Dans notre test du MSI Crosshair 16 HX AI, la machine obtenait 9/10 en performances et 8/10 au global. Alan Wake 2 en path tracing y tenait entre 60 et 70 images par seconde avec le DLSS en mode Qualité et la génération multi-images, et Black Myth: Wukong atteignait 86 images par seconde en réglages cinématiques avec la même technique. Le Core Ultra 7 255HX signait 1 200 points multicœurs sous Cinebench R24. Son clavier avec pavé numérique et sa connectique, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et Ethernet compris, en font aussi un poste de travail agréable relié à un écran externe.

Cette configuration vise d’abord les joueurs qui posent leur PC sur un bureau et le déplacent de temps en temps. Avec 2,5 kg, 4 à 5 heures d’autonomie dans nos mesures et 57 dB en pleine charge, il se prête mal aux longues journées loin d’une prise. Les 512 Go de stockage se remplissent vite dès que vous installez plusieurs jeux récents. Les vidéastes exigeants sur la colorimétrie noteront aussi une dalle peu lumineuse, qui ne couvre pas tout l’espace DCI-P3.