L’Acer Swift Air 14 peut convenir aux étudiants et aux utilisateurs mobiles qui font de la transportabilité et du confort de lecture leurs priorités lorsqu’ils utilisent un ordinateur portable. Son clavier rétroéclairé est également un vrai atout.

Cependant, les utilisateurs qui ont l’habitude de jongler entre de nombreuses applications ou d’utiliser des logiciels créatifs risquent de se heurter bien vite aux limites de cette configuration, qui aurait mérité un peu plus de mémoire vive.