Dans un sac à dos, ses 1,1 kg se font oublier, et la recharge passe par l’un des deux ports USB-C, avec un chargeur de 45 à 68 W selon ASUS. En cours, en déplacement ou au bureau, l’autonomie mesurée dans notre test du Zenbook 14 (2026) permet de laisser le chargeur à la maison pour une journée de traitement de texte, de navigation et de visioconférence, appuyée par une webcam 1080p avec reconnaissance faciale. Le soir, la dalle OLED sert bien les films et les séries, mais sa luminosité de 300 cd/m² peine face aux reflets d’un écran très brillant, ce qui proscrit l’usage en extérieur.

Ce Zenbook s’adresse d’abord aux étudiants et aux télétravailleurs dont les journées tiennent dans un navigateur, une suite bureautique et un lecteur vidéo. Les créatifs, les joueurs et les utilisateurs de logiciels lourds passeront leur chemin : la puce accuse un net retard en monocœur, aucun jeu gourmand ne tient 30 images par seconde en Full HD+, même en réglages faibles, et les 8 Go de mémoire vive sont soudés à la carte mère. Les gros rédacteurs noteront aussi un clavier mou en son centre et bruyant.