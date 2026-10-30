Avec son châssis léger et son écran de 14 pouces, l’ordinateur portable Acer Swift Air 14 est un modèle de portabilité. Même son prix est léger chez Boulanger : il passe de 899,99 € à 599,99 € pour le Black Friday.
Personne n’a envie de transporter un ordinateur portable lourd et encombrant lors de ses déplacements quotidiens. C’est pourquoi l’Acer Swift Air 14 se présente comme un modèle de choix pour les travailleurs nomades : il ne pèse que 1,19 kg. À l’occasion du lancement de son opération Black Friday, Boulanger le propose à 599,99 € au lieu de 899,99 €. C’est la version SFA14-I31-59JG du PC qui est concernée par cette offre : elle embarque un processeur Intel Core 5 320, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Cette configuration bureautique fonctionne sous Windows 11.
L’Acer Swift Air 14 SFA14-I31-59JG est à 599,99 € au lieu de 899,99 € chez Boulanger.
Pourquoi choisir l’Acer Swift Air 14 ?
- Pour sa légèreté : ses 1,19 kg et son épaisseur d’environ 1,3 cm le rendent particulièrement facile à transporter au quotidien.
- Pour son écran fluide : la dalle IPS de 14 pouces monte à 120 Hz, ce qui améliore notamment la fluidité du défilement.
- Pour son stockage : le SSD de 512 Go permet de stocker de nombreux documents et d’installer vos logiciels de bureautique.
Un petit format qui soigne le confort de travail
L’écran du Swift Air 14 d’Acer est une dalle IPS qui affiche une définition de 1 920 × 1 200 pixels au format 16:10. Cette configuration permet de profiter d’un peu plus de hauteur pour lire les documents qu’un écran 16:9 plus classique, à largeur égale. La présence d’un traitement mat est également utile en déplacement, puisqu’il limite les reflets. Quant à son clavier rétroéclairé, il facilite la saisie en basse luminosité. Sa connectique comprend deux ports USB4 au format USB-C, un port USB-A et une prise casque. Pour les connexions sans fil, on trouve du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.
Un ultraportable dont les 8 Go de RAM imposent des limites
Ce Swift Air mise sur la mobilité et l’affichage, mais il offre un peu moins de confort en ce qui concerne les usages multitâches. Notre test de l’Acer Swift Air 14 a d’ailleurs confirmé qu’avec 8 Go de RAM seulement, des ralentissements peuvent être constatés sous Windows 11.
✅ Les points forts
- Format léger de 1,19 kg.
- Écran IPS mat au format 16:10 et à 120 Hz
- Clavier rétroéclairé et connectique USB 4.
❌ Les limites
- 8 Go de RAM contraignants sous Windows 11.
- Chargeur secteur vendu séparément.
Pour le Black Friday, l’ultrabook Acer Swift Air 14 passe à 599,99 € chez Boulanger avec la livraison offerte.
L’Acer Swift Air 14 peut convenir aux étudiants et aux utilisateurs mobiles qui font de la transportabilité et du confort de lecture leurs priorités lorsqu’ils utilisent un ordinateur portable. Son clavier rétroéclairé est également un vrai atout.
Cependant, les utilisateurs qui ont l’habitude de jongler entre de nombreuses applications ou d’utiliser des logiciels créatifs risquent de se heurter bien vite aux limites de cette configuration, qui aurait mérité un peu plus de mémoire vive.
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