéré à ce prix, le Zenbook 14 de 2026 descend déjà sous le tarif d’entrée de sa gamme. Cdiscount le propose à 689,99 € en 8 Go et 512 Go, une version taillée pour la bureautique et le multimédia, guère au-delà.
Testé en octobre et lancé à partir de 799 €, l’ASUS Zenbook 14 (UX3480) est un ultraportable Windows de 14 pouces animé par une puce Qualcomm Snapdragon X. Il est actuellement affiché à 689,99 € chez Cdiscount, vendu par l’enseigne elle-même, contre 991,16 € en moyenne sur le marché ces 90 derniers jours, soit 301,17 € d’écart. Cette version associe 8 Go de mémoire vive à un SSD de 512 Go, le double du stockage de la configuration que nous avons testée. Elle vise ceux qui veulent un écran OLED et une longue autonomie pour travailler, réviser ou regarder des séries sous 700 €. Pour des logiciels lourds ou du jeu, elle montrera vite ses limites.
L’ASUS Zenbook 14 OLED en 8 Go et 512 Go passe à 689,99 € chez Cdiscount, contre 991,16 € en moyenne sur 90 jours.
Pourquoi choisir l’ASUS Zenbook 14 ?
- Un écran OLED rare à ce prix : la dalle de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels couvre 100 % de l’espace DCI-P3, avec une calibration jugée juste dès la sortie du carton dans notre test.
- Une vraie journée loin de la prise : malgré une batterie de 50 Wh, nous avons tenu le plus souvent entre 10 et 12 heures en usage mixte, bureautique, web et vidéo.
- Une connectique sans adaptateur : deux USB-C, un USB-A, un HDMI 2.1 et une prise jack évitent de traîner un adaptateur pour brancher un écran ou une clé USB.
Un compagnon de cours et de télétravail plutôt qu’une station de travail
Dans un sac à dos, ses 1,1 kg se font oublier, et la recharge passe par l’un des deux ports USB-C, avec un chargeur de 45 à 68 W selon ASUS. En cours, en déplacement ou au bureau, l’autonomie mesurée dans notre test du Zenbook 14 (2026) permet de laisser le chargeur à la maison pour une journée de traitement de texte, de navigation et de visioconférence, appuyée par une webcam 1080p avec reconnaissance faciale. Le soir, la dalle OLED sert bien les films et les séries, mais sa luminosité de 300 cd/m² peine face aux reflets d’un écran très brillant, ce qui proscrit l’usage en extérieur.
Ce Zenbook s’adresse d’abord aux étudiants et aux télétravailleurs dont les journées tiennent dans un navigateur, une suite bureautique et un lecteur vidéo. Les créatifs, les joueurs et les utilisateurs de logiciels lourds passeront leur chemin : la puce accuse un net retard en monocœur, aucun jeu gourmand ne tient 30 images par seconde en Full HD+, même en réglages faibles, et les 8 Go de mémoire vive sont soudés à la carte mère. Les gros rédacteurs noteront aussi un clavier mou en son centre et bruyant.
Face aux autres ultraportables, un compromis assumé
À ce prix, le Zenbook 14 mise sur l’écran et l’endurance, là où le MacBook Neo ou l’Acer Swift Air 14, croisés dans notre test, misent sur une dalle IPS. Il n’a pas la vivacité de l’Acer Aspire 14 AI, un 14 pouces OLED en Intel Core Ultra 5 et 16 Go que notre guide des meilleurs PC portables juge rapide, à partir de 999,95 €. Son SSD remplaçable compense un peu la mémoire soudée, même si nous l’avions mesuré à 2 427 Mo/s en lecture seulement. On paie ici un bel écran et une longue autonomie, pas des performances.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 14 pouces couvrant 100 % du DCI-P3
- Autonomie de 10 à 12 heures en usage mixte dans notre test
- 1,1 kg et un châssis jugé bien construit
- Connectique complète avec HDMI 2.1 et USB-A
- SSD de 512 Go et batterie remplaçables
❌ Les limites
- 8 Go de mémoire vive soudés, sans évolution possible
- Performances limitées hors bureautique, en retrait en monocœur
- Écran brillant limité à 300 cd/m²
- Clavier mou et bruyant
Avant de valider votre Zenbook 14 chez Cdiscount, vérifiez qu’il s’agit bien de la référence UX3480QA-U1057W, en 8 Go et 512 Go.
À 689,99 € chez Cdiscount, ce Zenbook 14 coûte 301,17 € de moins que son prix moyen relevé sur 90 jours et passe sous le tarif d’entrée de la gamme à son lancement. Il offre ce qu’on attend rarement dans cette enveloppe : une dalle OLED fidèle, une autonomie qui tient la journée et un châssis léger qui ne fait pas l’impasse sur les ports. Notre test lui avait attribué la note de 7 sur 10, en saluant ces trois qualités.
Il faut en revanche l’acheter pour ce qu’il est, une machine de bureautique, de prise de notes et de streaming. Si vous prévoyez de la retouche photo, du montage ou du jeu, ou si vous comptez garder votre PC cinq ans, les 8 Go soudés et la puce modeste pèseront vite. Pour un étudiant ou un second ordinateur nomade, c’est en revanche une configuration cohérente, à condition de vérifier la référence exacte au moment de commander.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.