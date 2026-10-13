Avec sa RTX 5070 et son écran QHD+ à 240 Hz, le MSI Crosshair 16 HX AI s’adresse aux joueurs qui veulent la haute définition sans payer le très haut de gamme. Nous l’avions testé lorsqu’il s’affichait à 1 999,99 €, et nos mesures prennent un autre relief à 1 399,99 €.
Le Crosshair 16 HX AI occupe le milieu de la gamme gaming de MSI, un cran sous le Vector 16 HX AI. Cette configuration associe un Core Ultra 7 255HX à 20 cœurs, une RTX 5070 Laptop avec 8 Go de GDDR7, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD. Son écran IPS de 16 pouces affiche 2 560 × 1 600 pixels à 240 Hz.
La Fnac propose ce PC portable gamer MSI à 1 399,99 €, avec un prix barré de 1 999,99 €, soit une remise de 600 € (-30 %). L’offre parle d’abord aux joueurs qui veulent profiter des jeux récents en QHD+ sans dépasser 1 500 €.
Le MSI Crosshair 16 HX AI (RTX 5070, Core Ultra 7, 16 Go, 512 Go) est à 1 399,99 € au lieu de 1 999,99 € chez la Fnac.
Pourquoi choisir le MSI Crosshair 16 HX AI ?
- Une RTX 5070 qui tient la QHD+ : Dans nos mesures, Cyberpunk 2077 tournait à 78 images par seconde en moyenne, en Ultra et en 1600p, sans ray tracing ni génération d’images. Avec le path tracing et la génération multi-images x4, le jeu montait entre 80 et 90 images par seconde.
- Un écran pensé pour le jeu : La dalle IPS mate de 16 pouces combine la définition QHD+ et un rafraîchissement de 240 Hz. Elle couvre 100 % de l’espace sRGB, ce qui suffit pour jouer, regarder des vidéos et retoucher des photos destinées au web.
- De la marge pour évoluer : Les 16 Go de DDR5 occupent deux emplacements, et MSI annonce jusqu’à 96 Go. Un emplacement M.2 reste libre pour ajouter un second SSD sans sacrifier le premier.
Une machine pour jouer en 1600p, et pour le reste de la journée
Dans notre test du MSI Crosshair 16 HX AI, la machine obtenait 9/10 en performances et 8/10 au global. Alan Wake 2 en path tracing y tenait entre 60 et 70 images par seconde avec le DLSS en mode Qualité et la génération multi-images, et Black Myth: Wukong atteignait 86 images par seconde en réglages cinématiques avec la même technique. Le Core Ultra 7 255HX signait 1 200 points multicœurs sous Cinebench R24. Son clavier avec pavé numérique et sa connectique, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et Ethernet compris, en font aussi un poste de travail agréable relié à un écran externe.
Cette configuration vise d’abord les joueurs qui posent leur PC sur un bureau et le déplacent de temps en temps. Avec 2,5 kg, 4 à 5 heures d’autonomie dans nos mesures et 57 dB en pleine charge, il se prête mal aux longues journées loin d’une prise. Les 512 Go de stockage se remplissent vite dès que vous installez plusieurs jeux récents. Les vidéastes exigeants sur la colorimétrie noteront aussi une dalle peu lumineuse, qui ne couvre pas tout l’espace DCI-P3.
Entre les modèles en RTX 5060 et les monstres en RTX 5090
Le Crosshair 16 HX AI se place à mi-chemin du marché. Les modèles en RTX 5060, comme le HP HyperX Omen 15 retenu pour son rapport qualité/prix dans notre comparatif des meilleurs PC portables gamer, coûtent moins cher avec une puce graphique d’un cran inférieur. Les machines en RTX 5090, comme le HP OMEN Max 16, offrent bien plus de marge pour un budget nettement plus élevé. Chez MSI, le Vector 16 HX AI passe à la RTX 5080 et à 32 Go de mémoire, avec un refroidissement plus généreux.
✅ Les points forts
- RTX 5070 à 115 W, solide en QHD+ avec le DLSS
- Écran QHD+ à 240 Hz au format 16/10, 100 % sRGB
- Connectique complète : Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet
- Mémoire et stockage évolutifs, avec un emplacement M.2 libre
- Clavier confortable avec pavé numérique
❌ Les limites
- Seulement 512 Go de stockage
- Jusqu’à 57 dB en pleine charge
- Dalle peu lumineuse
- Autonomie de 4 à 5 heures pour 2,5 kg
Avant de commander, vérifiez sur la fiche Fnac que vous êtes bien sur la référence D2XWGKG-001FR, avec RTX 5070 et 512 Go, affichée à 1 399,99 €.
À 1 999,99 €, nous ne relevions déjà aucun défaut majeur sur le Crosshair 16 HX AI. À 1 399,99 €, l’équation change : une RTX 5070, un processeur à 20 cœurs et un écran QHD+ à 240 Hz pour un tarif qui reste sous la barre des 1 500 €. Les concessions sont connues : le bruit sous charge, une dalle peu lumineuse et l’autonomie d’un PC gamer. Aucune ne gêne vraiment une session de jeu à la maison.
L’offre convient au joueur qui cherche un seul ordinateur pour jouer en 1600p et travailler, posé la plupart du temps sur un bureau. Prévoyez un second SSD si votre bibliothèque de jeux est fournie. Si vous jouez surtout à des titres compétitifs peu gourmands, une machine en RTX 5060 peut suffire et coûtera moins cher. À l’inverse, pour faire tourner les jeux les plus lourds sans compromis, regardez plutôt du côté des RTX 5080.
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